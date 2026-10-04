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IND Vs WI Match: रांची में सुरक्षा घेरा, टिकट की कालाबाजारी और साइबर ठगी पर पुलिस की पैनी नजर

बैठक करते डीसी, एसएसपी, जेएससीए अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी ( ईटीवी भारत )

रांची: 9 अक्टूबर को जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले दूसरे टी-20 मुकाबले को लेकर रांची में सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार कर लिया गया है. रविवार को जेएससीए स्टेडियम में जिला प्रशासन, रांची पुलिस और जेएससीए प्रबंधन के अधिकारियों की अहम बैठक हुई. बैठक में खिलाड़ियों की सुरक्षा, दर्शकों की भीड़, ट्रैफिक व्यवस्था, टिकटों की बिक्री और साइबर ठगी समेत तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई. अधिकारियों ने मैच के दौरान किसी भी स्तर पर चूक न हो, इसके लिए जिम्मेदारियां तय की है