ईरान इजरायल युद्ध के कारण श्रीलंका-अफगानिस्तान की सीरीज हुई कैंसिल

श्रीलंका-अफगानिस्तान की सीरीज हुई कैंसिल ( IANS )

SL vs AFG series in UAE: ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल बना हुआ है. जिसका असर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच पर भी पड़ना शुरू हो गया है. यूएई में होने वाला अफगानिस्तान और श्रीलंका का व्हाइट-बॉल टूर अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है. दोनों देशों का क्रिकेट बोर्ड को ये फैसला फ्लाइट्स में रुकावट, सुरक्षा चिंताओं और क्षेत्रीय तनाव की वजह से लेना पड़ा. दोनों देशों के बीच यह सीरीज 13 से 25 मार्च तक खेली जानी थी, जिसमें तीन टी20 और तीन वनडे मैच होने थे. इस सीरीज के होस्ट अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे. श्रीलंका क्रिकेट के एक ऑफिशियल ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया, 'फ्लाइट की स्थिति और इलाके में चल रही लड़ाई की वजह से हमें इसे कैंसिल करना पड़ा.' ये भी उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान पहली बार श्रीलंका की बाइलेटरल सीरीज होस्ट करने की तैयारी कर रहा था. लेकिन वो युद्ध की वजह से नहीं कर सका. बता दें कि अफगानिस्तान अभी भी सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने घरेलू मैदान पर मैच होस्ट नहीं कर सकता है. जिसकी वजह से वे रेगुलर तौर पर भारत या यूएई जैसी जगहों पर अपनी होम सीरीज करते हैं.