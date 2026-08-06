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सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता का आगाज, दिल्ली की मायरा सिंह ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

पदक विजेताओं को दिए मेडल ( ETV Bharat Jaipur )