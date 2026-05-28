IPL 2026 Eliminator: वैभव सूर्यवंशी की बदौलत राजस्थान फाइनल की रेस में बरकरार, हैदराबाद टूर्नामेंट से बाहर
SRH vs RR Eliminator: राजस्थान रॉयल्स ने 243 रन बनाने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद को 196 रनों पर समेटकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया.
Published : May 28, 2026 at 12:34 AM IST
IPL 2026 Eliminator: न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए IPL 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 47 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही रॉयल्स क्वालीफायर 2 में पहुंच गए हैं, जहां उनका मुकाबला इस मैदान पर 29 मई को गुजरात टाइटंस से होगा.
राजस्थान की इस शानदार जीत के स्टार वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के नॉकआउट इतिहास की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक खेली. उसके बाद बाकी का काम गेंदबाजी में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने SRH के टॉप ऑर्डर को तहस-नहस करके पूरा कर दिया.
Rajasthan Royals march on! 🩷— Star Sports (@StarSportsIndia) May 27, 2026
Vaibhav Sooryavanshi's excellence with the bat & Jofra Archer's ruthlessness with the ball proved to be the deciding factor. 🔥
They will meet #GT in the TATA IPL Qualifier 2. ⚔️#SRHvsRR #TATAIPL | [Vaibhav Sooryavanshi, Chris Gayle] pic.twitter.com/mxA4bo4Q93
सूर्यवंशी ने सिर्फ 29 गेंदों में शानदार 97 रन बनाए और RR को 8 विकेट के नुकसान पर 243 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया. SRH के लिए यह स्कोर बहुत बड़ा साबित हुआ, हालांकि लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने जवाबी हमला करने की पूरी कोशिश की.
वैभव ने सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और IPL प्लेऑफ में सबसे तेज अर्धशतक लगाने के सुरेश रैना के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. उन्होंने किसी भी T20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया.
वह IPL में सबसे तेज शतक लगाने के गेल के रिकॉर्ड से सिर्फ तीन रन पीछे रह गए. जब वह 97 रनों पर खेल रहे थे, तभी प्रफुल हिंगे की गेंद पर उनका शॉट बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर डीप थर्ड मैन की तरफ चला गया और वह आउट हो गए. हालांकि, तब तक वह SRH की गेंदबाजी रणनीति को पूरी तरह से ध्वस्त कर चुके थे.
The final turn on the Road to the Final! 🚦#TATAIPL 2026 Qualifier 2 👉 #GTvRR | FRI, 29th MAY, 6:30 PM pic.twitter.com/0b2TPlmxEY— Star Sports (@StarSportsIndia) May 27, 2026
सूर्यवंशी के आउट होने के बाद भी टीम की गति में कोई खास कमी नहीं आई. ध्रुव जुरेल ने सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. रियान पराग ने 26 रनों का योगदान दिया, जबकि अंत में डोनोवन फरेरा और रवींद्र जडेजा ने तेजी से रन बनाकर RR का स्कोर 240 के पार पहुंचा दिया.
244 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए SRH की शुरुआत काफी खराब रही. आर्चर ने पारी की दूसरी ही गेंद पर एक खतरनाक शॉर्ट गेंद फेंकी, जिससे अभिषेक शर्मा (0) गेंद को ग्लव से छूकर कीपर के हाथों कैच दे बैठे. उसके बाद ईशान किशन ने 11 गेंदों में 33 रन बनाए, जबकि ट्रैविस हेड ने भी शुरुआती हमले में उनका साथ दिया. इस रोमांचक मुकाबले में SRH 2.4 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 51 रन तक पहुंच गई.
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लेकिन, आर्चर ने खेल का रुख पूरी तरह से बदल दिया, जब उन्होंने किशन (33) को कवर की तरफ कैच आउट करा दिया, और उसके तुरंत बाद, नांद्रे बर्गर ने एक हार्ड-लेंथ गेंद पर रविचंद्रन स्मरण (1) को आउट कर दिया.
फिर आर्चर ने 150 km/h की रफ्तार वाली गेंद पर हेड (17) को बोल्ड कर दिया, जो सीधे ऑफ स्टंप के ऊपरी हिस्से पर लगी. SRH 4.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 57 रन पर सिमट गई; इस तरह टूर्नामेंट के एक अहम पड़ाव पर आर्चर ने एक बार फिर अपना गहरा असर दिखाया.
हेनरिक क्लासेन (18) ने लेग-स्पिनर यश राज पुंजा की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर कुछ देर के लिए उम्मीदें जगाईं, लेकिन रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश में गेंद चूक जाने पर RR ने उनके LBW के खिलाफ सफल रिव्यू लिया.
SRH ने नीतीश कुमार रेड्डी और 'इम्पैक्ट प्लेयर' सलिल अरोड़ा के साथ अपना हमला जारी रखा. इन दोनों ने मिलकर सिर्फ 19 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी की, लेकिन RR ने विकेट लेने का सिलसिला जारी रखा.
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जडेजा ने रेड्डी (20 गेंदों में 38 रन) की मूवमेंट को रोककर उन्हें आउट किया, जबकि पैट कमिंस (1) लॉन्ग-ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने की कोशिश में आउट हो गए, जहां आर्चर ने बाउंड्री लाइन पर एक बेहतरीन कैच लपका.
अरोड़ा ने अपनी संघर्षपूर्ण पारी जारी रखी और शिवांग कुमार के साथ मिलकर 24 रन जोड़े. इसके बाद शिवांग ने ईशान मलिंगा के साथ मिलकर 24 और रन बनाए. लेकिन SRH के विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और RR ने 47 रनों से शानदार जीत दर्ज की.
जोफ्रा आर्चर ने 4-0-58-3 के अविश्वसनीय आंकड़े के साथ अपनी गेंदबाजी समाप्त की. कागजों पर भले ही यह गेंदबाजी महंगी लग रही हो, खासकर तब, जब 17वें ओवर में शिवांग कुमार ने भी उनके खिलाफ 16 रन बनाए थ, लेकिन ये आंकड़े 'एलिमिनेटर' मैच पर उनके वास्तविक प्रभाव को पूरी तरह से बयां नहीं करते.
आर्चर ने लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को आउट किया. फिर वापस आकर खतरनाक ईशान किशन को पवेलियन भेजा, और अंत में 150 km/h की रफ्तार वाली एक तूफानी गेंद पर ट्रैविस हेड को भी चलता किया. टॉप ऑर्डर के वे तीन विकेट आखिर में मैच को निर्णायक रूप से राजस्थान रॉयल्स के पक्ष में ले गए. जडेजा, बर्गर और सुशांत ने दो-दो विकेट लिए.