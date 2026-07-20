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FIFA वर्ल्ड कप फाइनल मैच में भिड़े खिलाड़ी, चले मुक्के और लात घुसे, देखें वीडियो

FIFA वर्ल्ड कप फाइनल मैच के बाद मैदान में भिड़े खिलाड़ी ( AP )

खिलाड़ियों के बीच हाथापाई खिलाड़ियों के बीच हाथापाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें अर्जेंटीना के डिफेंडर नहुएल मोलिना को स्पेन के एक खिलाड़ी के पेट में मुक्का मारते हुए देखा जा सकता है. जबकि दूसरी तरफ मिडफील्डर पेरेडेस को स्पेन के एरिक गार्सिया का गला पकड़कर धक्का देते हुए देखा गया, जिसके बाद अर्जेंटीना के कोच स्कालोनी ने बीच-बचाव किया.

Spain vs Argentina Players Fight: फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल का अंत बदसूरत नजारों के साथ हुआ. फाइनल सीटी बजते ही मैच में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कुछ खिलाड़ी मैदान पर ही आपस में लड़ाई करने लगे. इस दौरान अर्जेंटीना के मिडफील्डर लिएंड्रो पेरेडेस ने स्पेन के एरिक गार्सिया का गला भी पकड़ लिया.

वीडियो में पेरेडेस ने स्पेन के खिलाड़ी गावी को जमीन पर भी गिरा दिया, और उनके चेहरे पर मुक्का भी मारा. उसी समय मोलिना ने रोड्री पर मुक्का चलाने की कोशिश की जिससे स्पेनिश कप्तान रुक गए और गुस्से में अर्जेंटीना के डिफेंडर का सामना किया.

लड़ाई ने जीत की चमक फीकी कर दी

इस लड़ाई ने स्पेन की अर्जेंटीना के खिलाफ एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से शानदार जीत की चमक को फीकी कर दी. इसके अलावा अर्जेंटीना पर एक और शर्मनाक हरकत का भी आरोप लगा. जब वर्ल्ड चैंपियन स्पेनिश खिलाड़ी अपने वर्ल्ड कप मेडल ले रहे थे, तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी उनकी तरफ पीठ करके खड़े हो गए.

FIFA वर्ल्ड कप फाइनल मैच में भिड़े खिलाड़ी (AP)

लड़ाई की वजह क्या रही?

यह अभी तक साफ नहीं है कि असल में किस वजह से झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब स्पेन के कप्तान रोड्री जश्न के दौरान अर्जेंटीना के डिफेंडर नाहुएल मोलिना के पास से गुजरे तो मोलिना ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसके बाद रोडी तुरंत रुक गए और मोलिना से उनकी हरकत के बारे में पूछा.

उसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच बुरी तरह कहासुनी हुई, जिसके बाद स्पेन के डिफेंडर एरिक गार्सिया ने बीच-बचाव करके मामला शांत किया. लेकिन परेडेस मौके पर दौड़े और कहा जा रहा है कि उन्होंने गार्सिया का गला पकड़कर धक्का दे दिया. इसके बाद मैदान में पूरी तरह अफरा-तफरी मच गई.