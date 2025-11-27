क्या पाकिस्तान की वजह से श्रीलंका क्रिकेट में आएगा बड़ा भूचाल, वर्ल्ड कप से पहले होगी कप्तान की विदाई?
T20 World Cup 2026: श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अपनी लीडरशिप में बड़ा बदलाव कर सकता है. क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है?
Published : November 27, 2025 at 11:22 AM IST
हैदराबाद: आईसीसी टी20 पुरुष वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने वाला है. वर्ल्ड कप को इस बार भारत और श्रीलंका मिलकर आयोजित करने वाले हैं. इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए पाकिस्तान भारत नहीं आएगा, इसलिए भारत को उसके सारे मैच में श्रीलंका में कराने होंगे. ऐसे में श्रीलंका इस वर्ल्ड कप का को-होस्ट बन जाएगा.
अब इस मेगा इवेंट से पहले श्रीलंका क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव होने की खबरें सामने आ रही हैं. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड अपने टी20 कप्तान को हटाने का प्लान बना रही है. आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्हें हटाकर नया कप्तान नियुक्त करने की योजना बनाई जा रही है. दरअसल, श्रीलंका के सिलेक्टर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से कुछ महीने पहले चरिथ असलांका को टी20 टीम के कप्तान के पद से हटाने पर विचार कर रहे हैं. इसकी वजह असलांका का फॉर्म में न होना बताया जा रहा है. लेकिन इसके पीछे के तार कहीं और ही जुड़े हुए नजर आ रहे हैं.
क्या चरिथ असलांका का कटेगा पत्ता
पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेल रही श्रीलंका टीम के कप्तान चरिथ असलांका पाकिस्तान छोड़कर घर चले आए थे. ये तब हुआ जब पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ. इसके बाद श्रीलंका की टीम वापस आना चाहती थी लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें वहां नहीं रूकने पर टीम से बाहर करने और बैन लगाने की धमकी दी. इसके बाद टीम पाकिस्तान में रुक गई थी लेकिन श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका और तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो दौरा बीच में छोड़कर श्रीलंका लौट आए.
अब इस सब के बीच असलांका को कप्तानी से हटाने की बातें सामने आई हैं. इस पूरे मामले पर श्रीलंका के चीफ सिलेक्टर उपुल थरंगा ने कन्फर्म किया कि, लीडरशिप के विकल्पों पर चर्चा हो रही है लेकिन अभी असलांका को इस रोल से हटाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है. अब सिलेक्टर के इस बयान में कितनी सच्चाई है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.
श्रीलंका का टी20 कप्तान बदले जाने के सवाल पर उपुल थरंगा ने कहा, 'हमें इस सीरीज के बाद अपने सबसे अच्छे ऑप्शन पर विचार करना होगा'. चारिथ अभी भी हमारे कैप्टन हैं. चारिथ की बीमारी की वजह से हमने दासुन को अपना स्टैंड-इन कैप्टन बनाया है. हमारे प्लान में चारिथ अभी भी कैप्टन हैं. हमने इसे बदलने का कोई फैसला नहीं किया है. हमने शुरू से ही इस वर्ल्ड कप में चारिथ को कैप्टन बनाने का प्लान बनाया है. देखते हैं क्या होता है. हमने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है'.
उन्होंने आगे कहा, 'चारिथ T20 में रन नहीं बना पाए हैं और बदकिस्मती से बीमारी की वजह से उन्हें पाकिस्तान से घर लौटना पड़ा था'. असलांका ने इस साल 12 टी0 इनिंग्स में सिर्फ 156 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 122 है. उनकी कप्तानी में श्रीलंका का टी20 रिकॉर्ड 11 जीत और 14 हार का है.
क्या था पूरा मामला
11 नवंबर को इस्लामाबाद के आस-पास बम ब्लास्ट हुआ था. खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के वाना में एक कैडेट अकादमी में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 12 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी. इसके बाद श्रीलंका की टीम खौफ में थी और वापस अपने देश लौटना चाहती थी. इसके बाद नकली में उन्हें सुरक्षा का वादा किया.
श्रीलंकाई टीम को पाकिस्तान में पहले भी निशाना बनाया जा चुका है. 3 मार्च, 2009 को गद्दाफी स्टेडियम के पास उनकी टीम बस पर बंदूकधारियों ने हमला किया था. उस हमले में सात श्रीलंकाई खिलाड़ी घायल हुए थे जबकि आठ पुलिसकर्मी मारे गए थे.