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IPL 2026: आज लखनऊ के गेंदबाजों के सामने हैदराबाद के बल्लेबाजों की परीक्षा, हेड टू हेड रिकॉर्ड में इस टीम का पलड़ा भारी

मोहम्मद शामी और ट्रेविस हेड ( IANS )

IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज यानी 5 अप्रैल को भी दो-दो मैच खेले जाने हैं. पहला मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. जहां सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) आमने सामने होंगे. हैदराबाद ने अबतक दो मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें एक में हार और एक मे जीत मिली है. अपने पिछले मैच में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 65 रन से हराया था. जिससे वह अपने घरेलू मैदान पर आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे. अंक तालिका में हैदराबाद पांचवें नंबर पर है. वहीं लखनऊ को अपने पहले मैच में दिल्ली से हार का सामना करना पड़ा है. जब उनकी टीम 141 पर ऑलआउट हो गई और फिर विरोधी टीम के 26 पर 4 विकेट झटकने के बाद भी मैच को नहीं जीत सके. इस वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स पर हैदराबाद के खिलाफ मैच में जीत दर्ज करने के लिए अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी. ये मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. हैदराबाद के स्टेडियम में बल्लेबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है. सनराइजर्स को यहां की परिस्थितियां पसंद हैं और इसलिए वह मैच में जीत के प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगा. लखनऊ की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मजबूत

लखनऊ की टीम में टी20 कप्तान मिचेल मार्श, दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम, कप्तान ऋषभ पंत और विस्फोटक निकोलस पूरन जैसे दमदार बल्लेबाज शामिल हैं. लेकिन इसके बावजूद उसकी टीम आईपीएल के अपने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने घरेलू मैदान इकाना में 141 रन पर आउट हो गई जिससे टीम की कई गंभीर समस्याएं उजागर हुईं. बैटिंग ऑर्डर में बड़ा बदलाव

टीम के लिए बल्लेबाजी क्रम में रणनीतिक फेरबदल भी काम नहीं आया. एलएसजी ने मार्श और मार्करम की अपनी स्थापित सलामी जोड़ी से हटकर भारतीय टीम से बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज पंत को पारी का आगाज करने के लिए भेज दिया. पंत रन आउट होने से पहले केवल सात रन ही बना पाए, जिससे उनके बल्लेबाजी क्रम को लेकर बहस फिर से शुरू हो गई. उन्हें अब तीसरे नंबर पर भेजा जा सकता है. पिछले साल उन्होंने इसी नंबर पर खेलते हुए शतक लगाया था. गेंदबाजी एलएसजी का मजबूत पक्ष है. पिछले मैच में मोहम्मद शमी ने युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव के साथ मिलकर नई गेंद से शानदार गेंदबाजी करते हुए पुराने दिनों की याद दिला दी, लेकिन बीच के ओवरों में उसके गेंदबाज अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए जिससे पिछले सत्र में 14 विकेट लेने वाले मिस्ट्री लेग स्पिनर दिग्वेश राठी को टीम से बाहर रखने पर सवाल उठने लग गए हैं.