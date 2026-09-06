श्रीलंकाई एथलीट ने पहली बार जीता डायमंड लीग का खिताब
रुमेश थरंगा पथिरागे ने 89.04 मीटर दूर भाला फेंक कर डायमंड लीग का खिताब अपने नाम कर लिया.
Published : September 6, 2026 at 3:19 PM IST
Diamond League Final 2026: भारतीय जैवलिन स्टार नीरज चोपड़ा की गैरमौजूदगी में श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरागे ने डायमंड लीग खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. वो ये प्रतियोगिता जीतने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए हैं.
दुनिया के नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर पथिरागे ने बेल्जियम में अपने तीसरे प्रयास में 89.04 मीटर का जबरदस्त थ्रो करके जीत हासिल की. उन्होंने पोलैंड के डेविड वेग्नर को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 87.47 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था.
त्रिनिदाद और टोबैगो के पूर्व ओलंपिक चैंपियन केशोरन वालकॉट 83.99 मीटर के सीजन-बेस्ट थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जबकि ग्रेनेडा के दो बार के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स 83.70 मीटर के साथ चौथे स्थान पर रहे.
RUMESH PATHIRAGE WINS DL FINALS! 💎— The Khel India (@TheKhelIndia) September 5, 2026
- With a massive throw of 89.04m, Rumesh Tharanga Pathirage became first Sri Lankan 🇱🇰 to win Diamond League Final Title!
MUCH DESERVING WINNER!!! 🙌 pic.twitter.com/2NbLVJatZg
फाइनल में पथिरागे का प्रदर्शन
23 वर्षीय पथिरागे ने फाइनल में अपने अभियान की शुरुआत 80.42 मीटर के थ्रो के साथ की और फिर अपने दूसरे प्रयास में 79.73 मीटर का थ्रो किया. वालकॉट ने 83.99 मीटर के थ्रो के साथ फाइनल में शुरुआती बढ़त बनाई, जिसके बाद वेग्नर ने तीसरे प्रयास में 87.47 मीटर की दूरी तय की. लेकिन पथिरागे ने अपने तीसरे प्रयास में 89.04 मीटर के थ्रो के साथ सबसे आगे निकल गए, और फिर अपनी बढ़त बनाए रखी. उन्होंने अगले दो प्रयासों में 85.96 मीटर और 85.76 मीटर का थ्रो किया। हालांकि, अपने आखिरी प्रयास में वह फाउल कर बैठे.
डायमंड लीग फाइनल 2026 की जैवलिन थ्रो के नतीजे
- रुमेश थरंगा पथिरागे (श्रीलंका) - 89.04m
- डेविड वेग्नर (पोलैंड) - 87.47m
- केशॉर्न वॉलकॉट (त्रिनिदाद और टोबैगो) - 83.99m
- एंडरसन पीटर्स (ग्रेनेडा) - 83.70m
- जूलियस येगो (केन्या) - 76.79m
- टिमोथी हरमन (बेल्जियम) - 71.79m
- कर्टिस थॉम्पसन (अमेरिका) - 69.52m
पथिरागे ने क्या कहा?
खिताब जीतने के बाद उन्होंने कहा, 'मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। श्रीलंका जैसे छोटे देश से आकर, इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता जीतना बहुत बड़ी बात है. इसके अलावा मुझे डायमंड लीग फाइनल जीतने वाला पहला श्रीलंकाई खिलाड़ी बनने पर बहुत गर्व है.
The first Sri Lankan #DiamondLeague champion ever!— Wanda Diamond League (@Diamond_League) September 5, 2026
Javelin star Rumesh Tharanga Pathirage crowns a sparkling season with victory in the #DLFinal💎https://t.co/AFktnt5COR#BrusselsDL🇧🇪#DiamondLeague
📸 @DanVernonPhoto pic.twitter.com/h0PwhN0ZEL
थरंगा का शानदार सीजन
इस श्रीलंकाई स्टार के लिए यह सीजन बहुत कामयाब रहा है. उन्होंने डायमंड लीग के पांच इवेंट में हिस्सा लिया और चार बार जीत हासिल की. हालांकि रबात में अपने सीरीज डेब्यू में वे दूसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने रोम और ज़्यूरिख दोनों जगह 92 मीटर से ज्यादा दूर भाला फेंका और अब तक के शीर्ष दस थ्रोअर्स में अपनी जगह बना ली. उन्होंने हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता.
भारत के नीरज चोपड़ा, जो 2022 के चैंपियन हैं और ओवरऑल स्टैंडिंग में छठे स्थान पर रहकर क्वालिफाई हुए थे, डायमंड लीग फाइनल में हिस्सा नहीं ले पाए. ट्रेनिंग के दौरान टखने में लिगामेंट फटने की वजह से उन्हें बाकी सीजन से बाहर होना पड़ा है.