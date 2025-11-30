ETV Bharat / sports

रांची में क्रिकेट का महामेला: भारत–साउथ अफ्रीका वनडे से पहले JSCA स्टेडियम में उत्साह चरम पर

रांची में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैच को लेकर दर्शकों में उत्साह का माहौल है.

India vs South Africa ODI match
मैच देखने के लिए लाइन में लगे दर्शक (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 30, 2025 at 1:00 PM IST

|

Updated : November 30, 2025 at 1:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. इस अहम मैच को लेकर शहर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. सुबह से ही स्टेडियम के बाहर क्रिकेट प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई. कोई विराट कोहली की जर्सी पहने दिखा तो कोई रोहित शर्मा के दीदार की उम्मीद में लाइन में खड़ा नजर आया. पूरा स्टेडियम नीली जर्सियों से नीला हो चुका है और माहौल उत्साह से सराबोर है.

दिलचस्प यह है कि मैच केवल रांची या झारखंड के लोगों को ही नहीं, बल्कि देश–विदेश के क्रिकेट फैंस को भी अपनी ओर खींच रहा है. बाहर लगी कतारों में कई राज्यों और अन्य देशों से आए दर्शक भी शामिल हैं, जो इस बड़े मुकाबले का रोमांच देखने पहुंचे हैं. दर्शकों ने बताया कि रांची में बार-बार अंतरराष्ट्रीय मैच देखने का मौका नहीं मिलता, ऐसे में यह मैच उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं है.

जानकारी देते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (ईटीवी भारत)

सुबह 9 बजे से ही लोग स्टेडियम की गेट पर लाइन में लगना शुरू कर चुके थे. कतारबद्ध होकर दर्शक स्टेडियम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं. JSCA और प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. स्टेडियम परिसर और आसपास के इलाकों को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है. सुरक्षा के फुल इंतजाम किए गए हैं, हर प्रवेश द्वार पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है और क्विक रिस्पॉन्स टीम लगातार गश्त पर है.

India vs South Africa ODI match
क्रिकेट फैंस (ईटीवी भारत)

दर्शकों का कहना है कि यह उनके लिए एक सुनहरा मौका है, जब वे अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को बेहद करीब से देखने का आनंद उठा पा रहे हैं. खासकर विराट कोहली, रोहित शर्मा और अन्य गेंदबाज को देखने के लिए लोगों में अलग ही उत्साह है. रांची, जो महेंद्र सिंह धोनी का शहर माना जाता है, वहां कोहली और रोहित का क्रेज किसी सितारे से कम नहीं दिख रहा. कई फैंस ने कहा कि माही के शहर में टीम इंडिया को खेलते देखना हमेशा ही रोमांचक रहता है.

India vs South Africa ODI match
क्रिकेट फैंस (ईटीवी भारत)

स्टेडियम के बाहर माहौल किसी मेले जैसा हो गया है. बच्चे और युवा अपने चेहरे पर तिरंगा पेंट करवा रहे हैं. जगह-जगह भारतीय तिरंगे लहराते दिखाई दे रहे हैं. सड़क के दोनों ओर दुकानों पर फैंस टीम इंडिया के झंडे, जर्सी और बैंड खरीदते नजर आ रहे हैं. अंदर स्टेडियम में भी तिरंगों की गूंज है मानो नीली जर्सी में लाखों दिल एक साथ धड़क रहे हों।

India vs South Africa ODI match
स्टेडियम में जाते खिलाड़ी (ईटीवी भारत)

फैंस का कहना है कि भारतीय टीम को आज जीतते देखना उनका सपना है। हर चौके-छक्के पर उभरने वाला शोर, हर विकेट पर उमड़ता रोमांच और स्टेडियम का यह जुनून आज रांची को क्रिकेट के रंग में रंग चुका है। भारत–साउथ अफ्रीका के इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में रांची एक बार फिर साबित कर रही है कि वह देश के बड़े क्रिकेट हब्स में से एक है।

India vs South Africa ODI match
क्रिकेट फैंस (ईटीवी भारत)

स्टेडियम के अंदर जैसे-जैसे सीटें भर रही हैं, बाहर का शोर और नारेबाजी इस बात का संकेत दे रही है कि आज का दिन रांची में सिर्फ क्रिकेट का है और बाकी सब पीछे छूट चुका है.

यह भी पढ़ें:

IND vs SA ODI: मैच से पहले केएल राहुल ने रणनीति और टीम कॉम्बिनेशन पर खोले राज, कहा- माही भाई का आना हमारे लिए होगा खास

धोनी के शहर में दक्षिण अफ्रीका से टकराएंगे भारत के धुरंधर, आज फिर दोनों टीमें नेट पर बहाएंगी पसीना

IND vs SA ODI: टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने कहा- हमारी रणनीति तैयार, बड़े खिलाड़ी बदलेंगे मैच का रुख

Last Updated : November 30, 2025 at 1:12 PM IST

TAGGED:

INDIA VS SOUTH AFRICA
JSCA STADIUM IN RANCHI
RANCHI ODI MATCH
रांची में क्रिकेट मैच
IND VS SA ODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.