टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर रोहित-सचिन और डिविलियर्स समेत तमाम क्रिकेटर्स ने दी बधाई, देखें पोस्ट

हरमनप्रीत कौर की टीम ने वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर चेज कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. अब उन्हें सबसे बधाई मिल रही हैं.

Indian women's cricket team
भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 31, 2025 at 10:19 AM IST

हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंच गई है. भारतीय टीम को 339 के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दिलाने में 127 रनों का योगदान देने वाली जेमिमा रोड्रिग्स काफी इमोशनल थीं. उनके साथ हरमनप्रीत कौर और अन्य खिलाड़ियों की आंखों से भी खुशी के आंसू छलक गए.

ऑस्ट्रेलिया ने 49.5 ओवर में 338 रन बनाए. भारत ने लक्ष्य का पीछा 48.3 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 341 रन बनाकर कर लिया. में महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को तमाम दिग्गज क्रिकेटर्स ने बधाई दी, जिसमें रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं.

सचिन, रोहित, सूर्या ने दी टीम को बधाई
सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा, 'शानदार जीत, टीम इंडिया. आगे बढ़कर लीड करने के लिए जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर को बहुत बधाई. श्री चराणी और दीप्ति शर्मा आपने गेंद से खेल को ज़िंदा रखा.तिरंगे को हमेशा ऊंचा लहराते रहो.

रोहित शर्मा ने लिखा, 'शाबाश, टीम इंडिया'. रोहित ने टीम इंडिया के विनिंग मोमेंट की तस्वीर साझा कर इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई, जिसमें अमनजोत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स गले मिलकर जीत का जश्न मनाती हुई नजर आ रही हैं.

सूर्यकुमार यादव ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर लिखा, 'क्या उम्दा टीम है. फाइनल के लिए शुभकामनाएं'. सूर्या इस समय ऑस्ट्रेलिया में पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय पुरुष टीम की कप्तानी कर रहे हैं.

युवराज सिंह ने दी खास अंदाज में बधाई
युवराज सिंह ने लिखा, 'कुछ जीत ऐसी होती हैं जो स्कोरबोर्ड के नंबरों से कहीं ज्यादा होती हैं. यह उनमें से एक थी. दबाव में, जब पूरी दुनिया देख रही थी. हरमनप्रीत कौर ने एक सच्चे लीडर की तरह शांति और भरोसे के साथ खेला, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स ने पूरी तरह फोकस और इरादे के साथ ज़िंदगी की सबसे अच्छी पारी खेली. यह पार्टनरशिप अपने गेम पर, एक-दूसरे पर और यह टीम किस चीज के लिए खड़ी है, उस पर विश्वास से बनी थी. एक ऐतिहासिक सेमीफाइनल जीतकर अब फ़ाइनल में टीम इंडिया. बधाई.

इन क्रिकेटर्स ने भी दी टीम इंडिया को बधाई -

