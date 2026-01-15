एक पैर पर सपनों की चढ़ाई, पैरा क्लाइंबिंग में बिहार को पहला मेडल दिलाने वाले अर्जुन पांडे के संघर्ष की कहानी
पैरा क्लाइंबिंग में बिहार को पहला ब्रॉन्ज दिलाने वाले अर्जुन पांडे की जिंदगी संघर्षों से भरी है. एक पैर पर ऊंची चढ़ान हासिल की. पढे़ं..
Published : January 15, 2026 at 6:17 PM IST
रिपोर्ट: कृष्ण नंदन कुमार
पटना: यह कहानी सिर्फ एक पदक जीतने की नहीं है, बल्कि टूटने के बाद खुद को फिर से खड़ा करने की है. यह कहानी उस जज्बे की है, जिसने एक पैर से दिव्यांग हो चुके युवक को निराशा के अंधेरे से निकालकर आसमान छूने का हौसला दिया. पटना के रहने वाले अर्जुन पांडे ने अपने दमखम की बदौलत बिहार को पहला ब्रॉन्ज दिलाया है.
अर्जुन पांडे ने दिसंबर के आखिरी सप्ताह बेंगलुरु में आयोजित पांचवें पारा क्लाइंबिंग नेशनल कप 2025 में लोअर लिंब डिसेबिलिटी श्रेणी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. यह बिहार के लिए इस श्रेणी में पहला राष्ट्रीय पदक है. अब अर्जुन की नजरें वर्ल्ड कप और पैरालंपिक में देश के लिए पदक जीतने पर टिकी हैं. इसके लिए वह तैयारी में भी जुट गए हैं.
ट्रेन दुर्घटना में कट गया था पैर: ईटीवी भारत से बातचीत में अर्जुन पांडे ने बताया कि उनकी जिंदगी का सफर कभी आसान नहीं रहा. उन्होंने कहा कि वह फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के पुनपुन ब्लॉक स्थित लखना बाजार गांव के रहने वाले हैं. साल 2012 की वह घटना आज भी उनके जेहन में ताजा है, जब वह आठवीं कक्षा में पढ़ते थे और एक दुर्घटना में ट्रेन की चपेट में आ गए. इस हादसे में उनका दाहिना पैर कट गया. उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे जिंदगी कैसे चलेगी. उनका जीने का हौसला टूट गया था.
इलाज के लिए बिक गए थे मां के सभी गहने: अर्जुन ने बताया कि उनकी जान बचाने के लिए इलाज में काफी पैसा खर्च हुआ. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उनकी मां ने उनके इलाज के लिए अपने सारे गहने बेच दिए. पिता पूजा-पाठ कर परिवार चलाते थे, आमदनी सीमित थी. इलाज के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई. अर्जुन ने कहा कि हादसे के बाद वह शारीरिक दर्द से ज्यादा मानसिक रूप से टूट गए थे. कई साल तक वह डिप्रेशन में रहे. उन्हें लगता था कि अब उनका जीवन खत्म हो गया है और जीने का कोई मकसद नहीं बचा है.
10 साल डिप्रेशन में गुजरा: अर्जुन ने बताया कि वह करीब 8 से 10 साल तक निराशा के दौर से गुजरे. उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता था और खुद को परिवार पर बोझ समझने लगे थे. इसी दौरान एक मेडिकल चेकअप के समय उनके डॉक्टर ने उन्हें खेल से जुड़ने की सलाह दी. अर्जुन के मुताबिक, डॉक्टर ने कहा था कि अब बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों ही खिलाड़ियों को प्रमोट कर रही हैं और पैरा स्पोर्ट्स में भी काफी मौके हैं. डॉक्टर की इस बात ने उनके मन में एक नई उम्मीद जगा दी.
साल 2023 में वह खेल से जुड़े: अर्जुन ने बताया कि इसके बाद उन्होंने पैरा स्पोर्ट्स में करियर बनाने का फैसला किया. वह पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे और वहां आर्चरी की ट्रेनिंग शुरू की. साल 2023 के अंत में वह औपचारिक रूप से खेल से जुड़े. उन्होंने बताया कि आर्चरी में उन्होंने दो बार नेशनल लेवल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया. एक बार 19वां और एक बार 14वां स्थान हासिल किया. अर्जुन ने कहा कि आर्चरी ने उन्हें आत्मविश्वास लौटाने में बड़ी भूमिका निभाई. इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक और मोड़ आया.
"साल 2012 में ट्रेन पकड़ने के दौरान हादसे का शिकार हो गया. जिस वजह से दाहिना पैर कट गया. मेरे इलाज के लिए मां ने अपने गहने बेच दिए. 10 साल तक परेशान रहा. लगता था जीवन खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा. 2022 में काम-धंधे के लिए पटना आ गया. एक जगह डिलिवरी बॉय का काम करने लगा. इसी बीच क्लाइंब करते बच्चों को देखा तो मेरे मन भी इसे करने का विचार आया. फिर सैयद अबादुर रहमान से मिला. उन्होंने हिम्मत दी, जिस वजह से ये सब संभव हो सका."- अर्जुन पांडे, पैरा क्लाइंबर
बच्चों को दीवार चढ़ते देख मेरा भी मन करता था: अर्जुन ने बताया कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जब स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल बनी, तो वह वहां बच्चों को अभ्यास करते देखते थे. उन्होंने बताया कि उनके मन में सवाल आया कि क्या वह भी क्लाइंबिंग कर सकते हैं. इसी सवाल को लेकर वह ट्रेनर और स्पोर्ट क्लाइंबिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के सेक्रेटरी सैयद अबादुर रहमान के पास पहुंचे. जहां उन्होंने पूछा कि क्या वह भी क्लाइंबिंग कर सकते हैं तो जवाब मिला कि पैरा क्लाइंबिंग में उनके लिए अवसर और ज्यादा हैं. उन्होंने बताया कि इस श्रेणी में प्रतियोगिता कम है और अगर मेहनत करेंगे तो बिहार और देश के लिए पदक जीत सकते हैं.
पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय का करते हैं काम: अर्जुन ने बताया कि इसके बाद उन्होंने क्लाइंबिंग की नियमित प्रैक्टिस शुरू कर दी. उन्होंने कहा कि क्लाइंबिंग एसोसिएशन की ओर से उन्हें निशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा दी गई, जिसे उन्होंने खुशी-खुशी स्वीकार किया. हालांकि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती पटना में रहकर रोजाना ट्रेनिंग करना था. अर्जुन ने बताया कि रोजमर्रा का खर्च निकालना उनके लिए आसान नहीं था. अपने खर्च खुद उठाने के लिए अर्जुन ने गीग वर्कर के रूप में काम शुरू किया. उन्होंने बताया कि पिछले एक साल से अधिक समय से वह जोमैटो में डिलीवरी बॉय के तौर पर पार्ट टाइम काम कर रहे हैं.
सुबह में आर्चरी शाम में क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस: अर्जुन ने कहा कि सुबह वह आर्चरी और क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस करते हैं और शाम करीब 6:30 बजे से रात 10 या 10:30 बजे तक डिलीवरी का काम करते हैं. उन्होंने बताया कि इस कमाई से उनका दैनिक खर्च निकल जाता है और वह आत्मनिर्भर बने हुए हैं. उन्होंने बताया कि शुरुआत में वह ट्राई साइकिल से डिलीवरी का काम करते थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने ईएमआई पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा है.
उन्होंने कहा कि पटना में जहां वह रहते हैं, वहां उन्हें निशुल्क रहने की सुविधा मिलती है. वह दिव्यांग दंपत्ति राजेंद्र और मंजू सिन्हा के यहां रहते हैं, जो फूलों से अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं और दिव्यांग लोगों को रोजगार से जोड़ते हैं. अर्जुन ने बताया कि समय मिलने पर वह उनसे अलग-अलग स्किल भी सीखते हैं.
खेल ने बदल दी जिंदगी: अर्जुन ने कहा कि खेल से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है. उन्होंने बताया कि अब वह खुद को खुश महसूस करते हैं और जिंदगी को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं. अर्जुन ने कहा कि उन्हें लगता है कि अगर वह पहले खेल से जुड़ जाते, तो शायद 10 साल निराशा में नहीं गुजरते. उन्होंने यह भी बताया कि बीते वर्ष 2025 में उनके पिता का निधन हो गया, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. बड़े भाई पूजा-पाठ कर अपना परिवार चला रहे हैं, बहन की शादी हो चुकी है और मां की सारी उम्मीदें अब उन्हीं से जुड़ी हैं.
मां को देना चाहते हैं बेहतर जिंदगी: अर्जुन ने भावुक होकर बताया कि उनकी मां ने उनके इलाज के लिए अपने सारे जेवर बेच दिए थे. उन्होंने कहा कि उनकी मां बस उन्हें खुश और सफल देखना चाहती हैं. जब उन्होंने पारा क्लाइंबिंग नेशनल कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता और यह खबर उनकी मां तक पहुंची तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. अर्जुन ने कहा कि यह पदक सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उनकी मां के त्याग का भी परिणाम है. उन्होंने कहा कि उनका यही सपना है कि पैरालंपिक में देश के लिए पदक जीत कर अपनी मां को वह सभी खुशियां दें, जिसका उन्होंने उनके लिए त्याग किया है. वह अपनी मां को एक अच्छा घर और अच्छा जीवन देना चाहते हैं.
पैरा क्लाइंबिंग वर्ल्ड कप में जीतना है पदक: अर्जुन ने कहा कि उनकी मां ने उनसे कभी कोई अपेक्षा नहीं रखी है और उनकी मां हमेशा करती हैं कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे यही उनकी ख्वाहिश है लेकिन वह चाहते हैं कि मां ने उनके लिए जो बलिदान किया है, इसके लिए उन्हें एक अच्छा जीवन दें. अभी वह एक गीग वर्कर के रूप में पार्ट टाइम काम करके इतना मेहनत कर रहे हैं कि जब भी टूर्नामेंट आए तो वह देश के लिए पदक लेकर आए. अभी कुछ महीनो में फ्रांस में पैरा क्लाइंबिंग का वर्ल्ड कप होने वाला है. नेशनल में अच्छे परफॉर्मेंस है वह भारतीय टीम में शामिल हो गए हैं इसकी उन्हें बेहद खुशी है और अभी शॉर्ट टर्म में इस वर्ल्ड कप में पदक जीतना लक्ष्य है.
1 मिनट में 30 मीटर ऊंची चढ़ाई: स्पोर्ट क्लाइंबिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के सेक्रेटरी सैयद अबादुर रहमान ने बताया कि उनकी एसोसिएशन दिव्यांग खिलाड़ियों से कोई प्रशिक्षण शुल्क नहीं लेती. यह नियम शुरू से लागू है. उन्होंने कहा कि अर्जुन की क्षमता असाधारण है. आज वह 30 मीटर ऊंची क्लाइंबिंग वॉल एक मिनट से भी कम समय में चढ़ लेते हैं. उन्होंने बताया कि अर्जुन सुबह आर्चरी और उसके बाद दिन में घंटों क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस करते हैं. उन्होंने कहा कि अर्जुन में शुरू से ही सीखने की ललक और जबरदस्त जज्बा दिखा है.
एसोसिएशन को वर्ल्ड कप में पदक जीतने का भरोसा: सैयद अबादुर रहमान ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि अर्जुन पैरा क्लाइंबिंग वर्ल्ड कप में देश के लिए पदक जीतेंगे. उन्होंने बताया कि फ्रांस में होने वाले वर्ल्ड कप और आगामी पैरालंपिक में अर्जुन से काफी उम्मीदें हैं. अर्जुन जिस श्रेणी में क्लाइंबिंग करते हैं, इस श्रेणी में भी प्रतियोगिता बढ़ी है क्योंकि खेल और खिलाड़ियों के लिए देश में सरकार काफी अच्छा काम कर रही है. लेकिन अर्जुन में असाधारण क्षमता है.
"अर्जुन बहुत मेहनती और प्रतिभावान है. अगर अर्जुन इसी प्रकार मेहनत जारी रखें तो बिहार और देश के लिए पदक जीत सकते हैं. अभी राष्ट्रीय स्तर पर पदक ने अर्जुन को और मोटिवेट किया है और साथ ही उसे जीवन का उद्देश्य भी मिला है. हमें उम्मीद है कि वह पैरालंपिक और वर्ल्ड कप में जरूर मेडल जीतेंगे."- सैयद अबादुर रहमान, सेक्रेटरी, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार
