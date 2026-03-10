ETV Bharat / sports

ईरान इजरायल युद्ध के कारण श्रीलंका-अफगानिस्तान की सीरीज हुई कैंसिल

SriLanka Afghanistan series cancel: श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच यूएई में छ मैचों की व्हाइट बॉल सीरीज होने वाली थी.

श्रीलंका-अफगानिस्तान की सीरीज हुई कैंसिल
श्रीलंका-अफगानिस्तान की सीरीज हुई कैंसिल (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 10, 2026 at 9:55 AM IST

SL vs AFG series in UAE: ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल बना हुआ है. जिसका असर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच पर भी पड़ना शुरू हो गया है. यूएई में होने वाला अफगानिस्तान और श्रीलंका का व्हाइट-बॉल टूर अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है. दोनों देशों का क्रिकेट बोर्ड को ये फैसला फ्लाइट्स में रुकावट, सुरक्षा चिंताओं और क्षेत्रीय तनाव की वजह से लेना पड़ा.

दोनों देशों के बीच यह सीरीज 13 से 25 मार्च तक खेली जानी थी, जिसमें तीन टी20 और तीन वनडे मैच होने थे. इस सीरीज के होस्ट अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे. श्रीलंका क्रिकेट के एक ऑफिशियल ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया, 'फ्लाइट की स्थिति और इलाके में चल रही लड़ाई की वजह से हमें इसे कैंसिल करना पड़ा.'

ये भी उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान पहली बार श्रीलंका की बाइलेटरल सीरीज होस्ट करने की तैयारी कर रहा था. लेकिन वो युद्ध की वजह से नहीं कर सका. बता दें कि अफगानिस्तान अभी भी सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने घरेलू मैदान पर मैच होस्ट नहीं कर सकता है. जिसकी वजह से वे रेगुलर तौर पर भारत या यूएई जैसी जगहों पर अपनी होम सीरीज करते हैं.

मिडिल ईस्ट में तनाव का कारण
मिडिल ईस्ट में ये तनाव उस समय बढ़ा जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर दिया. जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए, और मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी एयरबेस को अपनी मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया. जिसके बाद मिडिल ईस्ट के एयरस्पेस बंद करने पड़े.

नए कप्तान और नए हेड कोच
इस सीरीज के स्थगित होने से अब अफगानिस्तान के ओपनर इब्राहिम जदरान के कप्तान के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू करने का इंतजार लंबा होगा. क्योंकि इस सीरीज के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 में राशिद खान से कप्तानी की जिम्मेदारी लेकर जदरान को सौंप दी गई है. वहीं दूसरी ओर ये सीरीज श्रीलंका के नए नियुक्त हेड कोच गैरी कर्स्टन का भी पहला असाइनमेंट भी था.

क्रिकेट टीमों पर भी युद्ध का पड़ा असर
इस युद्ध का असर क्रिकेट की दुनिया पर दूसरे तरीकों से भी पड़ा है. हाल ही में खत्म हुए टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस इलाके से गुजरने वाली कई टीमों को फ्लाइट में रुकावट की वजह से देरी का सामना करना पड़ा है.

संपादक की पसंद

