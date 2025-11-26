ETV Bharat / sports

पथुम निसांका ने विस्फोटक पारी खेल रचा इतिहास, श्रीलंका के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को रखा जिंदा

Pakistan T20 tri-series: श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को रौंदकर सीरीज के फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है.

Sri Lanka beat Zimbabwe
श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को हराया (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 26, 2025 at 10:32 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: पाकिस्तान टी20 ट्राई सीरीज रोमांचक हो गई है. इस सीरीज के फाइनल से पहले जहां श्रीलंका की टीम बाहर होती हुई नजर आ रही थी तो, अब वो फाइनल में पहुंचने की उम्मीद लगाए बैठी है. दरअसल, बीते मंगलवार श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच मैच खेला गया. इस मैच में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को हराकर फाइनल में जगह बनाने से फिलहाल के लिए रोक दिया है.

अब श्रीलंका के पास मौका होगा कि वो फाइनल में एंट्री मार सके. इस जीत के साथ श्रीलंका ने फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद को बरकरार रखा है, पाकिस्तान पहले से ही सीरीज के फाइनल में प्रवेश कर चुकी है. इस मैच में जिम्बाब्वे वे पहले खेलते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 146 रन बनाए. इसके बाद श्रीलंका ने 16.2 ओवर में 1 विकेट खोकर 148 रन बनाकर मैच को 9 विकेट से अपने नाम कर लिया.

पथुम निसांका ने रचा इतिहास
इसके साथ ही इस मैच में पथुम निसांका ने अपना जलवा बिखेरा उन्होंने नाबाद 98 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली लेकिन वो अपना शतक पूरा नहीं कर पाए. इसके साथ उन्होंने अपने नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया है. पथुम निसांका ने कुसल परेरा को पीछे छोड़कर श्रीलंका के टॉप टी20 अंतरराष्ट्रीय रन-स्कोरर बनने का मुकाम हासिल किया है.

उन्होंने 58 गेंदों पर 98 रन की ज़बरदस्त पारी खेली, जिससे 11 आतिशी चौके और 4 गगनचुंबी छक्के दर्ज थे. उनके अलावा कामिल मिशारा ने टीम के लिए 12 और कुसल मेंडिस ने नाबाद 25 रनों की पारी खेलकर श्रीलंका को जीत दिलाने में अहम योगदान निभाया.

कुशल पपेरा को छोड़ा पीछे
निसांका ने 77 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 32.30 के एवरेज और 126.89 के स्ट्राइक रेट से 2326 रन बनाए हैं, जिसमें 18 फिफ्टी और एक सेंचुरी शामिल हैं. उन्होंने परेरा को पीछे छोड़ दिया, जिनके अभी 91 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 2,305 रन हैं. इस जीत के साथ श्रीलंका ने लगातार पांच टी20 मैच हार का सिलसिला तोड़ा और ट्राई-सीरीज में भी यह उनकी पहली जीत थी.

Pathum Nissanka Recored
पथुम निसांका (IANS)

श्रीलंका की इस जीत से गुरुवार को पाकिस्तान के खिलाफ एक रोमांचक निर्णायक मैच होगा, जिसमें जीत से उन्हें ट्राई-सीरीज के फाइनल में जगह पक्की हो जाएगी. ये मैच वो हार गए तो जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच फाइनल होने की पूरी-पूरी उम्मीद है.

जिम्बाब्वे के लिए कप्तान सिकंदर रजा (37) और रयान बर्ल (37) ने आखिर में एक अहम पार्टनरशिप कर टीम को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाया. जबकि ब्रायन बेनेट (34) ने भी टॉप ऑर्डर में अहम पारी खेली. श्रीलंका के लिए महेश थीक्षाना और वानिंदु हसरंगा ने दो-दो विकेट लिए, जबकि दासुन शनाका ने भी एक विकेट लिया.

