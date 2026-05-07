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SRH vs PBKS: पंजाब किंग्स के हार की हैट्रिक, हैदराबाद ने अंक तालिका में पहले स्थान पर किया कब्जा

हैदराबाद ने अंक तालिका में पहले स्थान पर किया कब्जा ( IANS )

SRH vs PBKS IPL 2026: बुधवार को हैदराबाद के उप्पल स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 49वें मैच में, सनराइजर्स हैदराबाद ने हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए पंजाब किंग्स को 33 रनों से हरा दिया. हाई-स्कोरिंग मैच में PBKS की खराब फील्डिंग उन्हें भारी पड़ी. ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन, दोनों के कैच टपकाना पंजाब को अंततः बहुत महंगा पड़ा. इस जोड़ी ने अपनी महत्वपूर्ण अर्धशतकीय पारियों का पूरा फायदा उठाया, जिससे SRH एक विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रही और अंततः मैच पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण बना लिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए. जिसमें अभिषेक शर्मा ने 13 गेंद में 35 रन, ट्रेविस हेड ने 19 गेंद में 38 रन, ईशान किशन ने 32 गेंद में 55 रन, हेनरिक क्लासेन ने 43 गेंद में 69 रन और नीतीश रेड्डी ने 13 गेंद में 29 रनों की अहम पारी खेली.