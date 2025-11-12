वर्ल्ड कप में भारत से हार के बावजूद दक्षिण अफ्रीका प्लेयर को मिला बड़ा ईनाम, ICC हुआ मेहरबान
ICC: दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम को भारत से वर्ल्ड कप फाइनल में हार मिली, जबकि उनकी पुरुष टीम को पाकिस्तान में हार मिली.
Published : November 12, 2025 at 5:10 PM IST
हैदराबाद : आईसीसी दक्षिण अफ्रीका की महिला और पुरुष टीम के खिलाड़ियों पर मेहरबान नजर आया है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा अफ्रीकाई खिलाड़ियों को बड़ा अवार्ड दिया गया है. आइए आज इस बारे में जानते हैं कि किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला है.
लौरा वोल्वार्ड्ट को आईसीसी से मिला बड़ा ईनाम
लौरा वोल्वार्ड्ट ने दक्षिण अफ्रीका को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. वोल्वार्ड्ट ने अक्टूबर में महिला विश्व कप में 8 एकदिवसीय मैच खेले, जिसमें उन्होंने 67.14 की शानदार औसत और 97.91 के प्रभावशाली स्ट्राइक रेट से 470 रन बनाए. इसमें सेमीफाइनल और फाइनल में शतक भी शामिल था. इस दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है.
लौरा ने भारत की स्मृति मंधाना और ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को पीछे छोड़कर ये अवार्ड हासिल किया है. उन्होंने के विश्व कप अभियान की सबसे यादगार पारी इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में आई. जहां उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 143 गेंदों में 169 रनों की पारी खेली. भारत के खिलाफ फाइनल में 91 बॉल में 101 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 1 छक्का लगाया.
South Africa standout crowned as the ICC Women’s Player of the Month for October 2025 on the back of a monumental #CWC25 campaign 💪— ICC (@ICC) November 12, 2025
मुथुसामी को मिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड
पाकिस्तान के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली. ये सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही. इसमें सेनुरन मुथुसामी ने 53 की औसत से 106 रन बनाए और 18.36 की शानदार औसत से 11 विकेट लिए. इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी मिला था. अब वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुने गए हैं.
A prolific spin-bowling display earns Proteas star the ICC Men’s Player of the Month honour for October 2025 🌟— ICC (@ICC) November 12, 2025
मुथुसामी ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 11/174 का प्रदर्शन किया और पहली पारी में छह और दूसरी पारी में पांच विकेट लिए. मुथुस्वामी हाल के दिनों में दक्षिण अफ्रीका की स्पिन इकाई के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं.