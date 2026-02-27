ETV Bharat / sports

श्रीदेव सुमन विवि को मिली अंतर विवि खेल महोत्सव की चांसलर ट्रॉफी, अल्मोड़ा विवि की टीम ने जताया विरोध, धरने पर बैठे

पंतनगर: गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में 23 फरवरी को उत्तराखंड अंतर विश्वविद्यालयी खेल महोत्सव धूमधाम से शुरू हुआ था. राज्यपाल गुरमीत सिंह ने खेलों का उद्घाटन किया था. लेकिन 26 फरवरी को ये खेल महोत्सव विवादों में घिर गया. दरअसल चांसलर ट्रॉफी विजेता की घोषणा के साथ ही विवाद खड़ा हो गया. श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित चांसलर ट्रॉफी प्रदान की गई. सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों और कोच ने खुद को चैंपियन बताते हुए इसका विरोध किया.

अंतर विश्वविद्यालयी खेल महोत्सव का विवाद के साथ समापन: एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कोच लियाकत अली खान का आरोप है कि उनकी टीम ने प्रतियोगिता में सर्वाधिक 110 अंक अर्जित किए. उनके खिलाड़ियों ने 14 स्वर्ण पदकों सहित कुल 29 पदक जीते. उनके अनुसार, जिन खिलाड़ियों ने कम पदक हासिल किए, उन्हें चैंपियन घोषित कर ट्रॉफी सौंप दी गई. कोच का कहना है कि यह सीधा-सीधा भेदभाव है और परिणाम घोषित करने में पारदर्शिता नहीं बरती गई.

अल्मोड़ा विवि के छात्रों ने चांसलर ट्रॉफी देने पर भेदभाव का आरोप लगाया (Video- ETV Bharat)

अल्मोड़ा विवि के खिलाड़ियों ने लगाया गड़बड़ी का आरोप: विवाद उस समय और बढ़ गया जब विरोध जता रहे खिलाड़ियों के बीच ही आयोजकों ने जल्दबाजी में समापन समारोह समाप्त कर दिया. इससे आक्रोशित खिलाड़ियों ने अपने-अपने पदक मंच पर ही लौटाने शुरू कर दिए और नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए. खिलाड़ियों का कहना था कि जब तक परिणामों की निष्पक्ष जांच नहीं होगी और अंक तालिका सार्वजनिक नहीं की जाएगी, वे आंदोलन जारी रखेंगे. हालांकि आज शुक्रवार सुबह 10 बजे खिलाड़ियों ने खुद ही धरना समाप्त कर दिया.

धरने पर बैठे अल्मोड़ा विवि के खिलाड़ी और कोच: धरने पर बैठे खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि प्रतियोगिता के दौरान अंक गणना और परिणामों की घोषणा में पारदर्शिता का अभाव रहा. उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो वे उच्च स्तर पर शिकायत करेंगे. देर रात तक परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही.