ETV Bharat / sports

भारत में नहीं मिला मौका, दुबई ने बदली किस्मत, T20 World Cup में कहर बरपाएंगे शोएब खान

"बिहार में क्रिकेट बोर्ड की स्थिति बेहद खराब थी, बोर्ड में बैठे लोग अपनी पसंद के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाते थे. शोएब इसी को लेकर मायूस था कि उसका टैलेंट कहीं बर्बाद ना हो जाए." - अल्तमश खान, शोएब के बड़े भाई

रणजी टीम में नहीं हुआ चयन: बड़े भाई अल्तमश खान बताते हैं कि शोएब का सपना था भारतीय टीम का हिस्सा बनकर देश के लिए खेले, लेकिन यह सपना पूरा नहीं हुआ. 2019 में बिहार रणजी टीम में जगह नहीं मिलने के बाद शोएब क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था, क्योंकि उन्होंने बिहार रणजी टीम में शामिल होने का बहुत प्रयास किया था.

JMIU टीम के कप्तान रहे: प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद शोएब जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की. इसी दौरान खेल भी जारी रखा था. अपनी मेहनत के कारण विश्विद्यालय की क्रिकेट टीम में शामिल हो गया था. कई बड़े खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेले. विश्वविद्यालय टीम का कप्तान भी बना, लेकिन एक समय ऐसा आया जब पिता और बेटे दोनों का सपना टूट गया.

"पांच साल की उम्र से क्रिकेट खेलने लगा था. शुरुआत में परिवार के कुछ लोगों को यह पसंद नहीं था कि पढ़ाई के बदले क्रिकेट खेलेगा, लेकिन उसकी लगन और मेहनत देखकर पढ़ाई के साथ-साथ क्रिकेट को भी जारी रखने दिया." -अदीब खान, शोएब के पिता

बचपन से क्रिकेट खेलने का शौक: शोएब की प्रारंभिक शिक्षा गया जिले से हुई है. बेहतर शिक्षा और क्रिकेट की सुविधा उपलब्ध हो, इसको देखते हुए पिता ने शोएब को गया शहर के स्कूल में दाखिला कराया. अदीब खान बताते हैं कि शोएब बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौकिन था. स्कूल के दिनों से अपने खेल पर फोकस करने लगा था. पिता को लगा था कि बेटा क्रिकेटर बनेगा.

'कभी गांव छोड़ना पड़ा था..' अदीब खान अपने पुराने दिनों का याद कर कहते हैं कि 1990 के दशक में इमामगंज घोर नक्सल प्रभावित था. नक्सली घटनाएं आम बात थी. खेती-किसानी करना सुरक्षित नहीं था. हालात ऐसे थे कि कई किसानों को खेती करने से रोक दिया गया था. इस स्थिति को देखते हुए अदीब अपने पूरे परिवार के साथ गांव छोड़ शेरघाटी के हमजापुर में बस गए.

"नक्सल प्रभावित गांव होने के कारण खेलने की सुविधा नहीं थी. शोएब की प्रैक्टिस के लिए हर रोज 100 किमी दूर शहर के गांधी मैदान में ले जाते थे. शोएह वहां दिनभर प्रैक्टिस करता था. फिर शाम में घर लौटते थे. आते-आते काफी रात हो जाती थी." -अदीब खान, शोएब के पिता

पिता का संघर्ष: शोएब खान के पिता अदीब खान उर्फ 'जुगनू' पेशे से साधारण किसान हैं और सामाजिक कार्यों में भी सहभागी हैं. नक्सल प्रभावित गांव में रहते हुए भी उन्होंने शिक्षा और खेल को बढ़ावा दिया. यही कारण है कि आज जुगनू की रोशनी में पला बेटा दुबई में चमक रहा है. अदीब खान बताते हैं कि शोएब जब छोटा था तो उसे बाइक पर बिठाकर प्रैक्टिस के लिए ले जाते थे.

T-20 वर्ल्ड कप खेलने वाले दूसरे बिहारी: T-20 वर्ल्ड कप में एक और बिहारी का नाम जुड़ गया है. ईशान किशन पहले खिलाड़ी रहे हैं, जो T-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम से खेल हैं. हालांकि UAE टीम से खेलने वाले शोएब पहले खिलाड़ी हैं. शोएब विदेश से जरूर खेलेंगे, लेकिन उनकी जड़ आज भी बिहार की मिट्टी में है.

देश में नहीं मिली पहचान: शोएब ऐसे इलाके से आते हैं, जहां कभी बंदूकें गरजती थी. वह गांव गया जिले के अति नक्सल प्रभावित इमामगंज प्रखंड का कोठी है. शोएब खान ने बल्ला थाम गांव की छवि बदली और आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनायी. देश में भले पहचान नहीं मिली, लेकिन अपनी मेहनत के बदौलत दुबई में अपनी पहचान बना ली.

गया: 'जब काबिलियत हो तो कामयाबी भी कदम चूमती है.' इसका उदाहरण बिहार के क्रिकेटर शोएब खान हैं. 2019 में रणजी ट्रॉफी में चयन नहीं हुआ था. इससे शोएब काफी निराश हुए थे. निराशा ने दुबई का रास्ता दिखाया, जहां उन्हें कामयाबी मिली. अब T20 वर्ल्ड कप में UAE की टीम से छक्का-चौका लगाएंगे.

क्रिकेट छोड़ने का बना लिया था प्लान: शोएब को निराशा हुई, लेकिन हार नहीं माने. कुछ सालों तक गया में रहकर क्रिकेट की प्रैक्टिस की. इस दौरान साल 2020 में बीसीसीआई से स्टेट स्तर के टूर्नामेंट खेले, लेकिन रणजी ट्रॉफी में सेलेक्ट नहीं होने का मलाल था. ऐसे में शोएब ने क्रिकेट छोड़ने का प्लान बना लिया था, लेकिन कहते हैं कि किस्मत पलटते देर नहीं लगती.

दुबई ने दिया मौका: ईटीवी भारत से टेलीफोनिक बातचीत में शोएब बताते हैं कि कोरोना ने उन्हें खुद को संभालने का मौका दिया है. देश के लिए खेलने का सपना था, लेकिन यहां रणजी टीम में खेलने का मौका नहीं मिला तब मायूस हो गए थे. लगा कि अब उनका सफर यहीं पर रुक जाएगा, लेकिन तभी 2021 में दुबई में क्रिकेट खेलने की वैकेंसी निकली.

"हमें तो लगा कि वहां मेरा क्या होगा? लेकिन बहुत सोच विचार के बाद वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दिया. पिता और घर के सभी सदस्यों ने पूरी मदद की. जब दुबई आए थे तब दो साल तक घर से ही पैसे मंगवाते रहे. धीरे-धीरे दुबई और शारजाह के कई क्लबों में खेलना शुरू किया." -शोएब खान, क्रिकेटर

ऐसे मिली सफलता: शोएब बताते हैं कि पहले उन्हें क्लब और चैरिटी टूर्नामेंट में भाग लेने का अवसर मिला, फिर आहिस्ता-आहिस्ता दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रास्ता खुलता गया. कई अंतरराष्ट्रीय मैच उन्होंने दुबई क्रिकेट में खेला. 2025 में आईपीएल की तरह ही दुबई में होने वाली ILT 20 इंटरनेशनल लीग टूर्नामेंट में तबाही मचा दी थी.

दुबई टीम में बल्लेबाज: अच्छे प्रदर्शन की बदौलत उनका चयन 2025 में ही वर्ल्ड कप के लिए UAE टीम के लिए हो गया. 23 साल से शोएब दुबई टीम में बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं. हालांकि वो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं. दुबई इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट में वे दुबई कैपिटल से खेलते हैं. दुबई कैपिटल एक फ्रेंचाइजी टीम है.

पहली बार मिले थे 2 लाख रुपए: शोएब खान कहते हैं कि साल 2023 में उन्हें पहली बार खेलने के लिए दो लाख रुपए फीस मिली थी. क्लब में चयन होने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा. शोएब बताते हैं कि दुबई इंटरनेशनल टीम के साथ 2024 में ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया था. मैच खेलने के पैसे भी मिलने लगे थे. अब दुबई की पिच पर सपनों को नई उड़ान दे रहे हैं.

दुबई बोर्ड से हो चुके हैं सम्मानित: शोएब खान को दुबई क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया जा चुका है. अच्छी बैटिंग और बेहतरीन फिल्डिंग कौशल के लिए एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से सम्मान मिला है. 2024 और 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच और बेस्ट फील्डर टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला था.

"T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में खेलना गर्व की बात है. सबसे बड़ी बात है कि भले यूएई टीम से खेलेंगे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में पहली बार भारत के ग्राउंड पर खेलेंगे." -शोएब खान, क्रिकेटर

क्रिकेटर शोएब खान (बीच में) (ETV Bharat)

10 फरवरी को चेन्नई में मैच: UAE टीम का पहला मैच 10 फरवरी को चेन्नई में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा. इसके बाद 13 फरवरी को कनाडा, फिर अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिल्ली में मैच खेलेंगे.

रोहित शर्मा से मिली प्रेरण: शोएब खान भारतीय टीम के सफल बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा के बड़े फैन हैं, उन्हें अपना आदर्श खिलाड़ी मानते हैं. जब भी रोहित शर्मा दुबई में खेलते हैं तो शोएब उन से जरूर मिलने की कोशिश करते हैं. एक बार रोहित शर्मा से मुलाकात में रोहित शर्मा ने उन्हें बैटिंग की टिप्स भी दिए.

आईपीएल खेलना सपना: शोएब का सपना है कि वह अपने देश भारत की टीम में तो नहीं खेल सके, लेकिन आईपीएल जैसी लीग में वह किसी टीम में जरूर खेले, उन्हें उम्मीद है कि अगर वह वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करता है तो अगले आईपीएल की नीलामी में उसे कोई टीम जरूर खरीदेगी.

माता पिता देखेंगे मैच: माता-पिता के साथ परिवार और दोस्तों की एक बड़ी टीम मैच देखने चेन्नई जाएंगे. शोएब के बड़े भाई अल्तमश खान को आशा है कि भाई का अच्छा प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में होगा. हालांकि अल्तमश भारतीय टीम के जबरा फैन हैं. कहते हैं कि अपने देश भारत के लिए वो दुआ करते हैं कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत जीते. यूएई अच्छा प्रदर्शन कर फाइनल में भारत के साथ खेले तो ज्यादा खुशी होगी.

गांव को बड़ी उम्मीद: गांव के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं कि शोएब जब अंतरराष्ट्रीय मैदान में उतरते हैं तो पूरा कोठी गांव उनके साथ खड़ा होता है. कहते हैं कि नक्सल प्रभावित गांव से निकल कर वर्ल्ड पर तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है. गांव के युवा पीढ़ियों के लिए शोएब प्रेरणा हैं.

ये भी पढ़ें: