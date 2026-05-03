ETV Bharat / sports

उत्तराखंड में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता लीग में ईस्ट जोन बना चैंपियन, झारखंड की बेटियों का दमदार प्रदर्शन

खेलो इंडिया अस्मिता लीग में ईस्ट जोन बना चैंपियन ( Etv bharat )

रांची: भारतीय खेल प्राधिकरण और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता नेशनल ट्रैक साइकिलिंग लीग का सफल आयोजन उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित शिवालिक वेलोड्रम में संपन्न हुआ. दो दिनों तक चली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न राज्यों और जोनों से कुल 249 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया.

ईस्ट जोन ने अर्जित किए सर्वाधिक अंक

वहीं प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ईस्ट जोन ने सर्वाधिक अंक अर्जित कर ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. इस जीत में झारखंड की खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा, जिन्होंने सर्वाधिक पदक जीतकर ईस्ट जोन को शीर्ष स्थान तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई.

सरिता कुमारी ने बेस्ट वुमन एथलीट का खिताब किया अपने नाम

झारखंड की सरिता कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बेस्ट वुमन एथलीट का खिताब अपने नाम किया. उनकी इस उपलब्धि को राज्य के लिए गर्व का क्षण माना जा रहा है. प्रतियोगिता के दौरान झारखंड की अन्य खिलाड़ियों ने भी विभिन्न स्पर्धाओं में दमदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.

गणमान्य अतिथियों ने किया सम्मानित

समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को उधम सिंह नगर के एसपी उत्तम सिंह नेगी, नजारत उप समाहर्ता जुबैर सक्सेना, उत्तराखंड ओलंपिक संघ की महासचिव आकांक्षा निगम, डीके सिंह और जिला खेल पदाधिकारी जानकी कार्की ने संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया.

शानदार प्रदर्शन पर बेटियों को बधाई