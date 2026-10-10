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उत्तराखंड के सोवेंद्र भंडारी बने भारतीय ब्लाइंड फुटबॉल टीम के कप्तान, जापान में एशियन पैरा गेम्स में दिखाएंगे जलवा

उत्तराखंड के सोवेंद्र भंडारी बने भारतीय ब्लाइंड फुटबॉल टीम के कप्तान ( PHOTO- Sovendra Family )

उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के चिन्यालीसौड़ क्षेत्र के ब्रह्मखाल कल्याणी निवासी सोवेंद्र भंडारी ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान बनाई है. जापान के नागोया में 18 से 24 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले पांचवें एशियन पैरा गेम्स में सोवेंद्र भारतीय ब्लाइंड फुटबॉल टीम की कप्तानी करेंगे. उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी की लहर है.

उत्तराखंडवासी और खेल प्रेमियों ने इसे उत्तराखंड के लिए गौरव का क्षण बताते हुए उम्मीद जताई है कि सोवेंद्र की अगुवाई में भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेगी. हाल ही में इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन के स्पोर्टिंग डायरेक्टर सुनील जे. मैथ्यू ने सोवेंद्र को भारतीय टीम की कप्तानी सौंपे जाने की जानकारी दी. इसके बाद से ही उनके गृह क्षेत्र में उत्साह का माहौल है.