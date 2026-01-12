ETV Bharat / sports

रांची में मेंस हॉकी इंडिया लीग का रोमांच चरम पर, इन टीमों के बीच खेले जाएंगे मुकाबले

रांची: हॉकी इंडिया लीग के तहत वूमेंस लीग का रांची में सफल समापन हो चुका है. महिला हॉकी मुकाबलों को रांची के दर्शकों से जबरदस्त समर्थन मिला, जिससे यह साबित हो गया है कि रांची में हॉकी के प्रति दीवानगी किसी दूसरे खेल से कम नहीं है. खचाखच भरे स्टेडियम, तालियों की गूंज और खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन ने वूमेंस लीग को यादगार बना दिया है.

दिल्ली एसजी पाइपर्स और हैदराबाद तूफान के बीच मैच

वहीं वूमेंस लीग के बाद अब रांची में मेंस हॉकी इंडिया लीग का रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया है. देश और दुनिया के नामचीन खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं, जिससे हर मुकाबला दर्शकों के लिए खास बनता जा रहा है. सोमवार को एसजी पाइपर्स और हैदराबाद तूफान बीच होने वाला मुकाबला भी इसी कड़ी का अहम भाग होगा, जिस पर हॉकी प्रेमियों की खास नजर रहेगी.

मेंस हॉकी इंडिया लीग को लेकर लोगों में बढ़ा क्रेज (Etv bharat)

मेंस हॉकी इंडिया लीग को लेकर दर्शकों में दीवानगी

रांची में जिस तरह वूमेंस हॉकी को दर्शकों का भरपूर प्यार और समर्थन मिला है, उसी तर्ज पर मेंस हॉकी इंडिया लीग को भी शानदार समर्थन मिल रहा है. प्रतिदिन बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंच रहे हैं और अपनी टीमों का उत्साह बढ़ा रहे हैं. मैदान के भीतर तेज गति, दमदार टैकल और शानदार गोल हॉकी प्रेमियों को रोमांचित कर रहे हैं.

भावना से जुड़ा खेल है हॉकी: महासचिव हॉकी

हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने कहा कि झारखंड को हॉकी की धरती के रूप में जाना जाता है, यहां हॉकी सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है. उन्होंने बताया कि रांची में हॉकी इंडिया लीग के मुकाबलों के दौरान जिस तरह का माहौल बन रहा है, वह काबिले तारीफ है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जब एक ही मैदान पर खेलते हैं तो दर्शकों में उत्साह अपने आप दोगुना हो जाता है.