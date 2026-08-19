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70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए रांची के खेलगांव में राज्यस्तरीय खुली चयन प्रक्रिया: 1,525 खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा

झारखंड में स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए राज्यस्तरीय खुली चयन प्रक्रिया चल रही है. सैकड़ों बच्चे ट्रायल में शामिल हुए.

School Games in Jharkhand
ट्रायल के दौरन प्रदर्शन करते खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2026 at 8:24 PM IST

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रांची: 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए राज्यस्तरीय खुली चयन प्रक्रिया रांची के खेलगांव के विभिन्न स्टेडियम में चल रही है. बुधवार को कई खिलाड़ियों ने स्टेडियम पहुंचकर ट्रायल दिया. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय खुली चयन प्रक्रिया में बुधवार को शतरंज, कबड्डी और ताइक्वांडो के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. तीनों खेलों में कुल 1,525 खिलाड़ी चयन प्रक्रिया में शामिल हुए.

चयन प्रक्रिया के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा, तकनीकी दक्षता, आत्मविश्वास और अनुशासन का प्रदर्शन किया. शतरंज में खिलाड़ियों की रणनीतिक क्षमता और एकाग्रता की परीक्षा हुई. खिलाड़ियों ने प्रतिद्वंद्वी की चाल को समझते हुए अपनी रणनीति के साथ बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की.

School Games in Jharkhand
ट्रायल के दौरन प्रदर्शन करते खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

कबड्डी और ताइक्वांडो में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

वहीं, कबड्डी के मैदान पर खिलाड़ियों का जोश और उत्साह देखने ही बन रह था. खिलाड़ियों ने तेज रेड, मजबूत डिफेंस और बेहतर टीम तालमेल के साथ अपनी दावेदारी पेश की. मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों के बीच शानदार तालमेल और खेल भावना देखने को मिली. ताइक्वांडो में खिलाड़ियों ने फुर्ती, तकनीकी दक्षता और अनुशासन का प्रदर्शन किया. विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करने के लक्ष्य के साथ चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया.

School Games in Jharkhand
चेस के ट्रायल के दौरन खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

शतरंज के ट्रायल में 362 खिलाड़ी शामिल हुए

बुधवार को आयोजित चयन प्रक्रिया में शतरंज में कुल 362 खिलाड़ी शामिल हुए. कबड्डी में सबसे अधिक 804 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जबकि ताइक्वांडो में 359 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. इस तरह तीनों खेलों में कुल 1,525 खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया.

School Games in Jharkhand
ट्रायल के दौरन प्रदर्शन करते खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद उभरती खेल प्रतिभाओं को अवसर उपलब्ध कराना और 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए बेहतर खिलाड़ियों का चयन करना है. चयन प्रक्रिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा.

स्कूली बच्चों के लिए प्रतिभा दिखाने का अवसर

आयोजकों के अनुसार, खुली चयन प्रक्रिया के माध्यम से अधिक से अधिक स्कूली खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है. इससे राज्य के अलग-अलग जिलों और क्षेत्रों से आने वाली प्रतिभाओं की पहचान करने में भी मदद मिलेगी. चयन प्रक्रिया के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए संभावित खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा.

School Games in Jharkhand
ट्रायल के दौरन प्रदर्शन करते खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

21 अगस्त को वुशु, फुटबॉल और हॉकी का चयन

राज्यस्तरीय खुली चयन प्रक्रिया का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. 21 अगस्त को वुशु, फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ियों के लिए राज्यस्तरीय खुली चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी. इन खेलों में भी झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से खिलाड़ी हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे.

School Games in Jharkhand
चेस के ट्रायल के दौरन खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

वुशु, फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ियों के लिए आयोजित होने वाली चयन प्रक्रिया में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. इस चयन प्रक्रिया को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह है और वे राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लक्ष्य के साथ तैयारी कर रहे हैं.

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