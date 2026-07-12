FIFA वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 25 वर्षीय खिलाड़ी का हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेने वाले साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी 'जेडन एडम्स' का 25 साल की उम्र में निधन हो गया.
Published : July 12, 2026 at 5:22 PM IST
Jayden Adams Dies: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपनी टीम को पहली बार नॉकआउट स्टेज तक पहुंचाने में मदद करने वाले साउथ अफ्रीके का युवा खिलाड़ी जेडन एडम्स के निधन से फुटबॉल की दुनिया सदमे में है, और फैंस यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह दुखद घटना कैसे हुई.
जेडन एडम्स 25 साल के थे. शनिवार (11 जुलाई) सुबह सेंट्रल केपटाउन के इलाके शॉट्सचेक्लूफ में एक घर में उनका शव मिला. साउथ अफ्रीका के खेल मंत्री गेटन मैकेंजी ने शनिवार को एक बयान में एडम्स की मौत की पुष्टि की, हालांकि मौत की सही वजह नहीं बताई गई.
मैकेंजी ने एक्स पर लिखा, 'बहुत गहरे सदमे और भारी मन से मुझे पता चला है कि मिडफील्डर जेडन एडम्स का 25 साल की उम्र में निधन हो गया है. साउथ अफ्रीकन फुटबॉल ने अपने सबसे होनहार युवा टैलेंट में से एक को खो दिया है, और हमारा देश उनके परिवार, टीम के साथियों और लाखों समर्थकों के साथ शोक मना रहा है.' उनकी मौत के बारे में और जानकारी नहीं दी गई۔
🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🙏🙏🙏 pic.twitter.com/o4Wnttu45L— Gayton McKenzie (@GaytonMcK) July 11, 2026
मैकेंजी ने आगे कहा, 'जेडन की मौत की वजह अभी तक कन्फर्म नहीं हुई है, मैं मीडिया और आम लोगों से अपील करता हूं कि वे संयम और संवेदनशीलता बरतें और अटकलें लगाने से बचें.' शनिवार को मियामी गार्डन्स, फ्लोरिडा में नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल मैच से पहले एडम्स के सम्मान में एक पल का मौन भी रखा गया.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एडम्स ने तीन मैच खेले
एडम्स ने वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के तीनों ग्रुप-स्टेज मैचों में हिस्सा लिया था, जब बाफाना बाफाना (दक्षिण अफ्रीकी टीम) पहली बार राउंड ऑफ 32 में पहुंची थी, लेकिन कनाडा से मिली नॉकआउट हार वाले मैच में वे नहीं खेले थे. वे उस दक्षिण अफ्रीकी टीम का भी हिस्सा थे जो आइवरी कोस्ट में हुए 2024 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में तीसरे स्थान पर रही थी.
मेरे दर्द को बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं:गर्लफ्रेंड
एडम्स की गर्लफ्रेंड और लंबे समय से उनकी पार्टनर अकीला एडेंडॉर्फ ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी, हालांकि उन्होंने भी मौत की वजह का खुलासा नहीं किया. इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में अकीला ने कपल की एक फोटो शेयर की जिसमें वे एक-दूसरे का हाथ थामे हुए थे और साथ ही एक बहुत ही निजी संदेश भी लिखा.
उन्होंने लिखा, 'मेरे दर्द को बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं. शांति से सो जाओ, मेरे प्यार. हर याद, हर हंसी, हर गले मिलने और हमारे साथ बिताए हर पल के लिए शुक्रिया. तुम न सिर्फ मेरी जिंदगी का प्यार थे, बल्कि मेरे सबसे बड़े सपोर्टर और सबसे अच्छे दोस्त भी थे. मेरे दिल का एक हिस्सा तुम्हारे साथ चला गया, और मैं तुम्हारे प्यार को हमेशा अपने साथ रखूंगी. जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, मैं तुम्हें हर दिन याद करूंगी. आराम से सो जाओ, मेरे एंजेल. मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी.'
Death has cruelly stolen one of our own.— South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026
It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV
एडम्स ने आत्महत्या की?
सोशल मीडिया पर लोग यह दावा करते हुए पोस्ट कर रहे थे कि एडम्स ने आत्महत्या की है और वे डिप्रेशन में थे. हालांकि, इस रिपोर्ट के छपने तक मौत की वजह के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी. पुलिस ने कहा कि उन्होंने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. वेस्टर्न केप पुलिस के प्रवक्ता एफसी वैन विक ने एएफपी को बताया कि इस घटना से जुड़े हालात की जांच की जा रही है.
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने शोक व्यक्त किया
दक्षिण अफ्रीकी फुटबॉल प्लेयर्स यूनियन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'मौत ने बेरहमी से हमारे अपने एक साथी को छीन लिया है۔ इसने हमारे देश से एक बेहतरीन फुटबॉलर को छीन लिया है.' दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और साउथ अफ्रीकन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ने भी शोक व्यक्त किया. उन्होंने लिखा हम हमेशा उनके विनम्र स्वभाव, उनके असाधारण टैलेंट और जिस गर्व के साथ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया, उसे याद रखेंगे. हमेशा शांति से सोओ, जेडन. तुम्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा.'
दादी का भी हुआ निधन
जेडन की मौत उनकी दादी के निधन के एक महीने से भी कम समय बाद हुई है. उनकी दादी का निधन अटलांटा स्टेडियम में चेकिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के ग्रुप A मैच से ठीक पहले हुआ था. उस समय दक्षिण अफ्रीकी फुटबॉल एसोसिएशन ने कहा था, 'जेडेन ने चेकिया के खिलाफ मैच में शुरुआत की और अपनी दादी को खोने का दुख सहते हुए भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया.'