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खेलो झारखंड में रांची का दबदबा, चार खिताब पर कब्जा : गढ़वा ने भी जीता कबड्डी का खिताब

खेलो झारखंड ( Etv Bharat )

रांची: खेलो झारखंड 2026-27 के तहत अंडर-17 बालक एवं बालिका वर्ग की राज्य स्तरीय कबड्डी और खो-खो प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हुआ. खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में कबड्डी और अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में खो-खो के मुकाबले खेले गए. प्रतियोगिता में रांची का दबदबा रहा. रांची की टीमों ने कबड्डी बालक वर्ग के साथ-साथ खो-खो के बालक और बालिका वर्ग में खिताब अपने नाम किया. वहीं कबड्डी बालिका वर्ग में गढ़वा विजेता बना.

कबड्डी के बालिका वर्ग में गढ़वा ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि रांची उपविजेता और चतरा तीसरे स्थान पर रहा. बालक वर्ग में रांची विजेता, हजारीबाग उपविजेता और चतरा की टीम तीसरे स्थान पर रही. खो-खो के बालिका वर्ग में रांची ने खिताब जीता. हजारीबाग उपविजेता और रामगढ़ तीसरे स्थान पर रहा. बालक वर्ग में भी रांची विजेता बना. कोडरमा उपविजेता और देवघर की टीम तीसरे स्थान पर रही.