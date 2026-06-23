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ओलंपिक में झारखंड का परचम: जयपाल सिंह मुंडा से दीपिका और सलीमा तक, विश्व मंच पर चमकी जंगलों की धरती

कभी हॉकी को पुरुष खिलाड़ियों का खेल माना जाता था, लेकिन झारखंड की बेटियों ने इस धारणा को बदल दिया.

1984 लॉस एंजिल्स ओलिंपिक में मनोहर टोपनो भारतीय टीम का हिस्सा रहे. अपने मजबूत डिफेंस और अनुशासित खेल के लिए वह जाने जाते थे. इसके बाद 1992 बार्सिलोना ओलिंपिक में अजीत लकड़ा ने भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया. यह उस दौर का संकेत था कि झारखंड लगातार भारतीय हॉकी को अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दे रहा है.

1980 के मॉस्को ओलिंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था. उस टीम में झारखंड के सिल्वानुस डुंगडुंग शामिल थे. कहा जाता है कि उन्होंने बचपन में बांस की हॉकी स्टिक बनाकर खेलना शुरू किया था. सीमित संसाधनों के बीच शुरू हुआ सफर ओलिंपिक स्वर्ण तक पहुंचा. उनकी कहानी आज भी ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

सिल्वानुस डुंगडुंग : गांव से ओलिंपिक स्वर्ण तक

1975 में भारत ने जो एकमात्र हॉकी विश्व कप जीता, माइकल किंडो उस ऐतिहासिक टीम का भी हिस्सा थे. आज भी हॉकी प्रेमी उन्हें भारतीय हॉकी की दीवार के रूप में याद करते हैं.

झारखंड के महान हॉकी खिलाड़ियों में माइकल किंडो का नाम बेहद सम्मान से लिया जाता है. 1972 म्यूनिख ओलिंपिक में उन्होंने भारतीय टीम को कांस्य पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अपने मजबूत डिफेंस और शानदार खेल समझ के कारण उन्हें भारतीय हॉकी के सर्वश्रेष्ठ फुल-बैक खिलाड़ियों में गिना जाता है.

यदि झारखंड और खेल की बात हो तो हॉकी का नाम सबसे पहले आता है. सिमडेगा, गुमला, खूंटी और आसपास के इलाकों ने देश को लगातार ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई.

जयपाल सिंह केवल खिलाड़ी नहीं थे. वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षित विद्वान, संविधान सभा के सदस्य और आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे. लेकिन खेल इतिहास में उनका नाम हमेशा उस कप्तान के रूप में दर्ज रहेगा जिसने भारत को पहला ओलिंपिक स्वर्ण दिलाया.

झारखंड की ओलिंपिक यात्रा की शुरुआत उस नाम से होती है जिसे खेल और राजनीति दोनों क्षेत्रों में सम्मान के साथ याद किया जाता है- मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा. 1928 के एम्स्टर्डम ओलिंपिक में उन्होंने भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की थी. उनके नेतृत्व में भारत ने अपना पहला ओलिंपिक स्वर्ण पदक जीता. यह वह दौर था जब दुनिया भारतीय हॉकी की ताकत से परिचित हो रही थी और उस ऐतिहासिक उपलब्धि के केंद्र में झारखंड का एक बेटा खड़ा था.

जयपाल सिंह मुंडा से शुरू हुई झारखंड की ओलिंपिक कहानी

23 जून को विश्व ओलिंपिक दिवस मनाया जाता है. यह दिन केवल खेलों के उत्सव का दिन नहीं, बल्कि उन खिलाड़ियों के संघर्ष, समर्पण और उपलब्धियों को याद करने का अवसर भी है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से इतिहास रचा. झारखंड की धरती ने अब तक विभिन्न खेलों में कुल 12 ओलंपियन दिए हैं. इनमें सबसे अधिक खिलाड़ी हॉकी से आए हैं, जबकि तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल और मुक्केबाजी में भी राज्य की प्रतिभाओं ने अपनी छाप छोड़ी है. यह कहानी सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं है, बल्कि उन गांवों, मिट्टी के मैदानों, जंगलों और परिवारों की भी है जहां से निकलकर इन खिलाड़ियों ने विश्व मंच तक का सफर तय किया.

रांची : जब झारखंड का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले खनिज संपदा, घने जंगल, आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य की तस्वीर उभरती है. लेकिन बीते कुछ दशकों में इस राज्य ने अपनी एक और पहचान गढ़ी है - खेल प्रतिभाओं की धरती के रूप में. संसाधनों की कमी, आर्थिक चुनौतियों और सीमित सुविधाओं के बावजूद झारखंड के खिलाड़ियों ने दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच ओलिंपिक तक पहुंचकर न केवल राज्य बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है.

निक्की प्रधान : पहली महिला ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी

खूंटी जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर निक्की प्रधान ने इतिहास रचा. वह झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनीं जिन्होंने ओलिंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया. 2016 रियो और 2020 टोक्यो ओलिंपिक में उनकी मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा और मेहनत किसी भी बाधा को पार कर सकती है. निक्की ने न केवल ओलिंपिक बल्कि एशिया कप, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया. आज झारखंड की हजारों बेटियां उन्हें अपना आदर्श मानती हैं.

झारखंड के ओलंपियन (Etv Bharat)

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सलीमा टेटे : हॉकी नर्सरी की नई पहचान

सिमडेगा की सलीमा टेटे आज भारतीय महिला हॉकी टीम की सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में गिनी जाती हैं. टोक्यो ओलिंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली सलीमा अपनी गति, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता के लिए जानी जाती हैं. एक समय गांव के मैदानों में हॉकी खेलने वाली यह खिलाड़ी आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की पहचान बन चुकी है.

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तीरंदाजी : परंपरा से ओलिंपिक तक का सफर

झारखंड के आदिवासी समाज में तीर-कमान सिर्फ खेल नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा रहा है. यही कारण है कि राज्य ने देश को कई विश्वस्तरीय तीरंदाज दिए.

रीना कुमारी : पहली महिला तीरंदाज ओलंपियन

2004 एथेंस ओलिंपिक में रीना कुमारी ने भारत का प्रतिनिधित्व कर इतिहास रचा. उन्होंने उस दौर में ओलिंपिक तक पहुंचकर यह साबित किया कि झारखंड तीरंदाजी में भी देश को नई दिशा दे सकता है.

दीपिका कुमारी : संघर्ष से विश्व नंबर-1 तक

रांची के पास रातू की रहने वाली दीपिका कुमारी की कहानी भारतीय खेल इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में गिनी जाती है. साधारण परिवार में जन्मी दीपिका ने बांस के धनुष से अभ्यास शुरू किया. कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने विश्व नंबर-1 तीरंदाज बनने का मुकाम हासिल किया. 2012 लंदन, 2016 रियो, 2020 टोक्यो और 2024 पेरिस लगातार चार ओलिंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली दीपिका झारखंड की सबसे सफल ओलंपियन खिलाड़ियों में शामिल हैं.

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लक्ष्मी रानी माझी

2016 रियो ओलिंपिक में भारतीय महिला तीरंदाजी टीम का हिस्सा रहीं लक्ष्मी रानी माझी ने भी राज्य को गौरवान्वित किया. उनकी उपलब्धि ने झारखंड की युवा तीरंदाजों को नई प्रेरणा दी.

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एथलेटिक्स में नई उम्मीद : विकास सिंह

झारखंड की ओलिंपिक यात्रा अब हॉकी और तीरंदाजी तक सीमित नहीं रही है. चतरा जिले के विकास सिंह ने 2024 पेरिस ओलिंपिक में 20 किलोमीटर रेस वॉक स्पर्धा में हिस्सा लेकर इतिहास रचा. एथलेटिक्स जैसे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी खेल में ओलिंपिक तक पहुंचना बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. विकास की सफलता यह संकेत देती है कि आने वाले वर्षों में झारखंड एथलेटिक्स में भी बड़ी ताकत बन सकता है.

बास्केटबॉल और मुक्केबाजी में भी पहचान

1980 मॉस्को ओलिंपिक में भारतीय बास्केटबॉल टीम का हिस्सा रहे हरभजन सिंह भी झारखंड की ओलिंपिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. वहीं मुक्केबाजी में अरुणा मिश्रा जैसी खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर राज्य की पहचान बनाई. भले ही ओलिंपिक पदक अभी दूर हो, लेकिन झारखंड की मुक्केबाजी प्रतिभाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं.

झारखंड के ओलंपियन (Etv Bharat)

झारखंड बन रहा है खेल प्रतिभाओं की नर्सरी

विशेषज्ञ मानते हैं कि झारखंड के खिलाड़ियों की सफलता के पीछे कई कारण हैं. पहला, यहां के युवाओं में प्राकृतिक फिटनेस और खेल के प्रति जुनून है. दूसरा, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में खेल जीवन का हिस्सा है. हॉकी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स जैसे खेल यहां की संस्कृति से जुड़े हुए हैं. तीसरा, पिछले कुछ वर्षों में सरकार और खेल संस्थाओं ने बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ाया है. सिमडेगा, खूंटी, गुमला और रांची में बने एस्ट्रोटर्फ मैदान, प्रशिक्षण केंद्र और खेल अकादमियां नई प्रतिभाओं को मंच दे रही हैं.

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भविष्य की ओर बढ़ता झारखंड

आज झारखंड के गांवों में हजारों बच्चे ओलिंपियन बनने का सपना देख रहे हैं. कोई हॉकी स्टिक लेकर मैदान में दौड़ रहा है, तो कोई तीरंदाजी अकादमी में निशाना साध रहा है. कोई एथलेटिक्स ट्रैक पर पसीना बहा रहा है तो कोई बॉक्सिंग रिंग में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है.

विश्व ओलिंपिक दिवस पर झारखंड की यह गौरवगाथा केवल अतीत की उपलब्धियों का स्मरण नहीं है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का भी संकेत है. जयपाल सिंह मुंडा से शुरू हुई यह यात्रा आज दीपिका कुमारी, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और विकास सिंह तक पहुंच चुकी है. आने वाले वर्षों में यह सूची और लंबी होगी, ऐसी उम्मीद खेल प्रेमियों और विशेषज्ञों को है.

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