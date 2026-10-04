IND Vs WI Match: रांची में सुरक्षा घेरा, टिकट की कालाबाजारी और साइबर ठगी पर पुलिस की पैनी नजर
भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 मैच से पहले रांची में सुरक्षा व्यवस्था, टिकट की कालाबाजारी और साइबर ठगी को लेकर बैठक हुई.
Published : October 4, 2026 at 5:50 PM IST
रांची: 9 अक्टूबर को जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले दूसरे टी-20 मुकाबले को लेकर रांची में सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार कर लिया गया है. रविवार को जेएससीए स्टेडियम में जिला प्रशासन, रांची पुलिस और जेएससीए प्रबंधन के अधिकारियों की अहम बैठक हुई. बैठक में खिलाड़ियों की सुरक्षा, दर्शकों की भीड़, ट्रैफिक व्यवस्था, टिकटों की बिक्री और साइबर ठगी समेत तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई. अधिकारियों ने मैच के दौरान किसी भी स्तर पर चूक न हो, इसके लिए जिम्मेदारियां तय की है
एयरपोर्ट से होटल और स्टेडियम तक सुरक्षा घेरा
रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मैच को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पुख्ता किया जा रहा है. खिलाड़ियों के रांची पहुंचने से लेकर एयरपोर्ट से होटल और होटल से जेएससीए स्टेडियम तक आने-जाने के लिए विशेष रूट निर्धारित किए गए हैं. इन सभी रूटों पर कड़ी सुरक्षा और निगरानी रहेगी. प्रैक्टिस से लेकर मैच के दिन खिलाड़ियों के स्टेडियम आने-जाने तक सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी. स्टेडियम के अंदर और बाहर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे. बिना वैध टिकट या अधिकृत पास के किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा. पुलिस मुख्यालय के द्वारा क्रिकेट मैच को लेकर अतिरिक्त बल भी उपलब्ध करवाया जा रहा है.
सोमवार से टिकट बिक्री, कालाबाजारी पर शिकंजा
मैच के टिकटों की बिक्री सोमवार से शुरू होगी. टिकट काउंटरों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है. किसी तरह की अव्यवस्था रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है. पुलिस की नजर टिकटों की कालाबाजारी करने वालों पर भी रहेगी. इसके अलावा टिकट के नाम पर होने वाली साइबर ठगी को लेकर भी पुलिस और जेएससीए प्रबंधन अलर्ट है. दर्शकों से अपील की गई है कि वे किसी अनजान व्यक्ति, सोशल मीडिया पोस्ट या संदिग्ध लिंक के जरिए टिकट न खरीदें. टिकट केवल अधिकृत काउंटर या जेएससीए की आधिकारिक व्यवस्था के माध्यम से ही लेने की सलाह दी गई है.
साइबर फ्रॉड से रहें सावधान
जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि बड़े अंतरराष्ट्रीय मैचों के दौरान टिकट के नाम पर साइबर ठगी की शिकायतें सामने आती हैं. ऐसे में दर्शकों को सतर्क रहने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या ठगी की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें.
ट्रैफिक व्यवस्था पर भी फोकस
मैच के दिन स्टेडियम के आसपास वाहनों और दर्शकों की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया जा रहा है. दर्शकों के आवागमन को सुगम बनाने के साथ-साथ खिलाड़ियों के काफिले के लिए निर्धारित रूट को सुरक्षित और निर्बाध रखने की तैयारी है. स्टेडियम के आसपास अनावश्यक भीड़ और वाहनों के जमावड़े को रोकने के लिए भी पुलिस की विशेष तैनाती रहेगी.
प्रशासन-जेएससीए में बेहतर तालमेल
रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि मैच को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और जेएससीए प्रबंधन के बीच लगातार समन्वय किया जा रहा है. सुरक्षा, ट्रैफिक, भीड़ नियंत्रण और दर्शकों की सुविधा से जुड़े सभी बिंदुओं पर तैयारी की जा रही है. कुल मिलाकर 9 अक्टूबर के मुकाबले से पहले रांची में सुरक्षा का बहुस्तरीय घेरा तैयार किया जा रहा है. खिलाड़ियों के एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर होटल, प्रैक्टिस और मैच के दिन स्टेडियम तक उनकी सुरक्षा के साथ दर्शकों की भीड़, टिकटों की कालाबाजारी, साइबर फ्रॉड और ट्रैफिक व्यवस्था पर पुलिस-प्रशासन की पैनी नजर रहेगी.
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