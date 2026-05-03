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SRH vs KKR: कोलकाता ने हैदराबाद के विजयी रथ को रोका, 7 विकेट से दी मात

SRH vs KKR IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स ने 166 रनों के लक्ष्य को 18.2 ओवर में ही हासिल कर लिया.

कोलकाता ने हैदराबाद के विजयी रथ पर लगाया ब्रेक, 7 विकेट से दी मात
कोलकाता ने हैदराबाद के विजयी रथ पर लगाया ब्रेक, 7 विकेट से दी मात (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 3, 2026 at 7:27 PM IST

2 Min Read
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SRH vs KKR IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 45वें मैच कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 7 विकेट से मात दे दी. 166 रनों के लक्ष्य को केकेआर ने 3 विकेट खोकर 18.2 ओवर में ही हासिल कर लिया. जिसमें कप्तान रहाणे 36 गेंद में 43, फिन एलन के 13 गेंद में 29, अंगकृष रघुवंशी के 47 गेंद में 59 और रिंकू सिंह के 11 गेंद में नाबाद 22 रन सबसे अहम थे.

हैदराबाद की तरफ से कप्तान पैट कमिंस, शिवंग कुमार और साकिब हुसैन एक-एक लेने में सफल रहे.

इस जीत के साथ केकेआर ने हैदराबाद की लगातार पांच जीत के सिलसिले को भी तोड़ दिया है. इस मैच का नतीजा आने के बाद भी अंक तालिका में कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ. क्योंकि केकेआर अभी भी 8 स्थान पर ही है, लेकिन उनके अंक 5 से बढ़कर सात हो गए है. वहीं हैदराबाद अभी भी तीसरे स्थान पर ही है.

केकेआर ने हैदराबाद को 165 रन पर समेटा
इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ट्रेविस हेड (61 रन) के अर्धशतक के बावजूद कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन के सामने 19 ओवर में 165 रन पर सिमट गई. एक समय हैदराबाद को स्कोर 105 रन पर एक ही विकेट था. लेकिन उसके बाद केकेआर के स्पिनरों ने मैच में ऐसी वापसी की कि पूरी टीम को 165 रन पर ही ढेर कर दिया.

केकेआर के लिए स्पिनरों में वरुण चक्रवर्ती ने 36 रन देकर तीन विकेट जबकि सुनील नारायण ने दो विकेट चटकाए. कार्तिक त्यागी को दो विकेट मिले जबकि कैमरन ग्रीन, अनुकूल रॉय और वैभव अरोड़ा ने एक एक विकेट झटका.

हैदराबाद के तरफ से हेड ने 28 गेंद की पारी में 9 चौके और तीन छक्के जमाए. उनके अलावा ईशान किशन ने 42 रन का योगदान दिया. अभिषेक शर्मा 15 रन ही बना सके.

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