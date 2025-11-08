ETV Bharat / sports

पाकिस्तान दौरे के लिए टीम का हुआ ऐलान, टी20 ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे भी लेगा हिस्सा

एशिया में एक बार फिर से एक ट्राई सीरीज होने जा रही है. ये ट्राई सीरीज पाकिस्तान में होगी, जिसमें जिम्बाब्वे भी हिस्सा लेगा.

श्रीलंका और भारत के खिलाफ जीत के बाद हाथ मिलाते हुए (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 8, 2025 at 10:05 AM IST

हैदराबाद : श्रीलंका क्रिकेट ने शुक्रवार को पाकिस्तान के अपने आने वाले दौरे के लिए टीमों की घोषणा की, जिसमें तीन मैचों की वनडे सीरीज और टी20 ट्राई-सीरीज शामिल है. इस ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे भी खेलेगा. पिछली बार श्रीलंका का सामना पाकिस्तान से एशिया कप सुपर फोर में हुआ था, जहां पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी.

ये खिलाड़ी हुए टीम से बाहर
श्रीलंका ने अंतिम बार पाकिस्तान का दौरान 2019 में किया था. अब वो एक बार फिर से पाकिस्तान का दौरा करने वाली है. इस सीरीज में चरिथ असलंका को श्रीलंका के लिए दोनों फॉर्मेट में कप्तान बनाया गया है. वनडे टीम में एक बड़ा बदलाव हुआ, जिसमें दिलशान मदुशंका जिन्हें मूल रूप से टीम में शामिल किया गया था, लेकिन घुटने की चोट के कारण बाहर हो गए उनकी जगह ईशान मलिंगा को लिया गया है. इस बीच मथीशा पथिराना ऊपरी श्वसन तंत्र के संक्रमण से उबरने के कारण दौरे से बाहर रहेंगे और उनकी जगह असिथा फर्नांडो को टीम में शामिल किया गया है.

इन खिलाड़ियों को दोनों फॉर्मेट में मिली जगह
श्रीलंका क्रिकेट टीम में दोनों फॉर्मेट में वानिंदु हसरंगा को मौका मिला है, जो अपने गेंद के साथ कमाल करने के लिए तैयार है. उनके साथ-साथ पथुम निसांका भी दोनों फॉर्मेट में टीम को बेहतरीन शुरुआत देना चाहेंगे. कुसल मेंडिस को भी वनडे और टी20 ट्राई सीरीज के लिए शामिल किया गया है. इसके साथ ही दासुन शानाका को टी20 फॉर्मेट में उपकप्तान बनाया गया है.

वनडे टीम: चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसांका, लाहिरू उदारा, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, कामिंदु मेंडिस, जनिथ लियानागे, पवन रत्नायके, वानिंदु हसरंगा, महेश थीक्षाना, जेफ़री वेंडरसे, दुष्मंथा चमीरा, असिथा फर्नांडो, प्रमोद मदुशन, ईशान मलिंगा.

टी20 टीम: चरिथ असलंका (कप्तान), दासुन शनाका (उप-कप्तान) पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, कामिल मिशारा, कामिंदु मेंडिस, भानुका राजपक्षे, जनिथ लियानागे, वानिंदु हसरंगा, महेश थीक्षाना, दुशान हेमंथा, दुष्मंथा चमीरा, नुवान थुशारा, असिथा फर्नांडो, ईशान मलिंगा.

