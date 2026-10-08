खेलो झारखंड में रांची का दबदबा, चार खिताब पर कब्जा : गढ़वा ने भी जीता कबड्डी का खिताब
खेलो झारखंड में राज्य स्तरीय कबड्डी और खो-खो प्रतियोगिता का समापन हुआ. रांची की टीम ने चार खिताब पर कब्जा जमाया. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : October 8, 2026 at 8:42 AM IST
रांची: खेलो झारखंड 2026-27 के तहत अंडर-17 बालक एवं बालिका वर्ग की राज्य स्तरीय कबड्डी और खो-खो प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हुआ. खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में कबड्डी और अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में खो-खो के मुकाबले खेले गए. प्रतियोगिता में रांची का दबदबा रहा. रांची की टीमों ने कबड्डी बालक वर्ग के साथ-साथ खो-खो के बालक और बालिका वर्ग में खिताब अपने नाम किया. वहीं कबड्डी बालिका वर्ग में गढ़वा विजेता बना.
कबड्डी के बालिका वर्ग में गढ़वा ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि रांची उपविजेता और चतरा तीसरे स्थान पर रहा. बालक वर्ग में रांची विजेता, हजारीबाग उपविजेता और चतरा की टीम तीसरे स्थान पर रही. खो-खो के बालिका वर्ग में रांची ने खिताब जीता. हजारीबाग उपविजेता और रामगढ़ तीसरे स्थान पर रहा. बालक वर्ग में भी रांची विजेता बना. कोडरमा उपविजेता और देवघर की टीम तीसरे स्थान पर रही.
समापन समारोह के मुख्य अतिथि स्पेशल ब्रांच, मुख्यालय के DIG नौशाद आलम रहे. विशिष्ट अतिथियों में झारखंड शिक्षा परियोजना के मुख्य अभियंता सुशील कुमार हांसदा, रांची के जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, राज्य कबड्डी संघ के चेयरमैन विपिन कुमार सिंह, अध्यक्ष गोपाला ठाकुर और झारखंड खो-खो संघ के महासचिव संतोष प्रसाद, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सह आयोजन सचिव धीरसेन ए. सोरेंग मौजूद रहे.
मुख्य अतिथि नौशाद आलम ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने खिलाड़ियों से निरंतर मेहनत करने और झारखंड का नाम रोशन करने का आह्वान किया.राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि खेलो झारखंड से सामने आई प्रतिभाओं को अब राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करना होगा.
पिछले चार वर्षों के SGFI राष्ट्रीय स्कूली खेलों में कबड्डी और खो-खो में पदक नहीं मिलना आत्ममंथन का विषय है. खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को अपनी कमियों की पहचान कर आगामी प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर तैयारी करनी होगी.
प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया. कबड्डी बालिका वर्ग में चांदनी कुमारी को सर्वश्रेष्ठ रेडर, आकांक्षा कुमारी को कैचर और लक्ष्मी कुमारी को ऑलराउंडर चुना गया. बालक वर्ग में रोहित कुमार सर्वश्रेष्ठ रेडर, राहुल मुंडा कैचर और अभ्यास कुमार ऑलराउंडर रहे.
खो-खो बालिका वर्ग में कोमल कुमारी, पूर्वांशी कुमारी और रोशनी लकड़ा को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, चेजर और डिफेंडर का पुरस्कार मिला. बालक वर्ग में अमन कार्तिक राजोले, रोशन कुमार और नीलकंठ मंडल को इन श्रेणियों में सम्मानित किया गया.
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