उत्तराखंड के सोवेंद्र भंडारी बने भारतीय ब्लाइंड फुटबॉल टीम के कप्तान, जापान में एशियन पैरा गेम्स में दिखाएंगे जलवा
उत्तरकाशी के सोवेंद्र भंडारी भारतीय ब्लाइंड फुटबॉल टीम के कप्तान बने. इस उपलब्धि में उत्तराखंड के खेल प्रेमी काफी खुश हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 10, 2026 at 7:05 PM IST
उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के चिन्यालीसौड़ क्षेत्र के ब्रह्मखाल कल्याणी निवासी सोवेंद्र भंडारी ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान बनाई है. जापान के नागोया में 18 से 24 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले पांचवें एशियन पैरा गेम्स में सोवेंद्र भारतीय ब्लाइंड फुटबॉल टीम की कप्तानी करेंगे. उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी की लहर है.
उत्तराखंडवासी और खेल प्रेमियों ने इसे उत्तराखंड के लिए गौरव का क्षण बताते हुए उम्मीद जताई है कि सोवेंद्र की अगुवाई में भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेगी. हाल ही में इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन के स्पोर्टिंग डायरेक्टर सुनील जे. मैथ्यू ने सोवेंद्र को भारतीय टीम की कप्तानी सौंपे जाने की जानकारी दी. इसके बाद से ही उनके गृह क्षेत्र में उत्साह का माहौल है.
एशियन पैरा गेम्स में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए भारतीय ब्लाइंड फुटबॉल टीम इन दिनों केरल के कोच्चि में तैयारियों में जुटी है. प्रतियोगिता से पहले खिलाड़ी अभ्यास और टीम के तालमेल को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं. भारतीय दल में उत्तराखंड के चार खिलाड़ी शामिल हैं, जो प्रदेश की खेल प्रतिभा और खिलाड़ियों की मेहनत को दर्शाता है.
वहीं, उत्तराखंड के नरेश सिंह नयाल सहायक कोच के साथ गोलगाइड की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं. सोवेंद्र भंडारी और नरेश सिंह नयाल वर्ष 2015 से ब्लाइंड फुटबॉल से जुड़े हुए हैं. दोनों ने देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया है. लंबे समय से इस खेल से जुड़े रहने के कारण उन्हें खेल की बारीकियों और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की चुनौतियों का अनुभव है.
वर्ष 2023 में भी कर चुके हैं देश का प्रतिनिधित्व: सोवेंद्र भंडारी और नरेश सिंह वर्ष 2023 में चीन के हांगझोऊ में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में भी भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव अब उनके काम आएगा. इस बार सोवेंद्र को टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है, जो उनके खेल जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है. कप्तान के रूप में उन्हें टीम का नेतृत्व करने के साथ खिलाड़ियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने और मैदान पर रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी निभानी होगी.
एशियन पैरा गेम्स में भारतीय टीम की कप्तानी करना उनके खेल जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है. इस मुकाम तक पहुंचने में सहयोग देने वाले अपने कोच, फेडरेशन, साथी खिलाड़ियों, परिवार और दोस्तों का आभार. सभी के सहयोग और प्रोत्साहन से ही वह इस जिम्मेदारी तक पहुंच सके हैं.
-सोवेंद्र भंडारी, कप्तान, भारतीय ब्लाइंड फुटबॉल टीम-
युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बने सोवेंद्र: उत्तराखंड ब्लाइंड फुटबॉल एसोसिएशन के संस्थापक अनंत मेहरा ने सोवेंद्र भंडारी, सहायक कोच नरेश सिंह और भारतीय टीम में शामिल अन्य खिलाड़ियों को बधाई दी.
सोवेंद्र की उपलब्धि प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है. उनका सफर बताता है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, निरंतर अभ्यास और मेहनत के बल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई जा सकती है. सोवेंद्र की इस उपलब्धि से चिन्यालीसौड़ और आसपास के क्षेत्रों में गर्व का माहौल है. स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि भारतीय टीम आगामी प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी. अब खेल प्रेमियों की निगाहें जापान के नागोया में होने वाले मुकाबलों पर टिकी हैं, जहां सोवेंद्र भंडारी भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए देश के लिए बेहतर परिणाम हासिल करने की कोशिश करेंगे.
-अनंत मेहरा, संस्थापक, उत्तराखंड ब्लाइंड फुटबॉल एसोसिएशन-
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