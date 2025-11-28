IND vs SA ODI: दोनों टीमों ने शुरू की फुल प्रैक्टिस, दर्शकों के प्रवेश को लेकर JSCA ने की सख्त व्यवस्था
रांची में होने वाले वनडे मैच से पहले साउथ अफ्रीका टीम ने फुल प्रैक्टिस की.
Published : November 28, 2025 at 3:49 PM IST
रांची : 30 नवंबर को झारखंड की राजधानी रांची स्थित JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला खेला जाएगा. मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ी रांची पहुंच चुके हैं और तैयारियां अपने चरम पर हैं. शुक्रवार और शनिवार को फुल टीम प्रैक्टिस सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों टीमों ने अपनी-अपनी रणनीति और संयोजन पर काम किया.
साउथ अफ्रीकी टीम सबसे पहले मैदान पर उतरी. सभी खिलाड़ी समय पर पहुंचे और नेट्स और खुले विकेट पर लगभग दो घंटे तक प्रैक्टिस की. मुख्य खिलाड़ियों ने लंबे बैटिंग और फील्डिंग सेशन में हिस्सा लिया. डेवाल्ड ब्रेविस, मैथ्यू ब्रीत्जके, टेम्बा बावुमा, टोनी डी जोरजी, एडेन मार्करम, कॉर्बिन बॉश अहम खिलाड़ियों ने विशेष तौर पर बल्लेबाजी की विभिन्न ड्रिल्स और तेज गेंदबाजी की प्रैक्टिस की. इसके अलावा अन्य खिलाड़ियों ने स्लॉग ओवर्स हिटिंग, स्पिन के खिलाफ बैटिंग और कैचिंग सेशन पर फोकस किया. साउथ अफ्रीकी कोचिंग स्टाफ ने खिलाड़ियों को छोटे-छोटे ग्रुप में बांटकर पावर हिटिंग, डेथ ओवर्स गेंदबाजी और विकेट-टू-विकेट गेंदबाजी पर फोकस कराया.
उधर, भारतीय टीम भी जल्द ही नेट्स पर उतरेगी और प्रैक्टिस सत्र में हिस्सा लेगी. हालांकि भारतीय खिलाड़ियों के सत्र का विवरण बाद में साझा किया जाएगा, लेकिन माहौल से साफ दिख रहा है कि दोनों टीमें मुकाबले को लेकर पूरी तरह तैयार हैं.
दर्शकों के प्रवेश के लिए कड़ी सुरक्षा और नई व्यवस्था
JSCA ने इस मैच को लेकर दर्शकों के लिए विशेष प्रवेश व्यवस्था की है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्टेडियम परिसर में जगह-जगह ड्रॉप गेट बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से दर्शकों को अंदर प्रवेश दिया जाएगा. हर गेट पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि भीड़भाड़ या अव्यवस्था की कोई स्थिति न बने.
JSCA के अधिकारियों के अनुसार, दर्शकों को केवल वैध टिकट और ID प्रूफ के साथ ही प्रवेश दिया जाएगा. साथ ही, पानी की बोतलें, बड़े बैग, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और प्रतिबंधित सामान स्टेडियम में ले जाने की अनुमति नहीं होगी. दर्शकों के लिए मोबाइल टॉर्च, पॉवर बैंक और फोल्डिंग छाते भी प्रतिबंधित किए गए हैं.
परिसर के मुख्य द्वारों पर व्यापक चेकिंग की व्यवस्था की गई है. प्रवेश से पहले दर्शकों की कतारों को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है. मैच के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और क्विक रिस्पॉन्स टीम भी तैनात की जाएगी.
रांची में मैच का बढ़ा रोमांच
स्टेडियम में प्रैक्टिस देखने पहुंचे दर्शकों की संख्या से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रांची में इस मुकाबले को लेकर कितना उत्साह है. भारतीय टीम की उपस्थिति ने स्थानीय फैंस के जोश को दोगुना कर दिया है. इसी बीच दोनों टीमों की तैयारियों और पिच की प्रकृति को देखते हुए उम्मीद है कि 30 नवंबर को एक रोमांचक और हाई-इंटेंसिटी मुकाबला देखने को मिलेगा.
