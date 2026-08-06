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सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता का आगाज, दिल्ली की मायरा सिंह ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

प्रतियोगिता के दौरान एमजीडी स्कूल की छात्राओं ने सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग का आकर्षक प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया.

Medals awarded to medal winners
पदक विजेताओं को दिए मेडल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 6, 2026 at 10:02 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित तरणताल में गुरुवार से शुरू हुई 42वीं सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता के पहले ही दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. दिल्ली की मायरा सिंह ने गर्ल्स ग्रुप-II की 200 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर प्रतियोगिता की शुरुआत को यादगार बना दिया. राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास ने बताया कि मायरा ने 2 मिनट 18.26 सेकंड का समय निकालते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया. वहीं दिन का दूसरा रिकॉर्ड गर्ल्स 4×50 मीटर फ्रीस्टाइल रिले में तमिलनाडु की टीम ने बनाया. अल्फिया एम, जीवी कुशी कुवेरा, पवन्त्थिथा प्रकाश और अनांसिया ईवा जे की टीम ने 2 मिनट 14.87 सेकंड का रिकॉर्ड समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता. कर्नाटक को रजत और महाराष्ट्र को कांस्य पदक मिला.

अविनाश निशाद ने जीता स्वर्ण: बालकों की ग्रुप-III 200 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में सर्विसेज के अविनाश निशाद ने 2 मिनट 10.62 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया. तमिलनाडु के मोहम्मद जिदान जावेद ने रजत और कर्नाटक के विवान कृष्णा ने कांस्य पदक जीता. वहीं ग्रुप-II में तमिलनाडु के अब्दुल हफीज ने 1 मिनट 59.28 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

Spectacular view of artistic swimming
आर्टिस्टिक स्विमिंग का शानदार नजारा (ETV Bharat Jaipur)

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Captivating artistic swimming performance
आर्टिस्टिक स्विमिंग का आकर्षक प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)

सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग का आकर्षक प्रदर्शन: मणिपुर के डेविड को रजत और कर्नाटक के श्रेयस सुनील को कांस्य पदक मिला. प्रतियोगिता का उद्घाटन अतिरिक्त मुख्य सचिव खेल प्रवीण गुप्ता ने किया. आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया तथा राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास ने अतिथियों का स्वागत किया. इस अवसर पर स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव मोनल चोकसी भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में एमजीडी स्कूल की छात्राओं ने सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग का आकर्षक प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया.

Athletes display their prowess in swimming pool
तरणताल में खिलाड़ियों ने दिखाया दम (ETV Bharat Jaipur)

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दावेदारी मजबूत: अन्य स्पर्धाओं में गर्ल्स ग्रुप-III की 200 मीटर फ्रीस्टाइल में बंगाल की सानिथी मुखर्जी ने स्वर्ण पदक जीता. 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक बॉयज ग्रुप-II में ओडिशा के सौरव पटेल, 200 मीटर बैकस्ट्रोक गर्ल्स ग्रुप-II में तमिलनाडु की धिवाश्री केसवन, 200 मीटर बैकस्ट्रोक बॉयज ग्रुप-II में मध्य प्रदेश के कृषिव दोषी और 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक गर्ल्स ग्रुप-II में असम की कस्तूरी गोगोई ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए. प्रतियोगिता के पहले दिन विभिन्न राज्यों के युवा तैराकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आगामी मुकाबलों के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर दी.

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MAYRA SINGH SETS NATIONAL RECORD
सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग का प्रदर्शन
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