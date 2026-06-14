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फैन का बनाया स्केच अपने साथ ले गए एमएस धोनी, फिर मांगने पर किया वापस, जानें पूरी कहानी

हजारीबाग: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को झारखंड के हजारीबाग के एक कलाकार का बनाया स्केच इतना पसंद आया कि वे उस स्केच को अपने साथ ले गए. लेकिन जब कलाकार ने जिद की और ऑटोग्राफ के साथ उसे वापस मांगा तो उन्होंने उसे वापस भी कर दिया. वह स्केच इसलिए भी खास है, क्योंकि जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप के दौरान विनिंग छक्का मारा था, उसी पोज और एक्सप्रेशन को स्केच में हूबहू दिखाया गया है.

हजारीबाग के एक युवा स्केच आर्टिस्ट कोमन राज का सपना था कि वह एक दिन धोनी से मिले, उनका ऑटोग्राफ ले और उनके साथ सेल्फी ले. रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम में उनकी 12 साल पुरानी इच्छा आखिरकार पूरी हुई.

जानकारी देते संवाददाता गौरव प्रकाश (Etv Bharat)

झारखंड टी-20 लीग में हुई धोनी से मुलाकात

दरअसल, 11 जून को झारखंड टी-20 लीग के मैच के दौरान कोमन राज महेंद्र सिंह धोनी की आकर्षक स्केच पेंटिंग लेकर स्टेडियम पहुंचे थे. इस स्केच को उन्होंने काफी मेहनत से बनाया था. स्टेडियम पहुंचने के बाद उन्होंने काफी कोशिश की कि उनकी धोनी से मुलाकात हो और वह इस स्केच पर धोनी का ऑटोग्राफ ले. काफी इंतजार और प्रयास के बाद धोनी से उनकी मुलाकात हो गई. इस दौरान उन्होंने धोनी को वह स्केच भेंट किया. उन्हें न सिर्फ धोनी से मुलाकात करने का मौका मिला, बल्कि उनके साथ सेल्फी लेने और स्केच पर ऑटोग्राफ प्राप्त करने का भी मौका मिला.

चार घंटे में बनाया स्केच

कोमन राज ने बताया कि वह वर्षों से इस पल का इंतजार कर रहे थे. अपना सपना सच होने पर वह बहुत खुश हैं और उन्होंने धोनी के सरल एवं प्रेरणादायक व्यक्तित्व की जमकर सराहना की. कोमन बताते हैं कि उसमें यह स्केच झारखंड प्रीमियर लीग के उद्घाटन के समय 4 घंटे की मेहनत से बनाया है. यह स्केच इसलिए खास है क्योंकि इसमें 2011 वर्ल्ड कप के दौरान धोनी के चेहरे का एक्सप्रेशन दिखाया गया है, जब उन्होंने विनिंग सिक्स मारा था, जिससे टीम को जीत मिली थी.