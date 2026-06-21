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तेलंगाना T20 लीग के लिए तैयार, कप्तान बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शनिवार को पहली TG T20 लीग में हिस्सा लेने वाली टीम के कप्तान ( ETV Bharat )

उन्होंने कहा,क्या वह टेंशन में थे, इस पर तुरंत जवाब आया, 'एक अलग टीम के कैप्टन के तौर पर मैं भी पहले गेम का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ. थोड़ी एंग्जायटी के बावजूद, मैं इसे लाइव देखना चाहता हूँ. पहले मैच के लिए हर किसी में ऐसा ही एक्साइटमेंट होता है.'

अभिरथ रेड्डी ने टीम के हेड कोच अनिरुद्ध सिंह के बारे में डिटेल में बात की. उन्होंने कहा, 'उनके गाइडेंस में खेलना बहुत अच्छा लगता है. उन्होंने अलग-अलग फ्रेंचाइजी के लिए T20 क्रिकेट खेला है. उन्होंने उनमें से कुछ के लिए कोच के तौर पर भी काम किया है. इसलिए मैं उस अनुभव से बहुत कुछ सीख सकता हूं. यह मेरे खेल को बेहतर बनाने में भी काम आएगा.'

हैदराबाद ई चैंपियंस टीम को रामोजी ग्रुप की उषोदय एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा था. लीग शुरू होने से पहले कैप्टन की मीटिंग हुई थी. हैदराबाद ई चैंपियंस के कप्तान अभिरथ रेड्डी ने कहा कि वह और उनके खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

तेलंगाना T20 लीग की ट्रॉफी के अनावरण के मौके पर टीमों के कप्तान (ETV Bharat)

लीग के पहले एडिशन में कुल 8 टीमें टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी. लीग 21 जून से 12 जुलाई तक खेली जाएगी. हैदराबाद E चैंपियंस, मेडक फाल्कन्स, पलामुरु स्ट्राइकर्स, वारंगल वॉरियर्स, रंगारेड्डी राइजर्स, करीमनगर डायमंड्स, अन्विता खम्मम एसेस, नलगोंडा नाइट्स इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए मुकाबला करेगी.

हैदराबाद: तेलंगाना T20 लीग (TG20 League) के लिए मंच तैयार है, जिसे हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) ऑर्गनाइज़ कर रहा है. यह लीग जिसका बेसब्री से इंतजार था, आज से उप्पल के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू होगी.

अभिरथ ने टीम की बनावट और फिटनेस के बारे में भी बात की

उन्होंने मजाक में कहा, 'हर कोई फिट है. हमने एक कैंप भी लगाया था. हर कोई अच्छा खेल रहा है. मुझे लगता है कि हर कप्तान अपनी टीम में टैलेंट देखकर खुश होगा.' लीग का पहला मैच पलामुरु स्ट्राइकर्स और अन्विता खम्मम एसेस के बीच खेला जाएगा. हैदराबाद ई चैंपियन लीग में अपना पहला मैच 23 जून को पलामुरु के खिलाफ खेलेंगे.

तन्मय अग्रवाल (करीमनगर डायमंड्स के कप्तान), सीवी मिलिंद (अन्विता खम्मम एसेस के कप्तान), और तनय त्यागराजन (रंगा रेड्डी राइजर्स), जो पहले से ही हैदराबाद रणजी टीम के लिए खेल रहे हैं, ने इस लीग के आगमन का स्वागत किया.

तन्मय ने कहा कि वह खुश हैं कि तेलंगाना में आखिरकार T20 लीग शुरू हो गई है.

बाएं हाथ के बैट्समैन तन्मय ने कहा, 'एचसीए से खेलने वाले प्लेयर्स के तौर पर हम लंबे समय से ऐसी लीग का इंतजार कर रहे थे. यहां आने का एक्सपीरियंस इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत काम आएगा. कई यंग क्रिकेटर पहले ही आईपीएल के ट्रायल्स में हिस्सा ले चुके हैं और अपनी स्किल्स दिखा चुके हैं. खासकर डिस्ट्रिक्ट प्लेयर्स में बहुत टैलेंट छिपा है. मैं उन्हें खेलते हुए देखने के लिए बेताब हूं.'

रंगारेड्डी राइजर्स के कप्तान तनय त्यागराजन ने कहा, 'हैदराबाद में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी के लिए यह लीग बहुत जरूरी है. यह लीग यहां के हर क्रिकेटर के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगी.'

पालमुरु स्ट्राइकर्स की कप्तान प्रज्ञा रेड्डी ने कहा, 'मैं इस लीग में हिस्सा लेने के लिए बहुत उत्सुक हूं. मैं ऐसी लीग आयोजित करने के लिए एचसीए का शुक्रगुजार हूं. मुझे पालमुरु स्ट्राइकर्स को रिप्रेजेंट करने पर बहुत गर्व है.' वारंगल वॉरियर्स के कप्तान अमन राव पेराला ने कहा कि वह फ्रैंचाइज को लीड करने के लिए उत्साहित हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि वे अच्छा परफॉर्म करेंगे और लीग को एक बड़ी सफलता बनाएंगे.