Success Story: कौन हैं सकीबुल गनी; जिनकी 32 गेंदों की सेंचुरी ने भारतीय क्रिकेट में मचाया तूफान

'अपनी जर्सी पहनूंगा': आज अपने ही क्षेत्र के बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग देते हैं. सकीबुल को भी क्रिकेट सिखाने का काम किए. फैसल बताते हैं कि सकीबुल उन्हें ही देखकर क्रिकेट खेलना शुरू किए थे. 8 साल की उम्र में हाथ में बल्ला थाम लिए थे. पुराने दिनों को याद कर कहते हैं कि जब वे स्टेट लेवल के लिए खेलते थे तो एक बार उन्होंने अपनी जर्सी सकीबुल को पहनने के लिए दिया था. उस वक्त सकीबुल ने कहा था कि 'नहीं, मैं खुद खेलूंगा और अपनी जर्सी पहनूंगा'

रणजी ट्रॉफी खेल पाए थे भाई: फैसल गनी भी क्रिकेट के क्षेत्र में संघर्ष किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली. बिहार स्टेट और विजय हजारे ट्रॉफी में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन 2009 में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई की मान्यता नहीं मिली थी. बिहार की टीम रणजी ट्रॉफी के नक्शे से गायब हो चुकी थी और उसकी जगह झारखंड को मिल चुकी थी. इसलिए फैसल रणजी ट्रॉफी नहीं खेल सके और जिससे फैसल का करियर रुक गया.

कौन हैं सकीबुल गनी?: बिहार के मोतिहारी के अगरवा कस्बा में 2 सितंबर को 1999 को सकीबुल गनी का जन्म होता है. उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा आज इतना बड़ा क्रिकेटर बन जाएगा. सकीबुल का परिवार साधारण है. पिता मो. मन्नान गनी खेल सामग्री की दुकान चलाते हैं. मां गृहणी है. सकीबुल चार भाई और तीन बहन हैं. एक भाई फैसल गनी क्रिकेट अकादमी चलाते हैं.

10 चौका और 12 छक्के: इसी मैच में ईशान किशन ने कर्नाटक के खिलाफ 33 गेंदों में शतक लगाई थी. सकीबुल ने न सिर्फ इस रिकॉर्ड को तोड़ा बल्कि अपनी पारी में 40 गेंदों में नाबाद 128 रन बनाए. 10 चौका और 12 छक्के की बौछार ने गेंदबाजों को पस्त कर दिया. क्रिकेट विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पारी टी20 स्टाइल की लिस्ट ए क्रिकेट में नई मिसाल कायम करती है.

बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा: बुधवार को रांची के जेएससीए ओवल ग्रउंड में जब छक्का-चौका बरसाने लगे तो ग्राउंड में तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी. विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के लिए सकीबुल गनी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 32 गेंदों में शतक बनाए, कुल 40 गेंदों में नाबाद 128 रन की पारी खेली और बिहार की टीम को जीत दिलाई. सकीबुल ने शतक के साथ बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया.

मोतिहारी: 32 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड तोड़ने वाले सकीबुल गनी के पास कभी बल्ला खरीदने के लिए पैसे नहीं थे. परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. 8 साल के थे, उस वक्त मां आसमां खातून ने अपने गहने बेचकर बल्ला खरीदी थी ताकि 'बेटा नाम रौशन करेगा'. आज सच में सकीबुल गनी ना सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि खेल जगत में चर्चा में आ गए हैं.

"भाई को खेलते देख बड़ा क्रिकेटर बनाने की ठान ली. सकीबुल को क्रिकेट की ट्रेनिंग दी. मोतिहारी के गांधी मैदान में प्रैक्टिस करता था. आज बहुत अच्छा कर रहा है. हमलोगों का सपना है कि आईपीएल में खेले और देश का नाम रोशन करे." -फैसल गनी, सकीबुल के बड़े भाई

मां आसमां खातून खुश: सकीबुल की मां आसमां खातून अपने बेटे की कामयाबी से काफी खुश हैं. इनका सपना है कि बेटा इंडियन टीम का हिस्सा बने और देश के लिए खेले. इन्हें उम्मीद है कि उनका सपना जरूर पूरा होगा. इसका उदाहरण सकीबुल पहले ही दे चुके हैं, जब 2022 फरवरी को फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था और रिकॉर्ड बनाए थे.

'पहली मैच में मां के आशीर्वाद से जलवा': आसमां खातून याद करती हैं कि जब 2022 फर्स्ट क्लास डेब्यू के लिए घर से निकले थे तो उन्होंने तीन बल्ले उपहार में दिए थे. जाते समय सरसो के दाने जलाकर नजर उतारी थी और आशीर्वाद दिया था कि 'जाओ बेटा शतक लगाकर आना'. सकीबुल ने ऐसा ही किया.

तीन फर्स्ट क्लास मैचों में कुल 540 रन: डेब्यू मैच में सकीबुल ने उसी बल्ले से 341 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. यह फर्स्ट क्लास डेब्यू पर सबसे बड़ा स्कोर था. अगली दो पारियों में उन्होंने 98 और 101 रन बनाए. पहले तीन फर्स्ट क्लास मैचों में कुल 540 रन बनाकर क्रिकेट इतिहास में दुर्लभ उपलब्धि अपने नाम किए.

"8 साल की उम्र से ही खेल रहा है. आज बहुत खुशी हो रही है. और अच्छा करे, आईपीएल में जाकर खेले. हमलोग अब उसे इंडियन टीम में देखना चाहते हैं." -आसमां खातून, सकीबुल की मां

'इंडियन टीम का हिस्सा बने': सकीबुल के पिता मो. मन्नान गनी भी काफी खुश हैं. पिता का भी सपना है कि सकीबुल इंडियन टीम का हिस्सा बने और खूब खेले. कहते हैं कि 'ईश्वर का आशीर्वाद है कि इतना अच्छा प्रदर्शन किया. मुझे इससे काफी खुशी हुई है.'

फर्स्ट क्लास डेब्यू पर उच्चतम स्कोर: फर्स्ट क्लास डेब्यू में सबसे अधिक रन की बात करें तो सबसे पहले 1920 में एरिक मार्क्स ने 240 रन बनाए थे. इसके बाद 2017 में बाहिर शाह 256, साल 1994 में अमोल मजूमदार 260, साल 2018 में अजय रोहेरा 267 और 2022 में सकीबुल गनी ने 341 रन बनाए. ऐसे में फर्स्ट क्लास डेब्यू में सकीबुल रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं.

इतिहास में सबसे तेज A सेंचुरी लिस्ट: क्रिकेट के इतिहास में ए सेंचूरी में सबसे तेज रन बनाने वाले अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ी एबी डिविलियर्स 2015 में साउथ अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज़ में 31 बॉल में शतक बनाए थे. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने साउथ ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया 2023/24 में 29 बॉल में शतक बनाए थे.

ईशान किशन ने 33 बॉल में शतक बनाए: अनमोलप्रीत सिंह जो 2024-25 में पंजाब टीम से अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 35 बॉल में 100 रन बनाए थे. इसके बाद ईशान किशन ने 2025 में झारखंड टीम से कर्नाटक के खिलाफ 33 बॉल में 100 रन बनाए थे. इस साल सकीबुल ने 32 गेंदों में शतक लगाकर ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

यह पहला शतक नहीं: विजय हजारे का यह शतक सकीबुल के लिए पहला नहीं था. लिस्ट 'ए' में भी वे विस्फोटक रहे. फर्स्ट क्लास में औसत 50 से ऊपर है. बिहार के लिए कई मैच जिताए. 2023-24 में भी डोमेस्टिक सर्किट में रन बरसाए. क्रिकेट के जानकार मानते हैं कि सकीबुल की स्ट्राइक रेट और पावर हिटिंग आईपीएल के लिए परफेक्ट है. सकीबुल की बल्लेबाजी में विविधता है. कट, पुल, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, गेंदबाजी में भी विकेट लेते हैं. बिहार टीम में वे मिडिल ऑर्डर के एंकर और फिनिशर दोनों हैं.

सकीबुल की किस्मत पलटी: सकीबुल की किस्मत उस वक्त बदल गयी जब पूर्व इंडियन क्रिकेटर अजय रात्रा ने मोइनुल हक स्टेडियम पटना में ट्रायल्स के दौरान देखा. बिहार को साल 2018 में रणजी ट्रॉफी में वापसी मिल चुकी थी. रात्रा बिहार की अंडर-23 टीम के कोच थे. सकीबुल की बैटिंग से प्रभावित हुए और उसे अपने साथ जोड़ लिया. साल 2018-19 में सकीबुल ने बिहार अंडर-13 टीम के लिए 282 रन की पारी खेली और सबसे ज्यादा कुल 685 रन बनाए.

कोरोना के कारण उतार-चढ़ाव: अक्टूबर 2019 में उन्होंने बिहार के लिए विजय हजारे ट्रॉफी मैच के जरिये ही जयपुर में डेब्यू किया. हालांकि कोविड महामारी के कारण उनका रणजी ट्रॉफी डेब्यू लंबा खिंच गया, लेकिन साल 2022 में मौका मिलते ही उन्होंने रिकॉर्ड तिहरा शतक ठोककर पूरी दुनिया को बता दिया कि वे कैसे प्लेयर हैं.

आईपीएल से वंचित: तूफानी रिकॉर्ड्स के बावजूद आईपीएल से वंचित रहे. 2022, 2023, 2024, 2025 के ऑक्शन्स में अनसोल्ड रहे, लेकिन विजय हजारे का यह प्रदर्शन बदलाव ला सकता है. स्काउट्स की नजर पड़ेगी. बिहार के पूर्व कप्तान और कोच भी तारीफ कर चुके. अगर फिटनेस और कंसिस्टेंसी बरकरार रही, तो आईपीएल फ्रेंचाइजी दस्तक देंगी.

'क्या तूफान है': सोशल मीडिया पर फैंस सकीबुल के दीवाने हैं. यूजर लिखते हैं कि 'ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा, अब आईपीएल में एंट्री'. पूर्व खिलाड़ी इरफान पठान ने ट्वीट किया, लिखा 'क्या तूफान है' बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें बधाई दी. यह पारी बिहार क्रिकेट के पुनरुत्थान का संकेत है.

