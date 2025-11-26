ETV Bharat / sports

पथुम निसांका ने विस्फोटक पारी खेल रचा इतिहास, श्रीलंका के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को रखा जिंदा

श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को हराया ( AP )

हैदराबाद: पाकिस्तान टी20 ट्राई सीरीज रोमांचक हो गई है. इस सीरीज के फाइनल से पहले जहां श्रीलंका की टीम बाहर होती हुई नजर आ रही थी तो, अब वो फाइनल में पहुंचने की उम्मीद लगाए बैठी है. दरअसल, बीते मंगलवार श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच मैच खेला गया. इस मैच में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को हराकर फाइनल में जगह बनाने से फिलहाल के लिए रोक दिया है. अब श्रीलंका के पास मौका होगा कि वो फाइनल में एंट्री मार सके. इस जीत के साथ श्रीलंका ने फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद को बरकरार रखा है, पाकिस्तान पहले से ही सीरीज के फाइनल में प्रवेश कर चुकी है. इस मैच में जिम्बाब्वे वे पहले खेलते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 146 रन बनाए. इसके बाद श्रीलंका ने 16.2 ओवर में 1 विकेट खोकर 148 रन बनाकर मैच को 9 विकेट से अपने नाम कर लिया. पथुम निसांका ने रचा इतिहास

इसके साथ ही इस मैच में पथुम निसांका ने अपना जलवा बिखेरा उन्होंने नाबाद 98 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली लेकिन वो अपना शतक पूरा नहीं कर पाए. इसके साथ उन्होंने अपने नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया है. पथुम निसांका ने कुसल परेरा को पीछे छोड़कर श्रीलंका के टॉप टी20 अंतरराष्ट्रीय रन-स्कोरर बनने का मुकाम हासिल किया है.