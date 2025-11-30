ETV Bharat / sports

रांची में क्रिकेट का महामेला: भारत–साउथ अफ्रीका वनडे से पहले JSCA स्टेडियम में उत्साह चरम पर

रांची: राजधानी रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. इस अहम मैच को लेकर शहर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. सुबह से ही स्टेडियम के बाहर क्रिकेट प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई. कोई विराट कोहली की जर्सी पहने दिखा तो कोई रोहित शर्मा के दीदार की उम्मीद में लाइन में खड़ा नजर आया. पूरा स्टेडियम नीली जर्सियों से नीला हो चुका है और माहौल उत्साह से सराबोर है.

दिलचस्प यह है कि मैच केवल रांची या झारखंड के लोगों को ही नहीं, बल्कि देश–विदेश के क्रिकेट फैंस को भी अपनी ओर खींच रहा है. बाहर लगी कतारों में कई राज्यों और अन्य देशों से आए दर्शक भी शामिल हैं, जो इस बड़े मुकाबले का रोमांच देखने पहुंचे हैं. दर्शकों ने बताया कि रांची में बार-बार अंतरराष्ट्रीय मैच देखने का मौका नहीं मिलता, ऐसे में यह मैच उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं है.

जानकारी देते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (ईटीवी भारत)

सुबह 9 बजे से ही लोग स्टेडियम की गेट पर लाइन में लगना शुरू कर चुके थे. कतारबद्ध होकर दर्शक स्टेडियम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं. JSCA और प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. स्टेडियम परिसर और आसपास के इलाकों को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है. सुरक्षा के फुल इंतजाम किए गए हैं, हर प्रवेश द्वार पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है और क्विक रिस्पॉन्स टीम लगातार गश्त पर है.

क्रिकेट फैंस (ईटीवी भारत)

दर्शकों का कहना है कि यह उनके लिए एक सुनहरा मौका है, जब वे अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को बेहद करीब से देखने का आनंद उठा पा रहे हैं. खासकर विराट कोहली, रोहित शर्मा और अन्य गेंदबाज को देखने के लिए लोगों में अलग ही उत्साह है. रांची, जो महेंद्र सिंह धोनी का शहर माना जाता है, वहां कोहली और रोहित का क्रेज किसी सितारे से कम नहीं दिख रहा. कई फैंस ने कहा कि माही के शहर में टीम इंडिया को खेलते देखना हमेशा ही रोमांचक रहता है.