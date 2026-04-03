राजगीर हॉकी मैदान पर जलवा, तेलंगाना का 20-0 का रिकॉर्ड.. दिल्ली ने भी रचा इतिहास!
राजगीर में सब जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के दूसरे दिन आंध्र प्रदेश, मिजोरम, दिल्ली, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ने शानदार जीत दर्ज की. पढ़ें खबर-
Published : April 3, 2026 at 2:49 PM IST
नालंदा: बिहार के राजगीर खेल अकादमी में 1 से 12 अप्रैल तक आयोजित 16वीं सब जूनियर मेन नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप 2026 के दूसरे दिन हॉकी आंध्र प्रदेश, हॉकी मिजोरम, दिल्ली हॉकी, तेलंगाना हॉकी और छत्तीसगढ़ हॉकी ने अपने-अपने मैचों में शानदार जीत दर्ज की है.
आंध्र प्रदेश ने पुडुचेरी को 3-1 से हराया: दूसरे दिन के पहले मैच में, हॉकी आंध्र प्रदेश ने डिवीजन C के पूल A में ले पुडुचेरी हॉकी के खिलाफ 3-1 से जीत हासिल की. इस मैच में सूर्य गणेश कटारू प्रदीप (13’), चैतन्य लंका चैतन्य येसु (19’) और कैप्टन मदुरू गंगा (27’) ने विनर्स के लिए गोल किए. जबकि ले पुडुचेरी हॉकी के लिए, दर्शन (58’) ने गेम का अपना एकमात्र गोल किया.
मिजोरम ने असम को 6-0 से रौंदा: उसी डिवीजन में दिन के दूसरे मैच में हॉकी मिजोरम ने असम हॉकी को 6-0 के बड़े अंतर से एक तरफा हराया. जोसेफ मालसावमतलुआंगा (5’, 33’, 54’) ने हैट्रिक बनाई, जबकि कैप्टन मालसावमकिमा (12’), वनलालहमंगइहा (38’) और लालहमंगइहजुआला (48’) ने भी अपनी टीम के लिए गोल किए.
दिल्ली की बंगाल पर 9-1 की धमाकेदार जीत: डिवीजन B के पूल A में, दिल्ली हॉकी ने हॉकी बंगाल के खिलाफ 9-1 से जीत दर्ज की. इस मैच में दिल्ली ने एक तरफा मुकाबले में बंगाल पर बड़ी जीत दर्ज की. जिसमें आर्यन (4’, 14’), कैप्टन युवराज सिंह (10’, 22’), सुशांत सेहरावत (26’, 58’) और सिद्धार्थ (29’, 53’) सभी ने दो-दो गोल किए, जिसमें लव (24’) ने भी अपना स्कोर बढ़ाया. इस बीच, हॉकी बंगाल के लिए आयुष प्रधान (13’) ने गोल किया.
तेलंगाना ने गुजरात को 20-0 से दी मात: इसी पूल में, तेलंगाना हॉकी ने हॉकी गुजरात को 20-0 से रौंदा. अमित दयाल (5’, 21’, 22’, 37’, 41’, 47’, 50’, 52’, 55’, 56’) के लिए यह दिन यादगार रहा, जबकि हैड्रियन लॉरेंस (2’, 20’), हर्ष कुमार गौतम (4’, 7’), अखिल गोगुला (24’, 34’), ज्ञानेश्वर पित्ताला (12’), पेंडोर धनराज (26’), एस्लावथ युवराज (35’), और कैप्टन यशिथ जला सूर्या (44’) ने भी गोल किए.
कर्नाटक और अरुणाचल के बीच 2-2 का रोमांचक ड्रॉ: डिवीजन B के पूल B में, हॉकी कर्नाटक ने हॉकी अरुणाचल के खिलाफ रोमांचक खेल दिखाते हुए 2-2 से ड्रॉ खेला. हॉकी कर्नाटक के लिए कैप्टन आदर्श गोविंद मुतागर (18’, 54’) ने गोल किए, जबकि हॉकी अरुणाचल के लिए कैप्टन कुमार शशांक (4’), और अश्विनी पटेल (45’) ने गोल किए.
छत्तीसगढ़ ने हिमाचल को 7-2 से हराया: उसी पूल से दिन के आखिरी गेम में, छत्तीसगढ़ हॉकी ने हॉकी हिमाचल को 7-2 से हराया. कप्तान पीयूष कुमार साहू (30’, 38’, 60’) ने हैट्रिक लगाई, जबकि योगेश ठाकुर (39’), ओम कुमार यादव (47’), आदर्श राज सिंह (51’), और अभिषेक यादव (53’) ने भी छत्तीसगढ़ हॉकी के लिए गोल किए. हॉकी हिमाचल के लिए सिद्धांत कौशल (13’) और दक्ष (59’) ने गोल किए.
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