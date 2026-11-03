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फुटबॉल के मैदान पर जानलेवा टक्कर, 30 साल के स्पेनिश फुटबॉलर का हुआ निधन

स्पेनिश फुटबॉलर जीसस डी मिगुएल ( AFP )

टेनेरिफ (स्पेन): स्पेनिश फुटबॉलर और सीडी टेनेरिफ के फॉरवर्ड जीसस डी मिगुएल का मंगलवार (3 अक्टूबर) को निधन हो गया. जिसका कारण मैच के दौरान दो खिलाड़ियों के बीच खतरनाक टक्कर थी. ये घटना स्पेन के एक क्लब मैच सीडी टेनेरिफ और एफसी अंडोरा के बीच हुआ. जिसमें अंडोरा टीम के गोलकीपर ओवोनों के साथ जीसस की टक्कर हो गई. जिसके बाद 30 साल के जीसस मैदान पर गिर गए. उसके बाद उन्हें मैदान से सीधा अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया.

क्लब टीम टेनेरिफ ने एक आधिकारिक बयान जारी कर जीसस डी मिगुएल के निधन की पुष्टि की. क्लब ने अपने बयान में कहा, 'हम गहरे दुख में हैं, हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि यह सच है. CD टेनेरिफ की ओर से हम जीसस डी मिगुएल अलामेडा के दुखद निधन की जानकारी दे रहे हैं. हमारे पास सांत्वना देने के लिए कोई शब्द नहीं हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस गहरे दुख को कम कर सके. हम उनके परिवार, उनके चाहने वालों और टेनेरिफ से जुड़े उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं, जो आज इस दुखद घटना पर शोक मना रहे हैं.'