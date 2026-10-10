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रेलवे नें एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट को किया सम्मानित, कहा-रेलवे परिवार को आप पर गर्व है

साउथ ईस्टर्न रेलवे ने महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे और दो अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित किया ( IANS )

कोलकाता: जापान के नागोया शहर में आयोजित एशियन गेम्स समाप्त हो चुका है, लेकिन भारतीय गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाना अभी भी जारी है. हर स्टेट के मुख्यमंत्री अपने राज्य के होनहार खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए साम्मानित कर रहा है.

इस क्रम में शुक्रवार को कोलकाता में साउथ ईस्टर्न रेलवे (SER) ने भी महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे और दो अन्य खिलाड़ी-निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग- को स्म्मानित किया. बता दें कि महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर गोल्ड मेडल जीता था. जो कि महिला हॉकी टीम के लिए 44 साल बाद पहला एशियाई खेलों का गोल्ड मेडल था. इस जीत की वजह से भारतीय महिला टीम ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2026 के लिए भी क्वालीफाई कर लिया.

खिलाड़ियों पर गर्व है साउथ ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर अनिल कुमार जैन ने तीनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि इस जीत से रेलवे परिवार और देश को बहुत गर्व हुआ है. उन्होंने बताया कि कैसे उनकी लगन, टीमवर्क और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन ने भारतीय हॉकी को कई सम्मान दिलाए हैं.

उन्होंने भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं और हर तरह की मदद का भरोसा भी दिलाया, और कहा, 'SER हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ा रहा है, और हमारे साथ कई ऐसे खिलाड़ी काम कर रहे हैं जिन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. यह नौकरी उन्हें वह जरूरी मदद देती है जिससे वे किसी और चीज की चिंता किए बिना पूरी तरह से खेल पर ध्यान दे सकें. हमारी कोशिशें जारी रहेंगी.'

कप्तान सलीमा टेटे साउथ ईस्टर्न रेलवे में काम करती हैं

बता दें कि साउथ ईस्टर्न रेलवे (South Eastern Railway) भारतीय रेलवे के 19 प्रमुख रेलवे जोन में से एक है. यह जोन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा राज्यों में रेल सेवाएं प्रदान करता है. इसके अंतर्गत कुल 4 रेलवे मंडल आते हैं, जिसमें आद्रा, चक्रधरपुर, खड़गपुर और रांची के नाम शामिल हैं. ये भी उल्लेखनीय है कि जिन तीन खिलाड़ी रेलवे ने सम्मानित किया वो झारखंड की रहने वाली हैं और साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए काम भी करती हैं. भारतीय कप्तान झारखंड के एक गांव से आती हैं और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा. जीत के बाद सलीमा ने कहा कि उनके साधारण बैकग्राउंड की वजह से यह जीत और भी खास हो गई है.

मेडल टैली में भारत का स्थान

भारत ने एशियन गेम्स 2026 में कुल 84 मेडल अपने नाम किए, जिसमें 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. जिसकी वजह से वो मेडल टैली में चौथे स्थान पर रहे.