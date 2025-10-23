ETV Bharat / sports

SAAF 2025 के भव्य आगाज के लिए तैयार रांची, मंत्री ने कहा- ऐतिहासिक होगा आयोजन

रांची में साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप को लेकर मंत्री ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया.

Sports Minister Sudivya Kumar inspected track for South Asian Senior Athletics Championship in Ranchi
खिलाड़ियों के साथ मंत्री समेत अन्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 23, 2025 at 4:08 PM IST

3 Min Read
रांचीः साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी के लिए झारखंड की राजधानी रांची पूरी तरह सजधज कर तैयार है. यह आयोजन 24 से 26 अक्टूबर तक बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी में होगा.

करीब 15 वर्ष बाद रांची एक बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी कर रहा है. दक्षिण एशिया के छह देशों भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव के 254 खिलाड़ी और अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं. तीन दिन तक कुल 37 स्पर्धाओं में पदक के लिए मुकाबले होंगे.

यह प्रतियोगिता एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI), झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन (JOA) और झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रही है. जो राज्य को एक उभरते हुए स्पोर्ट्स हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम है.

मंत्री की प्रेस वार्ता (ETV Bharat)

साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भव्य उद्घाटन समारोह 24 अक्टूबर को शाम 6 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया जाएगा. इस दौरान 500 कलाकार झारखंड की लोककला, नृत्य और जनजातीय विरासत की झलक पेश करेंगे. शहर को “Where Culture Meets Courage” थीम पर सजाया गया है. सड़कों, भवनों और स्टेडियम को रंगीन रोशनी, म्यूरल्स और इंस्टॉलेशन से सजाया गया है.

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि झारखंड को गर्व है कि वह दक्षिण एशिया के खिलाड़ियों का स्वागत कर रहा है. मैं सभी खिलाड़ियों से आग्रह करता हूं कि वे पूरी निष्ठा से खेलें और सद्भावना के दूत बनकर लौटें. उन्होंने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों के लिए यह आयोजन मिल का पत्थर साबित होगा. जूनियर खिलाड़ियों को अच्छी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी.

Sports Minister Sudivya Kumar inspected track for South Asian Senior Athletics Championship in Ranchi
स्टेडियम का निरीक्षण करते मंत्री (ETV Bharat)

खिलाड़ी और उम्मीदें

भारतीय दल में 73 खिलाड़ी शामिल हैं. श्रीलंका से 63, नेपाल से 27, बांग्लादेश से 20, मालदीव से 15 और भूटान से 8 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. भारतीय टीम के लगभग 50 प्रतिशत सदस्य युवा खिलाड़ी हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव देने का अवसर मिलेगा.

JOA महासचिव और SAAF 2025 समन्वयक मधुकांत पाठक ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि भारत 25 से अधिक स्वर्ण पदक जीते. पिछली बार कोच्चि (2008) में भारत ने 57 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया था, इस बार हम उस रिकॉर्ड को और बेहतर करने के लिए तैयार हैं.

मंत्री ने किया निरीक्षण

राज्य के कला, संस्कृति, खेल और युवा कार्य मंत्री सुदेश कुमार ने बिरसा मुंडा स्टेडियम का निरीक्षण किया. उनके साथ विभागीय अधिकारी शेखर जमुआर और मधुकांत पाठक मौजूद रहे. मंत्री ने तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया और आयोजन समिति की सराहना की.

Sports Minister Sudivya Kumar inspected track for South Asian Senior Athletics Championship in Ranchi
बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम का निरीक्षण करते मंत्री समेत अन्य (ETV Bharat)

भारतीय धावक परमजीत सिंह ने कहा, SAAF जैसी प्रतियोगिताएं 2032 ओलंपिक की तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. इससे नए खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव और रैंकिंग पॉइंट्स मिलते हैं.

उत्साह और उल्लास का माहौल

खिलाड़ियों का आगमन 21 अक्टूबर से शुरू हो गया था और अभ्यास सत्र जारी हैं. शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गूंज है, सजी हुई सड़कों और जगमगाते स्टेडियमों के बीच रांची खेल, एकता और परंपरा के उत्सव में डूबा हुआ है. विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और झारखंड की मेहमाननवाजी के साथ यह आयोजन न सिर्फ खेलों का उत्सव बनेगा, बल्कि दक्षिण एशियाई एकता और सांस्कृतिक मेल का प्रतीक भी साबित होगा.

झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन
RANCHI
SPORTS MINISTER SUDIVYA KUMAR
SOUTH ASIAN SENIOR ATHLETICS
SAAF ATHLETICS CHAMPIONSHIP

