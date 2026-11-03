फुटबॉल के मैदान पर जानलेवा टक्कर, 30 साल के स्पेनिश फुटबॉलर का हुआ निधन
मैच के दौरान टक्कर लगने के बाद से स्पेनिश फुटबॉलर जीसस डी मिगुएल ICU में भरती थे, जहां उनका निधन हो गया.
Published : November 3, 2026 at 5:33 PM IST
टेनेरिफ (स्पेन): स्पेनिश फुटबॉलर और सीडी टेनेरिफ के फॉरवर्ड जीसस डी मिगुएल का मंगलवार (3 अक्टूबर) को निधन हो गया. जिसका कारण मैच के दौरान दो खिलाड़ियों के बीच खतरनाक टक्कर थी. ये घटना स्पेन के एक क्लब मैच सीडी टेनेरिफ और एफसी अंडोरा के बीच हुआ. जिसमें अंडोरा टीम के गोलकीपर ओवोनों के साथ जीसस की टक्कर हो गई. जिसके बाद 30 साल के जीसस मैदान पर गिर गए. उसके बाद उन्हें मैदान से सीधा अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया.
क्लब टीम टेनेरिफ ने एक आधिकारिक बयान जारी कर जीसस डी मिगुएल के निधन की पुष्टि की. क्लब ने अपने बयान में कहा, 'हम गहरे दुख में हैं, हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि यह सच है. CD टेनेरिफ की ओर से हम जीसस डी मिगुएल अलामेडा के दुखद निधन की जानकारी दे रहे हैं. हमारे पास सांत्वना देने के लिए कोई शब्द नहीं हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस गहरे दुख को कम कर सके. हम उनके परिवार, उनके चाहने वालों और टेनेरिफ से जुड़े उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं, जो आज इस दुखद घटना पर शोक मना रहे हैं.'
🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
बता दें कि यह घटना सोमवार को टेनेरिफ और अंडोरा के बीच खेले गए दूसरे डिवीजन मैच के अंतिम क्षणों में हुई. उस समय स्कोर 2-2 से बराबर था. डी मिगुएल एक लंबी गेंद का पीछा कर रहे थे, तभी विपक्षी टीम के गोलकीपर ओवोनों हवा में आ रही उस गेंद को रोकने के लिए अपने पेनल्टी एरिया से बाहर आ गए. गोलकीपर का घुटना टेनेरिफ के फॉरवर्ड की छाती पर जा लगा, जिससे वह मैदान पर ही बेहोश हो गया. मेडिकल टीम ने तुरंत डी मिगुएल को संभाला और 5 मिनट से ज्यादा समय तक उन्हें आपातकालीन इलाज दिया गया, उसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.
उनके निधन के बाद फुटबॉल जगत के कई लोगों ने शोक व्यक्त किया. इस घटना के बाद एफसी अंडोरा ने भी फुटबॉलर, उनके परिवार और क्लब के प्रति अपना शोक जताया है.
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) November 3, 2026