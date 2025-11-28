Success Story :अभिनव राज ने कमजोरी को ताकत में बदला , नेशनल जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड
रायपुर के दिव्यांग तैराक अभिनव राज ने अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर नेशनल जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 28, 2025 at 2:09 PM IST
रायपुर : रायपुर के अभिनव राज ने तैराकी में प्रदेश का नाम रोशन किया है. आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है,लेकिन यदि ये कारनामा अभिनव जैसे युवा करें तो हर किसी का सिर फक्र से ऊंचा उठता है, क्योंकि अभिनव बचपन से दिव्यांग हैं. ऐसे में यदि कोई दिव्यांग तैराकी जैसे खेल में उपलब्धि हासिल करे,तो ये कोई आसान काम नहीं.
दो सिल्वर के साथ जीता गोल्ड
सामान्य बच्चा किसी भी खेल को आसानी से खेल सकता है, लेकिन यदि बच्चा दिव्यांग है, तो किसी भी खेल को सीखकर उसमें पारंगत होने में कड़ी मेहनत की जरुरत होती है. राजधानी रायपुर के रहने वाले अभिनव राज ने हैदराबाद में आयोजित नेशनल जूनियर पैरास्विमिंग कॉन्टेस्ट में दो सिल्वर के साथ गोल्ड हासिल किया है.हम ये कह सकते हैं कि अभिनव के लक्ष्य के आगे दिव्यांगता कभी रोड़ा नहीं बनी.
दिव्यांगता को दी चुनौती
अभिनव ने हर कठिनाई और समस्या को सहकर अपनी दिव्यांगता को भी चुनौती दी है. अभिनव राज बचपन से ही दिव्यांग है, यहां तक की स्कूल और स्विमिंग पूल जाने के लिए भी बिना सपोर्ट के सहारे वह जमीन पर नहीं चल सकता. बावजूद इसके अभिनव ने नेशनल गेम में गोल्ड मेडल हासिल कर छत्तीसगढ़ का नाम गौरवान्वित किया है. अभिनव राज की उम्र 13 साल है और वो रायपुर के होली क्रॉस स्कूल में कक्षा आठवीं के छात्र हैं.
पिछले 2 साल के दौरान मैंने एक बार स्टेट खेला है जिसमें तीन गोल्ड मेडल लेकर आया हूं. पिछले दिनों हैदराबाद में आयोजित हुए नेशनल में दो सिल्वर मेडल और एक गोल्ड मेडल मैं हासिल किया हूं - अभिनव राज, पैरास्विमर
हमारा बेटा है गॉड गिफ्टेड
नेशनल में गोल्ड मेडल मिलने के बाद तैराक अभिनव खुशी महसूस कर रहे हैं. अभिनव के पेरेंट्स खेल के साथ ही पढ़ाई को भी जरूरी बताते हैं. अभिनव राज की मां ऋतु रजक ने बताया कि बचपन से अभिनव के पैरों में प्रॉब्लम है और तैराकी के दौरान इसकी दिव्यांगता आड़े आती है.फिर भी हमारा बेटा गोल्ड मेडल लेकर आया है यह हमारे के लिए बड़े खुशी की बात है. बच्चे और कोच की मेहनत के बदौलत बेटे ने नेशनल गेम में गोल्ड हासिल किया है.
कई पेरेंट्स दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोचते, ऐसे में मेरा अपना मानना है कि गॉड गिफ्टेड जो चीज मिली है उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए.बेटा पढ़ाई के साथ खेल को भी जारी रखेगा- ऋतु रजक, अभिनव की मां
डॉक्टर की सलाह पर करवाई तैराकी
तैराक अभिनव राज के पिता अमित कुमार ने बताया कि कोरोना काल के समय बेटे का वजन बढ़ गया था. ऐसे में अभिनव को चलने फिरने में काफी दिक्कत हो रही थी. बिलासपुर में रहने के दौरान बाजू में स्विमिंग पूल था और डॉक्टर की सलाह पर हमने बच्चे को स्विमिंग पूल में तैराकी के लिए तैयार किया. तैराकी में इंटरेस्ट आने के बाद आसपास में कोई प्रतियोगिता होती थी उसमें पार्टिसिपेट करवाया. ऐसा करते हुए अभिनव स्टेट लेवल के प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद हैदराबाद में 15 नवंबर से 18 नवंबर तक आयोजित हुई सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में दो सिल्वर और एक गोल्ड मेडल लेकर आया है.
अभिनव ने स्टेट लेवल तैराकी प्रतियोगिता में बिलासपुर में तीन इवेंट में तीन गोल्ड मेडल लेकर आया है. बिलासपुर में स्टेट खेलने के बाद इसका चयन नेशनल गेम के लिए हुआ था. हैदराबाद में नेशनल में अभिनव ने दो सिल्वर और एक गोल्ड मेडल हासिल किया है- अमित कुमार, अभिनव के पिता
दिव्यांग के लिए हर खेल है मुश्किल
अभिनव की इस उपलब्धि से उनके पिता अमित कुमार भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बेटे ने राज्य का नाम रोशन किया है.
तैराक अभिनव राज के कोच प्रमोद फरिकार ने बताया कि एक सामान्य बच्चा हर काम खुद से करता है, लेकिन वहीं एक दिव्यांग बच्चा कोई भी खेल में हिस्सा लेता है तो उसे कई तरह की परेशानी का सामना करना होता है. ऐसे में बाकी बच्चों की तुलना में दिव्यांग बच्चों को देखभाल की जरूरत ज्यादा पड़ती है. तैराकी की बारीकियां सीखने में काफी मेहनत करनी पड़ती है.
मैंने पिछले दो साल से दिव्यांग अभिनव को तैराकी के लिए प्रैक्टिस कराई है. रायपुर के इंटरनेशनल स्विमिंग पूल में सुबह और शाम प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है. तैराकी में चार तरह के स्ट्रोक होते हैं, जिसमें बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ब्रे स्ट्रोक और फ्रीस्टाइल होता है. लेकिन दिव्यांग अभिनव ज्यादातर ब्रे स्ट्रोक और फ्री स्टाइल करता है. अभ्यास के दौरान ब्रे स्ट्रोक करवाने में मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है पैर मुड़ नहीं पाता है- प्रमोद फरिकार, अभिनव के कोच
तैराकी के लिए कड़ी मेहनत की जरुरत
अभिनव के कोच ने बताया कि सुबह और शाम मिलाकर 5 घंटे की ट्रेनिंग तैराकी के लिए देनी होती है. अभिनव राज में कुछ अलग करने की चाह है. सामान्य बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे अगर इस तरह के स्पोर्ट्स में अपना नाम रोशन करते हैं तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है. हैदराबाद में आयोजित नेशनल गेम में पूरे देश से 30 राज्य की टीम आई थी,जिसमें अभिनव ने अपनी मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल किया है.
अभिनव जैसे युवा को अपने सपने पूरे करने के लिए दूसरों से दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है.अभिनव अपने पैरों से दिव्यांग हैं.उन्हें पहले यही लगता था कि उनका जीवन व्यर्थ है,लेकिन जिस तरह का सपोर्ट और माहौल अभिनव के परिवार ने दिया उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.ऋतु ने जहां बेटे की कमजोरी को गॉड गिफ्ट मानकर अपने मन को शांत किया,वहीं अमित ने बेटे की हिम्मत दुनिया को दिखाने के लिए हर बाधा को पार किया.माता पिता के बूते ही अभिनव के मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा जगा,जिसका नतीजा आज सबके सामने है.
