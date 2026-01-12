रांची में मेंस हॉकी इंडिया लीग का रोमांच चरम पर, इन टीमों के बीच खेले जाएंगे मुकाबले
रांची में मेंस हॉकी इंडिया लीग का रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया है. देश और दुनिया के नामचीन खिलाड़ी मैदान में उतर गए हैं.
Published : January 12, 2026 at 6:14 PM IST
रांची: हॉकी इंडिया लीग के तहत वूमेंस लीग का रांची में सफल समापन हो चुका है. महिला हॉकी मुकाबलों को रांची के दर्शकों से जबरदस्त समर्थन मिला, जिससे यह साबित हो गया है कि रांची में हॉकी के प्रति दीवानगी किसी दूसरे खेल से कम नहीं है. खचाखच भरे स्टेडियम, तालियों की गूंज और खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन ने वूमेंस लीग को यादगार बना दिया है.
दिल्ली एसजी पाइपर्स और हैदराबाद तूफान के बीच मैच
वहीं वूमेंस लीग के बाद अब रांची में मेंस हॉकी इंडिया लीग का रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया है. देश और दुनिया के नामचीन खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं, जिससे हर मुकाबला दर्शकों के लिए खास बनता जा रहा है. सोमवार को एसजी पाइपर्स और हैदराबाद तूफान बीच होने वाला मुकाबला भी इसी कड़ी का अहम भाग होगा, जिस पर हॉकी प्रेमियों की खास नजर रहेगी.
मेंस हॉकी इंडिया लीग को लेकर दर्शकों में दीवानगी
रांची में जिस तरह वूमेंस हॉकी को दर्शकों का भरपूर प्यार और समर्थन मिला है, उसी तर्ज पर मेंस हॉकी इंडिया लीग को भी शानदार समर्थन मिल रहा है. प्रतिदिन बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंच रहे हैं और अपनी टीमों का उत्साह बढ़ा रहे हैं. मैदान के भीतर तेज गति, दमदार टैकल और शानदार गोल हॉकी प्रेमियों को रोमांचित कर रहे हैं.
The calls are made, and the pieces are set! 🛡️— Hockey India League (@HockeyIndiaLeag) January 12, 2026
Here’s how SG Pipers and Hyderabad Toofans line up for today’s contest. Balance, roles, and intent all in place. ⚔️
📍Marang Gomke Jaipal Singh Astro Turf Hockey Stadium
🗓️ 12 January 2025 | ⏰ 4:30 PM IST
YouTube:… pic.twitter.com/3XRQZRdCCk
भावना से जुड़ा खेल है हॉकी: महासचिव हॉकी
हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने कहा कि झारखंड को हॉकी की धरती के रूप में जाना जाता है, यहां हॉकी सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है. उन्होंने बताया कि रांची में हॉकी इंडिया लीग के मुकाबलों के दौरान जिस तरह का माहौल बन रहा है, वह काबिले तारीफ है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जब एक ही मैदान पर खेलते हैं तो दर्शकों में उत्साह अपने आप दोगुना हो जाता है.
झारखंड ने देश को कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी दिए हैं और आज भी यहां के युवाओं में हॉकी के प्रति गहरा जुनून है. स्टेडियम में रोजाना उमड़ रही भीड़ इस बात का प्रमाण है कि रांची हॉकी के बड़े आयोजनों के लिए पूरी तरह तैयार है. हॉकी इंडिया लीग जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन यहां के खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए प्रेरणादायक साबित हो रहा है: विजय शंकर सिंह, महासचिव हॉकी
हॉकी के बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है रांची
आगामी दिनों में खेले जाने वाले मुकाबलों को लेकर भी दर्शकों में खासा उत्साह है. रांची रॉयल्स, श्राची बंगाल टाइगर्स, वेदांत कलिंगा लांसर्स और हैदराबाद तूफान जैसी टीमों के बीच मुकाबले लीग को और भी रोमांचक बना रहे हैं. आयोजकों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी स्टेडियम में इसी तरह दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी और रांची एक बार फिर हॉकी के बड़े केंद्र के रूप में अपनी पहचान मजबूत करेगी.
मैच शेड्यूल इस प्रकार है-
रविवार, 11 जनवरी 2026
- शाम 5 बजे – एचआईएल जीसी बनाम वेदांत कलिंगा लांसर्स
- शाम 7:30 बजे – रांची रॉयल्स बनाम श्राची बंगाल टाइगर्स
सोमवार, 12 जनवरी 2026
- शाम 5 बजे – एसजी पाइपर्स बनाम हैदराबाद तूफान
- शाम 7:30 बजे – एचआईएल ओडिशा बनाम एकॉर्ड तमिलनाडु ड्रैगन्स
मंगलवार, 13 जनवरी 2026
- शाम 7:30 बजे – श्राची बंगाल टाइगर्स बनाम एकॉर्ड तमिलनाडु ड्रैगन्स
बुधवार, 14 जनवरी 2026
- शाम 5 बजे – हैदराबाद तूफान बनाम वेदांत कलिंगा लांसर्स
- शाम 7:30 बजे – रांची रॉयल्स बनाम एसजी पाइपर्स
गुरुवार, 15 जनवरी 2026
- शाम 7:30 बजे – जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब बनाम एचआईएल जीसी
शुक्रवार, 16 जनवरी 2026
- शाम 7:30 बजे – रांची रॉयल्स बनाम जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब, रांची
