DPL 2026: साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 15 रन से हराकर, फ़ाइनल में जगह बनाई
पुरानी दिल्ली 6 ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स को सात विकेट से हराया, डीपीएल के क्वालिफायर 2 में जगह बनाई
Published : August 27, 2026 at 9:47 AM IST
नई दिल्ली: साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने बुधवार को क्वालिफ़ायर 1 में सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 15 रन से हराकर दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) के फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. 20 ओवर में 193/7 का मज़बूत स्कोर बनाने के बाद, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 19.4 ओवर में 178 रन पर ऑलआउट कर फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की की.
पहले बल्लेबाज़ी करते हुए, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को अनमोल शर्मा ने मज़बूत शुरुआत दी. उन्होंने 42 गेंदों पर शानदार 67 रन बनाए, जिसमें आठ चौके और दो छक्के शामिल थे. उन्हें कप्तान-विकेटकीपर तेजस्वी दहिया का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 33 गेंदों पर ज़बरदस्त 57 रन बनाए और तीन चौके व चार छक्के जड़े. उनकी साझेदारी ने स्कोरबोर्ड को तेज़ी से आगे बढ़ाया और 193 रन के कुल स्कोर की नींव रखी.
आखिरी ओवरों में प्रांशु विजयराजन (6 गेंदों पर 11 रन) और विज़न पंचल (3 गेंदों पर 7 रन) का अहम योगदान रहा और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 9.65 के अच्छे रन रेट के साथ पारी खत्म की.
सेंट्रल दिल्ली किंग्स के लिए गवनीश खुराना सबसे अच्छे गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 25 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि केशव डबास ने दो विकेट चटकाए. 194 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सेंट्रल दिल्ली किंग्स को शुरुआती झटके लगे और आधी टीम 71/5 पर सिमट गई, जिससे साउथ दिल्ली का दबदबा बन गया. हालांकि, केशव डबास और वंश बेदी ने ज़बरदस्त पलटवार किया. डबास ने 35 गेंदों पर 59 रन बनाए, जबकि बेदी ने सिर्फ़ 24 गेंदों पर 52 रन ठोके. उनकी आक्रामक साझेदारी ने सेंट्रल दिल्ली को कुछ समय के लिए मुकाबले में वापस ला दिया.
हालांकि, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने आखिरी पलों में संयम बनाए रखा. दिव्यांश रावत ने 29 रन देकर 3 विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई, जबकि विज़न पंचल ने दो विकेट लेकर निचले क्रम के बल्लेबाज़ों को आउट किया. अरुण जेटली स्टेडियम में सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम 19.4 ओवर में 178 रन पर ऑलआउट हो गई. 15 रन की इस जीत के साथ साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स डीपीएल के फ़ाइनल में पहुंच गई, जबकि सेंट्रल दिल्ली किंग्स को अब क्वालिफ़ायर 2 खेलना होगा.
पुरानी दिल्ली 6 ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स को सात विकेट से हराया, डीपीएल के क्वालिफायर 2 में जगह बनाई
पुरानी दिल्ली 6 ने दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2026 के एलिमिनेटर मैच में आउटर दिल्ली वॉरियर्स को सात विकेट से हराकर क्वालिफायर 2 में अपनी जगह पक्की कर ली.
आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने एक अच्छा स्कोर बनाने के बाद 19.4 ओवर में 179 रन पर ऑलआउट हो गई. प्रियांश आर्य ने 32 गेंदों में 57 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि अक्षय सैनी ने 26 गेंदों में 42 रन बनाकर वॉरियर्स को मजबूत फिनिश दिया. पुरानी दिल्ली 6 के लिए रजनीश दादर ने तीन विकेट लिए, लेकिन अपने 3.4 ओवर में 47 रन भी दिए.
180 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, पुरानी दिल्ली 6 ने समर्थ सेठ का विकेट जल्दी गंवा दिया (4 गेंदों में 5 रन), लेकिन आर्यन गौर और देव लाकरा ने जल्द ही मैच पर पकड़ बना ली. इस जोड़ी ने दूसरे विकेट के लिए 67 रन जोड़े और जरूरी रन रेट को काबू में रखा. जब मैच अपने आखिरी चरण में पहुंचा, तो कप्तान अनुज रावत ने मोर्चा संभाला. उन्होंने 25 गेंदों में नाबाद 52 रनों की पारी खेली और शानदार अंदाज में मैच खत्म किया.
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