ETV Bharat / sports

बिहार के गांव से जापान क्रिकेट तक का सफर शानदार, पढ़िये अभिषेक आनंद की दिलचस्प स्टोरी

क्लब क्रिकेट से जापान की नेशनल टीम तक जापान में क्लब क्रिकेट खेलने के दौरान अभिषेक ने अपने प्रदर्शन से पहचान बनाई. उनकी मेहनत और खेल के प्रति निरंतरता का नतीजा रहा कि वर्ष 2025 में उनका चयन जापान की नेशनल क्रिकेट टीम में हुआ. इसके बाद वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जापान का प्रतिनिधित्व करने लगे. वह ऑलराउंडर हैं और टीम के लिए बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में योगदान देते हैं.

नौकरी के साथ क्रिकेट खेलना जारी रखा पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 2022 में अभिषेक का चयन जापान की एक निजी कंपनी में नौकरी के लिए हुआ. इसके बाद वह जापान चले गए. नई जगह, नई नौकरी और नई जिम्मेदारियों के बीच भी उन्होंने क्रिकेट को अपने जीवन से अलग नहीं किया. शुरुआत में उन्होंने जापान में क्लब स्तर पर क्रिकेट खेला और लगातार अपने खेल को बेहतर करते रहे.

एक बार नहीं, दो बार IIT की परीक्षा पास की अभिषेक की पढ़ाई के प्रति गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आईआईटी की परीक्षा दो बार पास की. पहली बार रैंक अपेक्षाकृत बेहतर नहीं होने के कारण उन्होंने दोबारा प्रयास किया और दूसरी बार आईआईटी की परीक्षा में सफलता हासिल की. इसके बाद आईआईटी कानपुर से बी.टेक और एम.टेक की पढ़ाई पूरी की.

"परिवार के लोग पढ़ाई के लिए जाते थे और अभिषेक कई बार चुपके से बैट-बॉल निकालकर बाहर खेलने चले जाते थे. क्रिकेट उनके लिए सिर्फ खेल नहीं, बल्कि जुनून था. खास बात यह रही कि खेल के साथ उन्होंने पढ़ाई से भी समझौता नहीं किया और पढ़ाई में भी हमेशा बेहतर प्रदर्शन किया."- पवन सिंह, अभिषेक आनंद के चचेरे भाई

क्या बोले परिवार के सदस्य? परिवार के लोगों के लिए यह सिर्फ अभिषेक के टीम में चयन की खबर नहीं थी, बल्कि वर्षों से देखे गए एक सपने के पूरा होने जैसा था. अभिषेक के चचेरे भाई बताते हैं कि गांव में क्रिकेट खेलने के लिए कोई व्यवस्थित मैदान नहीं था. बचपन में खेतों में ही पिच बनाकर क्रिकेट खेला जाता था. अभिषेक को क्रिकेट का ऐसा जुनून था कि पढ़ाई के समय भी मौका मिलते ही वह बैट और गेंद लेकर खेलने निकल जाते थे.

"हमलोग बहुत खुश हैं. उसको खेलते देखकर अच्छा लग रहा है. वह तो जब छोटा था, तब से ही क्रिकेट खेलता था. अभिषेक की सफलता गांव के दूसरे बच्चों के लिए भी प्रेरणा बनेगी."- ग्रामीण, अहरांव गांव, रोहतास

गांव में खुशी का माहौल अभिषेक के जापान की राष्ट्रीय टीम में चयन की खबर जब परिवार और गांव के लोगों को मिली तो उनके लिए वह पल बेहद खास था. अभिषेक के भाई बताते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से उन्हें इस उपलब्धि की जानकारी मिली. खबर सुनते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. देखते ही देखते यह खबर गांव में भी पहुंची और लोगों ने एक-दूसरे को बधाई देना शुरू कर दिया.

गांव की खासियत यह भी है कि यहां लगभग हर घर में कोई न कोई नौकरीपेशा व्यक्ति जरूर मिलेगा. इसी साधारण माहौल से निकलकर अभिषेक ने क्रिकेट के अंतरराष्ट्रीय मंच तक अपनी पहचान बनाई है.

गांव में रहते हैं चाचा-चाची गांव में अभिषेक का पुश्तैनी मकान है. हालांकि उनका परिवार फिलहाल पटना में रहता है. अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण अभिषेक कम ही गांव आ पाते हैं लेकिन जब भी मौका मिलता है, वह अपने स्वजनों और गांव के लोगों से मिलने जरूर आते हैं. उनके घर में सजी ट्राफियां आज उनके संघर्ष और उपलब्धियों की कहानी बयां करती हैं.

गांव से शुरू हुआ क्रिकेट का सफर नौकरी और खेल के बीच संतुलन बनाते हुए उन्होंने ऐसा सफर तय किया, जिसने उन्हें जापान की राष्ट्रीय टीम तक पहुंचा दिया. अहरांव गांव में आज अभिषेक आनंद की चर्चा हर चौपाल पर है. गांव के लोग नीम के पेड़ के नीचे बैठकर उनके क्रिकेट सफर और उपलब्धियों की बातें करते हैं. जिस गांव की गलियों और खेतों में अभिषेक ने क्रिकेट खेलना सीखा, उसी गांव में अब उनकी सफलता का जश्न मनाया जा रहा है.

अहरांव गांव के रहने वाले हैं अभिषेक रोहतास जिले के अहरांव गांव की गलियों से निकले अभिषेक आनंद की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को जिंदा रखते हैं. अभिषेक ने क्रिकेट को कभी अपने करियर का मुख्य रास्ता नहीं बनाया. पढ़ाई की, आईआईटी कानपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से शिक्षा हासिल की और नौकरी भी की. इसके बावजूद क्रिकेट के प्रति उनका जुनून कम नहीं हुआ.

सासाराम/पटना: बिहार के रोहतास के एक साधारण परिवार से निकलकर जापान की धरती पर क्रिकेट खेलने तक का सफर अपने आप में खास है. यह कहानी है अभिषेक आनंद की, जिन्होंने पढ़ाई में भी अपनी प्रतिभा साबित की और क्रिकेट के मैदान पर भी अपना जुनून कायम रखा. पटना से मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई करने वाले अभिषेक ने आईआईटी कानपुर से BTech और MTech की पढ़ाई पूरी की. एक जापानी निजी कंपनी में नौकरी मिली और वह जापान चले गए लेकिन नौकरी के साथ उनका क्रिकेट के प्रति जुनून भी जारी रहा. आज वह जापान की नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे हैं.

अभिषेक आनंद ने 28 वर्ष की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा है. 9 मई 2025 को उन्होंने कुक आइलैंड्स के खिलाफ जापान के लिए अपना टी-20 अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया. इसके बाद वह जापान की टीम के नियमित सदस्यों में शामिल हुए. अब तक वह जापान की ओर से 18 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं. उनके नाम 275 रन दर्ज हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर 55 रन रहा है. एक विकेट भी उनके खाते में दर्ज है.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

थाईलैंड क्रिकेट टूर पर भी टीम के साथ गए

जापान की नेशनल टीम के साथ अभिषेक हाल ही में थाईलैंड क्रिकेट टूर पर भी गए. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने के बाद उनके लिए यह सफर लगातार आगे बढ़ने का अवसर है. पटना की गलियों और खेतों में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने वाला एक लड़का अब दूसरे देश की राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहनकर मैदान पर उतर रहा है.

यह आंकड़े उस खिलाड़ी की कहानी कहते हैं, जिसने क्रिकेट की शुरुआत किसी बड़े क्रिकेट अकादमी या अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से नहीं, बल्कि गांव के खेतों में बनाई गई पिच से की थी. अभिषेक के परिजन कहते हैं कि उन्होंने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी बड़े शहर या महंगे मैदान की मोहताज नहीं होती.

"बचपन में बैट और गेंद के साथ अक्सर खेलते हुए देखे जाते थे. प्रारंभिक शिक्षा यही से हुई इसके बाद वह पटना से पढ़ाई के बाद आईआईटी किए पर क्रिकेट का जुनून साथ रहा. वह और आगे बढ़े हमारा आशीर्वाद उनके साथ है."- धर्मदेव राय, अभिषेक आनंद के बड़े चाचा

बड़ी मां ने दिया आशीर्वाद

अभिषेक की बड़ी मां बताती हैं कि बचपन से ही क्रिकेट उनका सबसे बड़ा शौक था. क्रिकेट के प्रति उनका जुनून और कुछ कर गुजरने की जिद ही उन्हें इस मुकाम तक लेकर गई. उन्होंने अभिषेक को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह आगे भी इसी तरह सफलता हासिल करते रहें और देश-दुनिया में अपने परिवार तथा गांव का नाम रोशन करें.

"बचपन से ही हॉबी थी. वह क्रिकेट जगत में बड़ा स्टार बने, उसकी हॉबी उनकी जिद बनी और नौकरी करते हुए आज इंटरनेशनल स्टार बन चुके हैं. मेरा आशीर्वाद सदैव अभिषेक के साथ है."- मीरा देवी, अभिषेक आनंद की बड़ी मां

IPL खेलना चाहते हैं अभिषेक

चचेरे भाई पवन सिंह बताते हैं कि अभिषेक आनंद हमेशा से क्रिकेटर बनना चाहते थे. हालांकि पढ़ाई में भी वह काफी तेज रहे हैं. यही वजह है कि कभी पढ़ाई से समझौता नहीं किया. वह जापान में जेपीएल और अब इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं. आगे वह भारत में आयोजित आईपीएल भी खेलना चाहते हैं.

"पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने क्रिकेट का शौक भी जारी रखा. JEE मेंस के बाद आईआईटी कानपुर में सिलेक्शन हुआ. इसके बाद फिर वह नौकरी के लिए जापानी चले गए. वहां भी खेल जारी रखा, इसके बाद JPL में चयन हुआ. उनका सपना है कि वह आईपीएल में भी खेले."- पवन सिंह, अभिषेक आनंद के चचेरे भाई

जापान टीम के लिए खेलते हैं अभिषेक (ETV Bharat)

पिता विष्णुदेव राय रहे पुलिस निरीक्षक

अभिषेक आनंद के पिता विष्णुदेव राय पुलिस निरीक्षक के पद पर रहे और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं. पिता ने नौकरी के दौरान परिवार और बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया. अभिषेक के क्रिकेट के प्रति बढ़ते जुनून को लेकर शुरुआती दौर में उन्हें चिंता रहती थी कि कहीं खेल की वजह से पढ़ाई प्रभावित न हो जाए लेकिन अभिषेक ने पढ़ाई और क्रिकेट दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ते हुए पिता की उस चिंता को उपलब्धि में बदल दिया.

पिता को क्या थी आशंका?

अभिषेक के पिता बिष्णुदेव राय बताते हैं कि उन्हें बेटे के क्रिकेट खेलने से परेशानी नहीं थी लेकिन चिंता इस बात की रहती थी कि कहीं खेल के कारण पढ़ाई प्रभावित न हो जाए. वह चाहते थे कि बेटा पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे. हाालंकि अभिषेक ने पढ़ाई और क्रिकेट दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश जारी रखी. वे बताते हैं कि जब हमने देखा कि वह पढ़ाई में भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और क्रिकेट में भी मेहनत कर रहे हैं तो हमारी चिंता धीरे-धीरे भरोसे में बदल गई.

माता-पिता के साथ अभिषेक आनंद (ETV Bharat)

"पहले चिंता रहती थी कि बेटा क्रिकेट में ज्यादा समय देने के कारण पढ़ाई में पीछे न रह जाए लेकिन अभिषेक ने दोनों को साथ लेकर चलकर परिवार की चिंता दूर कर दी. पढ़ाई में IIT तक पहुंचे और क्रिकेट में जापान की नेशनल टीम तक. इस बात की खुशी है कि बेटे ने अपनी मेहनत से दोनों क्षेत्रों में पहचान बनाई."- विष्णुदेव राय, अभिषेक आनंद के पिता

जापान भेजने को तैयार नहीं था परिवार

जब अभिषेक को नौकरी के लिए जापान जाने का मौका मिला तो परिवार के लिए यह आसान फैसला नहीं था. मां बताती हैं कि परिवार उन्हें इतनी दूर भेजना नहीं चाहता था लेकिन अभिषेक ने परिवार को समझाया कि वह हमेशा के लिए जापान नहीं जा रहे हैं और कुछ वर्षों बाद वापस लौटेंगे. इसी भरोसे के साथ परिवार ने उन्हें जापान जाने की अनुमति दी.

अभिषेक आनंद के माता-पिता (ETV Bharat)

टीवी पर खेलते देख होती है खुशी- मां

मां किरण देवी के लिए बेटे का जापान की नेशनल क्रिकेट टीम में चयन भावुक कर देने वाला पल था. वह बताती हैं कि जिस दिन उन्हें पता चला कि अभिषेक का चयन जापान की नेशनल टीम में हुआ है, उस दिन उन्हें बहुत खुशी हुई. आज जब वह टीवी पर बेटे को जापान के लिए खेलते देखती हैं तो उनकी खुशी और बढ़ जाती है.

"जब अभिषेक छोटा था, तब घर के आसपास ज्यादा मकान नहीं थे. आसपास खेत हुआ करते थे और अभिषेक वहीं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था. परिवार उन्हें पढ़ाई करने के लिए कहता था लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद जैसे ही समय मिलता, वह क्रिकेट खेलने निकल जाता. पहले डर रहता था कि कहीं खेल के कारण पढ़ाई प्रभावित न हो जाए, मगर आज खेलते देखकर बहुत खुशी होती है."- किरण देवी, अभिषेक आनंद की मां

तीन बहनों के इकलौते भाई हैं अभिषेक

अभिषेक अपने परिवार में तीन बहनों के इकलौते भाई हैं. बहनों के लिए उनका जापान की नेशनल क्रिकेट टीम तक पहुंचना गर्व का विषय है. बहन प्रियंका कुमारी कहती हैं कि उनके लिए इससे बड़ा प्राउड मोमेंट और क्या हो सकता है कि उनका छोटा भाई जापान की नेशनल टीम के लिए क्रिकेट खेल रहा है.

अभिषेक आनंद के परिवार (ETV Bharat)

"अभिषेक की कहानी आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा दे सकती है. युवाओं को अपनी जिम्मेदारी और अपने पैशन में से किसी एक को छोड़ने की जरूरत नहीं है. अगर मेहनत और अनुशासन के साथ दोनों को साथ लेकर चला जाए तो अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है."- प्रियंका कुमारी, अभिषेक आनंद की बहन

भांजी भी बनना चाहती हैं क्रिकेटर

अभिषेक की छोटी भांजी मायला सिंह भी अपने मामा से प्रभावित हैं. मायला कहती हैं, ' मैं भी अपने मामा की तरह बनना चाहती हूं. पढ़ाई के साथ खेलना भी चाहती हूं. मामा फोन पर बात करते रहते हैं और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करते हैं.'

घर से ज्यादा मैदान में नजर आते हैं अभिषेक

अभिषेक की पड़ोसी और रिश्ते में भाभी लगने वाली कुमारी अंजली बताती हैं कि अभिषेक बचपन से ही दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर चले जाते थे. पढ़ाई के अलावे उनका ज्यादातर समय क्रिकेट में ही बीतता था. आज भी जब वह जापान से घर आते हैं तो ज्यादा समय घर में नहीं रहते और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने निकल जाते हैं.

घर की अलमारी में सजी ट्रॉफियां

अभिषेक के घर में उनकी क्रिकेट यात्रा की यादें भी मौजूद हैं. उनकी ट्रॉफियां, सर्टिफिकेट और अलग-अलग प्रतियोगिताओं में मिले पुरस्कार उनकी मेहनत की कहानी बताते हैं. घर की अलमारियों में सजे ये सम्मान इस बात की झलक देते हैं कि क्रिकेट उनके लिए सिर्फ समय बिताने का जरिया नहीं था, बल्कि बचपन से ही उनके जीवन का अहम हिस्सा रहा है.

ये भी पढ़ें: