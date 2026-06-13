मजदूर का बेटा बना 'गोल्डन बॉय', बेटे की कामयाबी देख फफक-फफक कर रोए पैरेंट्स, हैरान कर देगी सुमित के संघर्ष की कहानी
गुजरात में आयोजित फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में करनाल के सुमित ने दो गोल्ड मेडल जीते. जानें उनके फर्श से अर्श तक संघर्ष का सफर.
Published : June 13, 2026 at 3:02 PM IST
करनाल: हौंसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख. इन पंक्तियों को पूरी तरह सच कर दिखाया है करनाल के सुमित ने. सुमित सीकरी गांव के निवासी हैं. गुजरात के अहमदाबाद में 4 जून से 8 जून 2026 तक 'फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप' का आयोजन हुआ. इस प्रतियोगिता में सुमित ने अपनी अद्भुत खेल प्रतिभा के दम पर ना केवल देश का परचम लहराया, बल्कि वैश्विक पटल पर भारत और हरियाणा का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा दिया.
विश्व मंच पर सुमित का स्वर्णिम प्रदर्शन: देशभर से आए श्रेष्ठ योगासन खिलाड़ियों के बीच हुए इस कड़े और उच्च स्तरीय मुकाबले में सुमित ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दो अलग-अलग इवेंट्स में दो गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. सुमित ने इस विश्व चैंपियनशिप के सीनियर मेल कैटेगरी में अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए दो स्पर्धाओं में देश की झोली में स्वर्ण पदक डाले हैं.
- लेग बैलेंस इंडिविजुअल इवेंट (सीनियर मेल कैटेगरी): अपनी एकाग्रता और शारीरिक संतुलन का लोहा मनवाते हुए सुमित ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया.
- ट्रेडिशनल ग्रुप इवेंट (सीनियर मेल कैटेगरी): बेहतरीन तालमेल और पारंपरिक योग कौशल के दम पर दूसरा गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया.
इस प्रतियोगिता से पहले, सुमित ने 10 मई से 2 जून 2026 तक अहमदाबाद के साई एनसीओई नारायणपुर में आयोजित राष्ट्रीय कोचिंग कैंप में कड़ा अभ्यास किया था. इसी तकनीकी प्रशिक्षण और मानसिक मजबूती का परिणाम आज इन दो स्वर्ण पदकों के रूप में पूरे देश के सामने है.
खेल छोड़ने की आई नौबत: सुमित ने बताया कि "मेरे लिए अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का ये सफर कांटों भरा रहा है. मैं साधारण परिवार से ताल्लुक रखता हूं. माता-पिता (सतीश और सविता) मजदूरी करके किसी तरह परिवार के लिए दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं. एक समय ऐसा भी था. जब पैसों की भारी किल्लत के कारण खेल छोड़ने तक की नौबत आ गई थी. एक वक्त ऐसा आया जब मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया. परिवार के सामने दो ही रास्ते थे या तो भाई का इलाज कराया जाए या मेरे खेल और ट्रेनिंग पर पैसे खर्च किए जाएं. भाई का इलाज जरूरी था, इसलिए खेल लगभग छूटने की कगार पर था, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में मेरे चाचा, दोस्तों, शिक्षकों, रिश्तेदारों और कोचों ने मेरा हाथ थाम लिया. उनके सहयोग के बिना मैं आज इस स्तर पर नहीं पहुंच पाता."
भावुक हुए सुमित के अभिभावक: बेटे की इस उपलब्धि पर सुमित की मां सविता और पिता सतीश भावुक हैं. उन्होंने कहा कि कई बार पैसों की इतनी किल्लत होती थी कि पेट भरकर खाना तक नसीब नहीं होता था. बेटा महीनों घर से बाहर रहकर प्रैक्टिस करता था और वे पैसे देने में असमर्थ हो जाते थे, लेकिन आज बेटे की इस ऐतिहासिक सफलता ने उनके जीवन के सारे दुखों को एक झटके में दूर कर दिया है.
ओलंपिक में गोल्ड जीतना लक्ष्य: सुमित ने योग के सफर की शुरुआत साल 2021 में की थी. अपनी लगन के दम पर वे बहुत कम समय में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीत चुके हैं, लेकिन सुमित यहीं रुकने वाले नहीं हैं, उनका अगला लक्ष्य ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना और तिरंगा लहराना है.
अच्छी नौकरी की उम्मीद: सुमित को उम्मीद है कि इस विश्व स्तरीय प्रदर्शन के बाद उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जिससे उनके माता-पिता को मजदूरी के दलदल से मुक्ति मिलेगी और उनका परिवार एक सम्मानजनक जीवन जी सकेगा. सुमित ने कहा कि "मैं आगे चलकर अपने जैसे गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त योगासन की कोचिंग दूंगा, ताकि किसी भी होनहार खिलाड़ी को पैसों के अभाव में अपना सपना और खेल ना छोड़ना पड़े."
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