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70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए रांची के खेलगांव में राज्यस्तरीय खुली चयन प्रक्रिया: 1,525 खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा

ट्रायल के दौरन प्रदर्शन करते खिलाड़ी. ( फोटो-ईटीवी भारत )