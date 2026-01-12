ETV Bharat / sports

14 साल की उम्र में 37 मेडल, ओलंपिक में गोल्ड जीतने की चाहत, मिलिए धनबाद के स्केटर रुद्रांश से

धनबाद के स्केटर रुद्रांश ने छोटी सी उम्र में 37 मेडल जीता है. उसका सपना इंटरनेशनल लेवल पर भारत के लिए गोल्ड जीतने का है.

skating player Rudransh
ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 12, 2026 at 9:09 PM IST

6 Min Read
धनबाद: उम्र मात्र 14 साल, लेकिन मेडल्स और ट्रॉफियां उम्र से काफी ज्यादा. यह कहानी है धनबाद के एक स्केटर रुद्रांश की. इस छोटी सी उम्र में ही रुद्रांश ने 37 मेडल अपने नाम कर लिया है. जिसमें से 10 गोल्ड मेडल हैं. उसने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर कई कॉम्पिटिशन जीते हैं. लेकिन इससे वह संतुष्ट नहीं है. वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है, ताकि अपना सपना पूरा कर सके और उसका सपना है ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने का.

करीब 4 साल की उम्र में रुद्रांश ने स्कूल कंपटीशन में पहला मेडल जीता. फिर यह सिलसिला आगे चलता रहा. हाल ही में ग्वालियर में राष्ट्रीय स्तर पर हुई स्केटिंग कंपटीशन में गोल्ड जीतकर कोयलांचल के साथ पूरे राज्य का नाम रौशन किया है.

स्केटर रुद्रांश की कहानी (ईटीवी भारत)

रुद्रांश का कहना है कि जब वह पहली बार चैंपियनशिप में शामिल हुआ था तो उसे काफी घबराहट हो रही थी. उसे लग रहा था कि क्या वह मेडल जीत पाएगा. उसके मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे. उस तरह के ट्रैक पर यह उसका पहला कॉम्पिटिशन था. उसे दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करना था. लेकिन धीरे-धीरे उसकी घबराहट कम हो गई और उसका परफॉर्मेंस बेहतर होता गया.

कई प्रतियोगिताओं में रुद्रांश लहरा चुका है परचम

रुद्रांश अपने माता-पिता के साथ धनबाद के बिनोद नगर में रहता है. रुद्रांश के पिता, रजनीश कुमार बताते हैं कि रुद्रांश करीब साढ़े चार साल का था जब उसने 2017 में मुंबई में एक स्कूल स्केटिंग कॉम्पिटिशन में अपना पहला मेडल जीता था. हालांकि, कोरोना महामारी के दौरान, पूरा परिवार मुंबई से धनबाद आ गया. फिर उसने गोल्फ ग्राउंड में एक छोटी सी जगह पर स्केटिंग की प्रैक्टिस शुरू की. उसने अब तक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर कुल 37 मेडल जीते हैं, जिनमें 10 गोल्ड और 17 सिल्वर मेडल शामिल हैं, बाकी ब्रॉन्ज मेडल हैं.

skating player Rudransh
रुद्रांश की उपलब्धियां (ईटीवी भारत)

उन्होंने आगे बताया कि 25 से 30 दिसंबर के बीच ग्वालियर में एक नेशनल-लेवल स्केटिंग कॉम्पिटिशन हुआ था. इस कॉम्पिटिशन में रुद्रांश ने झारखंड का प्रतिनिधित्व किया. यह कॉम्पिटिशन भारत सरकार के खेल और शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है. इस कॉम्पिटिशन में, उसने 500-मीटर रिंक रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि वन-लैप रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया. इससे पहले, CBSE ईस्ट ज़ोन प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें दुनिया भर के ईस्ट जोन के स्कूलों के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था.

skating player Rudransh
रुद्रांश (ईटीवी भारत)

उन्होंने बताया कि गुड़गांव में हुई प्रतियोगिता में भारत के साथ-साथ ओमान, सिंगापुर, दुबई और मॉरीशस जैसे दूसरे देशों के स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया था. रुद्रांश ने उस प्रतियोगिता में एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता था. उन्होंने उम्मीद जताई कि रुद्रांश इंटरनेशनल लेवल पर भारत के लिए गोल्ड मेडल लाएगा. उन्होंने बताया कि रुद्रांश को प्रैक्टिस के लिए मोहाली, हैदराबाद, ग्वालियर और नोएडा ले जाना पड़ता है. स्केट कंपनी पैराडाइज रुद्रांश को स्पॉन्सर करती है और उसे ट्रेनिंग देती है.

skating player Rudransh
रुद्रांश (ईटीवी भारत)

माता-पिता का डेडिकेशन तारीफ के काबिल

स्केटिंग कोच अभिषेक कुमार ने कहा कि रुद्रांश और उसके माता-पिता का डेडिकेशन तारीफ के काबिल है. स्केटिंग में उसकी नेचुरल स्पीड बहुत अच्छी है. उन्होंने बताया कि स्कूल के कैंपस में एक फ्लैट ट्रैक रिंक तैयार किया गया है. प्रैक्टिस के लिए बैंक्ड ट्रैक बहुत जरूरी है. अगर यह सुविधा धनबाद में मिल जाए, तो वह और भी बेहतर प्रदर्शन करेगा. रुद्रांश नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना टैलेंट दिखा सकता है.

skating player Rudransh
रुद्रांश (ईटीवी भारत)

रुद्रांश गोविंदपुर के जीडी गोयनका स्कूल में पढ़ता है. स्कूल के चेयरमैन मृत्युंजय सिंह ने कहा कि रुद्रांश के लिए स्केटिंग ही सब कुछ है. पढ़ाई में वह दूसरे बच्चों जैसा ही है. स्कूल उसे खेलने के लिए समय देता है. उसके टैलेंट और दूसरे बच्चों की जरूरतों को देखते हुए, स्केटिंग एसोसिएशन के कहने पर स्कूल कैंपस में एक रिंक बनाया गया है, जो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है.

skating player Rudransh
रुद्रांश की उपलब्धियां (ईटीवी भारत)

रुद्रांश की सरकार से मांग

रुद्रांश का कहना है कि झारखंड में स्केटिंग के क्षेत्र में संसाधनों की बहुत कमी है. स्केटिंग के लिए एक प्रॉपर ट्रैक चाहिए, जो यहां नहीं है. उसे ट्रेनिंग के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता है. उसे प्रैक्टिस के लिए दिल्ली, नोएडा और हैदराबाद सहित कई जगहों पर जाना पड़ता है. रुद्रांश का सपना एशियन ओलंपिक गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना है. उसने सरकार से स्केटिंग के क्षेत्र में बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने की अपील की है.

skating player Rudransh
रुद्रांश की उपलब्धियां (ईटीवी भारत)

स्केटिंग प्रैक्टिस के लिए रिंक बहुत जरूरी

इस बीच, स्केटिंग एसोसिएशन के चेयरमैन डॉ. आरसी भूषण ने कहा कि स्केटिंग प्रैक्टिस के लिए रिंक बहुत जरूरी है. रिंक पर प्रैक्टिस किए बिना कोई भी खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता. NCR क्षेत्र को छोड़कर कहीं भी फ्लैट ट्रैक रिंक उपलब्ध नहीं हैं.

उन्होंने कहा कि गोविंदपुर जीडी गोयनका स्कूल में रिंक बनाने के लिए जगह दी गई है. इसके बाद, सभी के सहयोग से रिंक बनाया गया. रांची के खेलगांव में एक और रिंक बनाया जा रहा है, लेकिन वह अभी पूरा नहीं हुआ है. झारखंड में स्केटिंग में 250 से 300 बच्चे शामिल हैं. धनबाद में लगभग 300 बच्चे रजिस्टर्ड हैं. जीडी गोयनका स्कूल के अंदर रिंक बनने के बाद, स्केटिंग में हिस्सा लेने वाले बच्चों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है.

skating player Rudransh
स्केटिंग के दौरान खिलाड़ी (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि स्केटिंग के क्षेत्र में संसाधनों के साथ-साथ बेहतर कोच की भी जरूरत है. उन्होंने आगे कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद, रुद्रांश का प्रदर्शन काफी अच्छा है, और इसमें उसके माता-पिता और शिक्षकों का अहम योगदान है.

सीमित संसाधनों के बावजूद, रुद्रांश ने जो मेडल और ट्रॉफियां जीती हैं, वे दिखाती हैं कि कड़ी मेहनत और लगन से, संसाधनों की कोई कमी या रुकावट आपको अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती. रुद्रांश अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है, और उसे बस थोड़ी मदद की जरूरत है ताकि वह दुनिया के मंच पर झारखंड और पूरे भारत का नाम रोशन कर सके.

