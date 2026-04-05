IPL 2026: आज लखनऊ के गेंदबाजों के सामने हैदराबाद के बल्लेबाजों की परीक्षा, हेड टू हेड रिकॉर्ड में इस टीम का पलड़ा भारी
SRH vs LSG IPL 2026: आज का पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा.
Published : April 5, 2026 at 1:18 PM IST
IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज यानी 5 अप्रैल को भी दो-दो मैच खेले जाने हैं. पहला मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. जहां सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) आमने सामने होंगे.
हैदराबाद ने अबतक दो मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें एक में हार और एक मे जीत मिली है. अपने पिछले मैच में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 65 रन से हराया था. जिससे वह अपने घरेलू मैदान पर आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे. अंक तालिका में हैदराबाद पांचवें नंबर पर है.
वहीं लखनऊ को अपने पहले मैच में दिल्ली से हार का सामना करना पड़ा है. जब उनकी टीम 141 पर ऑलआउट हो गई और फिर विरोधी टीम के 26 पर 4 विकेट झटकने के बाद भी मैच को नहीं जीत सके. इस वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स पर हैदराबाद के खिलाफ मैच में जीत दर्ज करने के लिए अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी.
ये मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. हैदराबाद के स्टेडियम में बल्लेबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है. सनराइजर्स को यहां की परिस्थितियां पसंद हैं और इसलिए वह मैच में जीत के प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगा.
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लखनऊ की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मजबूत
लखनऊ की टीम में टी20 कप्तान मिचेल मार्श, दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम, कप्तान ऋषभ पंत और विस्फोटक निकोलस पूरन जैसे दमदार बल्लेबाज शामिल हैं. लेकिन इसके बावजूद उसकी टीम आईपीएल के अपने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने घरेलू मैदान इकाना में 141 रन पर आउट हो गई जिससे टीम की कई गंभीर समस्याएं उजागर हुईं.
बैटिंग ऑर्डर में बड़ा बदलाव
टीम के लिए बल्लेबाजी क्रम में रणनीतिक फेरबदल भी काम नहीं आया. एलएसजी ने मार्श और मार्करम की अपनी स्थापित सलामी जोड़ी से हटकर भारतीय टीम से बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज पंत को पारी का आगाज करने के लिए भेज दिया. पंत रन आउट होने से पहले केवल सात रन ही बना पाए, जिससे उनके बल्लेबाजी क्रम को लेकर बहस फिर से शुरू हो गई. उन्हें अब तीसरे नंबर पर भेजा जा सकता है. पिछले साल उन्होंने इसी नंबर पर खेलते हुए शतक लगाया था.
गेंदबाजी एलएसजी का मजबूत पक्ष है. पिछले मैच में मोहम्मद शमी ने युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव के साथ मिलकर नई गेंद से शानदार गेंदबाजी करते हुए पुराने दिनों की याद दिला दी, लेकिन बीच के ओवरों में उसके गेंदबाज अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए जिससे पिछले सत्र में 14 विकेट लेने वाले मिस्ट्री लेग स्पिनर दिग्वेश राठी को टीम से बाहर रखने पर सवाल उठने लग गए हैं.
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हैदराबाद की बल्लेबाजी मजबूत गेंदबाजी कमजोर
जहां तक सनराइजर्स की बात है तो उसने अपने पहले मैच में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मिली हार के बाद लय हासिल कर ली है. केकेआर के खिलाफ उसकी बल्लेबाजी इकाई ने शानदार प्रदर्शन किया. ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा की फॉर्म में वापसी उसके लिए अच्छे संकेत हैं. पैट कमिंस की अनुपस्थिति में कप्तानी कर रहे ईशान किशन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है जबकि हेनरिक क्लासेन का अनुभव उसके मध्य क्रम को मजबूती प्रदान करता है. उन्होंने कोलकाता में पिछले मैच में अर्धशतक बनाया था.
भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से प्रभावित किया जबकि हर्ष दुबे ने स्पिन गेंदबाजी से नियंत्रण प्रदान किया. जयदेव उनादकट और ईशान मलिंगा की तेज गेंदबाजी जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच विकेट साझा किए. इससे यह धारणा गलत साबित हो गई कि सनराइजर्स का गेंदबाजी आक्रमण कमजोर है. लेकिन लखनऊ के सामने हैदराबाद की गेंदबाजी लाइनअप साफ तौर पर कमजोर नजर आती है.
SRH vs LSG हेड टू हेड रिकॉर्ड
अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 6 मैच खेले गए हैं, जिसमें LSG का पलड़ा भारी नजर आता है. उन्होंने 6 में से 4 मैच में जीत दर्ज की है, जबकि SRH केवल 2 मैच ही जीत सका है. पिछले साल लखनऊ ने हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 16.1 ओवर में ही 190 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया था.
Both southpaws. Both top-order batters. Both leading their side in the #TATAIPL 2026!— Star Sports (@StarSportsIndia) April 5, 2026
Who will emerge victorious? #TATAIPL 2026 👉 #SRHvLSG | SUN, 5th APR, 2:30 PM pic.twitter.com/oNyHFnYZFc
SRH vs LSG संभावित 12 खिलाड़ी
SRH के संभावित 12 खिलाड़ी: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (कप्तान और विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, जयदेव उनादकट, डेविड पायने, ईशान मलिंगा.
LSG के संभावित 12 खिलाड़ी: मिशेल मार्श, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), एडेन मार्कराम, आयुष बडोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, दिग्वेश राठी, मोहम्मद शमी, एनरिक नॉर्टजे, मोहसिन खान, प्रिंस यादव.
SRH vs LSG दोनों टीमों के स्क्वाड
सनराइजर्स हैदराबाद: ईशान किशन (कप्तान), ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्स, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी, सलिल अरोड़ा, शिवांग कुमार, ओंकार टारमाले, क्रेन्स फुलेट्रा, प्रफुल्ल हिंगे, अमित कुमार, साकिब हुसैन, जैक एडवर्ड्स और पैट कमिंस.
लखनऊ सुपर जायंट्स: ऋषभ पंत (कप्तान), आयुष बडोनी, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, एडेन मार्करम, निकोलस पूरन, अर्शिन कुलकर्णी, मिचेल मार्श, शाहबाज़ अहमद, आकाश महाराज सिंह, अवेश खान, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, दिग्वेश सिंह राठी, अर्जुन सचिन तेंदुलकर, मयंक प्रभु यादव, वानिंदु हसरंगा, एनरिक नोर्किया, जोश इंग्लिस, अब्दुल समद, हिम्मत सिंह, नमन तिवारी, अक्षत रघुवंशी, मोहसिन खान, मणिमारन सिद्धार्थ, मुकुल चौधरी.