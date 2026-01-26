युवराज का रिकॉर्ड ना तोड़ पाने पर अभिषेक का बड़ा बयान, गुरु ने भी दिया जवाब
Abhishek on Yuvraj Record: अभिषेक शर्मा केवल दो गेंद से अपने गुरु युवराज सिंह का सबसे तेज T20I अर्धशतक रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए.
Published : January 26, 2026 at 12:19 PM IST
Yuvraj on Abhishek: टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने रविवार को बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20I में सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक बनाकर किसी भारतीय द्वारा दूसरा सबसे तेज T20I अर्धशतक बनाया.
अभिषेक की तूफानी पारी में पांच चौके और चार छक्के शामिल थे, जिसने हार्दिक पांड्या के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने T20I में भारत के लिए 16 गेंदों में अर्धशतक बनाया था.T20I क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज अर्धशतक युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में यह कारनामा किया था.
Abhishek Sharma - Absolute Carnage 🔥
68 runs off just 20 balls.
Pure power,fearless intent and non-stop boundaries.
He didn’t just bat,he dominated.. pic.twitter.com/4wNxN1fyAR
युवराज पर अभिषेक का बड़ा बयान
मैच के बाद अपनी शानदार पारी के बारे में बात करते हुए, अभिषेक ने कहा, 'मेरी टीम मुझसे यही चाहती है और मैं हर बार इसे करना चाहता हूं. लेकिन जाहिर है, हर बार ऐसा करना आसान नहीं होता. उन्होंने युवराज सिंह के रिकॉर्ड के बारे में कहा कि सबसे तेज T20 अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी, आप कभी नहीं जानते, कोई भी बल्लेबाज ऐसा कर सकता है क्योंकि मुझे लगता है कि इस सीरीज में सभी बल्लेबाज बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आगे भी यह मजेदार होने वाला है.'
Still can't get a 50 off 12 balls, can you? 🤪 Well played - keep going strong! 💪🏻 @OfficialAbhi04 #IndVSNz
युवराज ने भी दिया जवाब
इस के बाद भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज और अभिषेक शर्मा के गुरु युवराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट करके अभिषेक के खेली की तारीफ की और कहा कि आगे भी ऐसा ही अच्छा खेलते रहो. युवराज ने अपने एक्स पर लिखा, 'फिर भी 12 गेंदों में 50 रन नहीं बना पाए, है ना? फिर भी बहुत बढ़िया खेले, ऐसे ही अच्छा खेलते रहो!'
Abhishek Sharma elevated his place among India's finest 🌟
More 👉 https://t.co/SOg2DBiJ7D pic.twitter.com/vWMnoZueGB
मैच की बात करें तो 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, भारत ने पावरप्ले में 94/2 रन बनाए, जिसका श्रेय काफी हद तक अभिषेक की तूफानी पारी को जाता है. 25 वर्षीय खिलाड़ी सिर्फ 20 गेंदों में 68 रन बनाकर नाबाद रहा, जिससे भारत को आठ विकेट से शानदार जीत मिली और टीम के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजी प्रतिभाओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत की.