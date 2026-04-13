ETV Bharat / sports

IPL 2026: आज वैभव-जायसवाल और अभिषेक-हेड की ओपनिंग जोड़ी पर होगी सबकी नजर

SRH vs RR IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 21वें मैच में आज (13 अप्रैल) राजस्थान रॉयल्स (RR) का सामना सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगा. ये मैच शाम 7:30 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. राजस्थान अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है और वो चार मैच जीतकर अंक तालिका में पहले नंबर पर बने हुए हैं. वहीं हैदराबाद 4 मैच में केवल एक जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर हैं.

ओपनिंग जोड़ी पर रहेगी नजर

आज के मैच में सबकी नजर दोनों टीमों की ओपनिंग जोड़ी पर रहेगी. क्योंकि जहां एक तरफ वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल राजस्थान को शानदार और तेज शुरुआत देकर मैच का रुख पावरप्ले में तय कर देते हैं तो वहीं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड भी अपनी टीम को तेज शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं. ये दोनों बल्लेबाज जब चलते हैं तो फिर हैदराबाद को हराना मुश्किल हो जाता है. हालांकि इस सीजन वैभव और जायसावाल की जोड़ी जबरदस्त फॉर्म में है और वो अब तक खेले गए चारों मैच में 50 प्लस की साझेदारी करके टीम को अच्छी शुरुआत दे चुके हैं. वहीं अभिषेक और हेड की जोड़ी इस सीजन ऑन और ऑफ रही है. जिसका असर उनके मैच पर भी पड़ा है.