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स्पेन ने FIFA वर्ल्ड कप का बदला इतिहास, 96 साल बाद बना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

पूरे टूर्नामेंट में स्पेन का डिफेंस शानदार रहा. उन्होंने सेमीफाइनल में फ्रांस जैसी टीम - जो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल (16) करने वाली टीम रही है - को एक भी गोल करने नहीं दिया. इसके साथ स्पेन ने वर्ल्ड कप में एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली, जिसने टूर्नामेंट के 96 साल का इतिहास बदल दिया.

Spain vs France Semi Final: स्पेन ने डलास में FIFA वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ 2-0 से शानदार जीत दर्ज की. इसके साथ वो टूर्नामेंट के पहले फाइनलिस्ट बन गए हैं. अब खिताबी मुकाबले में उनका सामना इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना दूसरे सेमीफाइनल मैच के विजेता से होगा.

एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा क्लीन शीट

गोलकीपर उनाई सिमोन के शानदार प्रदर्शन की बदौलत, स्पेन ने जारी टूर्नामेंट में अब तक छह क्लीन शीट (मैच में एक भी गोल न खाना) हासिल किए हैं. इसके साथ उन्होंने एक FIFA वर्ल्ड कप कैंपेन में किसी टीम द्वारा सबसे ज्यादा क्लीन शीट रखने का रिकॉर्ड तोड़ दिया. इससे पहले ये रिकॉर्ड नीदरलैंड्स (1974), इटली (1990), ब्राजील (1994), फ्रांस (1998) और स्पेन (2010) के नाम था, जिन्होंने 5-5 क्लीन शीट हासिल की थी.

44 साल में पहली बार

स्पेन 96 साल में दूसरी और 44 साल में पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने वर्ल्ड कप का एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. मौजूदा यूरो चैंपियन रहते हुए, दो बार FIFA वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने वाली स्पेन दूसरी टीम बन गई है. वे यूरो 2008 के चैंपियन थे जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 2010 वर्ल्ड कप जीता था. अब वे यूरो 2024 के चैंपियन हैं और 2026 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए हैं. वेस्ट जर्मनी ऐसा करने वाली पहली टीम थी. वे क्रमशः 1972 और 1980 में यूरो चैंपियन रहते हुए 1974 और 1982 के FIFA वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे थे.

स्पेन फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल तक केवल एक गोल खाई है (AP)

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