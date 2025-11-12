ETV Bharat / sports

वर्ल्ड कप में भारत से हार के बावजूद दक्षिण अफ्रीका प्लेयर को मिला बड़ा ईनाम, ICC हुआ मेहरबान

हैदराबाद : आईसीसी दक्षिण अफ्रीका की महिला और पुरुष टीम के खिलाड़ियों पर मेहरबान नजर आया है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा अफ्रीकाई खिलाड़ियों को बड़ा अवार्ड दिया गया है. आइए आज इस बारे में जानते हैं कि किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला है.

लौरा वोल्वार्ड्ट को आईसीसी से मिला बड़ा ईनाम

लौरा वोल्वार्ड्ट ने दक्षिण अफ्रीका को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. वोल्वार्ड्ट ने अक्टूबर में महिला विश्व कप में 8 एकदिवसीय मैच खेले, जिसमें उन्होंने 67.14 की शानदार औसत और 97.91 के प्रभावशाली स्ट्राइक रेट से 470 रन बनाए. इसमें सेमीफाइनल और फाइनल में शतक भी शामिल था. इस दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है.

लौरा ने भारत की स्मृति मंधाना और ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को पीछे छोड़कर ये अवार्ड हासिल किया है. उन्होंने के विश्व कप अभियान की सबसे यादगार पारी इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में आई. जहां उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 143 गेंदों में 169 रनों की पारी खेली. भारत के खिलाफ फाइनल में 91 बॉल में 101 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 1 छक्का लगाया.