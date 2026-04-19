SRH vs CSK: हैदराबाद ने रोमांचक मुकाबले में चेन्नई को 10 रनों से हराया, मलिंगा ने झटके तीन विकेट
SRH vs CSK IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद ने 194 रन बनाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को 184 रनों पर ही रोक दिया.
Published : April 19, 2026 at 1:21 AM IST
SRH vs CSK IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 27वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 10 रनों से हरा दिया. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 195 रनों के जवाब में CSK 20 ओवर में 8 के विकेट के नुकसान पर 184 रन ही बना सकी. श्रीलंकाई तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा ने मैच में शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. जिससे उनको प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया.
इससे पहले, ओपनर अभिषेक शर्मा 59 और हेनरिक क्लासेन 59 रनों की अर्धशतकीय पारी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने CSK के सामने 20 ओवरों में 194/9 का स्कोर खड़ा किया.
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एक मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए, CSK ने तेज शुरुआत की और पहले ही ओवर में 15 रन बनाए. हालाँकि, उन्हें जल्द ही एक झटका लगा जब दूसरे ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने संजू सैमसन को सात रन पर आउट कर दिया.
शुरुआती झटके के बावजूद, आयुष म्हात्रे ने जोरदार पलटवार किया और तीसरे ओवर में 24 रन ठोक दिए. वह अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा और आखिरकार वह 13 गेंदों में तेजी से बनाए गए 30 रनों पर आउट हो गए.
SRH ने अपनी पकड़ तब और मजबूत कर ली जब मलिंगा ने CSK के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ को 19 रन पर आउट कर दिया. इसके बाद सरफराज खान और मैथ्यू शॉर्ट ने 46 रनों की साझेदारी करके पारी को संभाला और CSK को आधे ओवरों के बाद 111/3 के स्कोर तक पहुंचाया.
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यह साझेदारी 11वें ओवर में टूट गई जब मलिंगा ने सरफराज को 25 रन पर आउट कर दिया. इसके तुरंत बाद SRH ने फिर से वार किया, जब शिवांग कुमार ने डेवाल्ड ब्रेविस को बिना कोई रन बनाए (डक पर) आउट कर दिया.
दबाव बढ़ने के साथ, शॉर्ट रन गति बढ़ाने के लिए संघर्ष करते दिखे और 30 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे मलिंगा को अपना तीसरा विकेट मिला. शिवम दुबे ने लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन साकिब हुसैन ने उन्हें 21 रन पर बोल्ड कर दिया.
जेमी ओवरटन और अंशुल कंबोज के आखिरी समय के प्रयास काफी नहीं रहे, क्योंकि CSK आखिरी ओवर में 18 रन बनाने में नाकाम रही और 184/8 के स्कोर पर ही रुक गई. मलिंगा 3/29 के आंकड़ों के साथ सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी ने दो विकेट लेकर SRH को 10 रनों से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.
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पहले बल्लेबाजी करने उतरी SRH ने संभलकर शुरुआत की, लेकिन पावर-प्ले में अपनी गति बढ़ा दी. अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड पूरी तरह से नियंत्रण में दिखे और नियमित अंतराल पर चौके-छक्के लगाते रहे. पांचवें ओवर में अभिषेक की तूफानी बल्लेबाजी ने, जिसमें उन्होंने मैथ्यू शॉर्ट के ओवर में 25 रन बटोरे, SRH का स्कोर पांच ओवरों में 63/0 तक पहुंचा दिया.
CSK ने तुरंत पलटवार किया; मुकेश चौधरी ने हेड को 23 रनों पर आउट कर दिया, और अगली ही गेंद पर ईशान किशन बिना खाता खोले (डक पर) आउट हो गए, जिससे पावर-प्ले के बाद SRH का स्कोर 75/2 हो गया. अभिषेक की पारी आठवें ओवर में समाप्त हुई, जब जेमी ओवरटन की गेंद पर उनके बल्ले का किनारा लगा और संजू सैमसन ने उन्हें कैच कर लिया. उन्होंने 22 गेंदों में 59 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें छह चौके और चार छक्के शामिल थे.
11वें ओवर में SRH का एक और विकेट गिरा, लेकिन क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी ने मिलकर 35 रनों की तेज साझेदारी की और पारी को संभाला. आउट होने से पहले रेड्डी ने 12 रन बनाए, जबकि क्लासेन ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया.
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आखिरकार, क्लासेन 39 गेंदों में 59 रन बनाकर अंशुल कंबोज की गेंद पर बोल्ड हो गए. पारी के अंत में शिवम कुमार (8 गेंदों में 12 रन) जैसे खिलाड़ियों की छोटी-छोटी, तेज पारियों की मदद से SRH 194 रनों के स्कोर तक पहुंचने में सफल रही, हालांकि वे 200 का आंकड़ा छूने से चूक गए. CSK की ओर से, ओवरटन और कंबोज ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि मुकेश चौधरी को एक विकेट मिला.