दक्षिण अफ्रीका ने बदली वनडे और T20 टीम, इस युवा खिलाड़ी को बनाया कप्तान
दक्षिण अफ्रीका ने अपनी आगामी व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए स्पिनर ब्योर्न फोर्टुइन को कप्तान बनाया है.
Published : August 11, 2026 at 5:14 PM IST
South Africa tour of Namibia 2026: दक्षिण अफ्रीका ने नामीबिया में होने वाली अपनी आगामी व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें नए और युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. स्पिनर ब्योर्न फोर्टुइन को 15 सदस्यीय टीम का कप्तान बनाया गया है. जबकि अनुभवी खिलाड़ियों में डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी और क्वेना माफाका शामिल हैं.
दक्षिण अफ्रीका सबसे पहले नामीबिया और जिम्बाब्वे के साथ एक ट्राई-सीरीज में खेलेगा, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त को विंडहोक में होगी. इसके बाद वे मेजबान टीम के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेंगे.
टीम के हेड कोच शुक्रि कॉनराड ने कहा कि दोनों फॉर्मेट के लिए एक ही टीम रखने फैसला किया गया है, ताकि खिलाड़ियों की निरंतरता बनी रहे और टीम के पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले खिलाड़ियों का दायरा बढ़ सके.
कोच ने कहा, 'हमने दोनों सीरीज के लिए एक ही टीम चुनी है क्योंकि हमें लगता है कि हमारे सभी विभाग मजबूत हैं और इससे खिलाड़ियों को अपने अंतरराष्ट्रीय अनुभव को बढ़ाने का शानदार मौका मिलता है.
🚨Squad Announcement🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 11, 2026
The South African Men’s selection panel has today announced the 15-player squad for the white-ball tour to Namibia later this month.
DP World Lions spinner Bjorn Fortuin will captain the side as the Proteas take on Namibia and Zimbabwe in a T20… pic.twitter.com/vsFeT1Vp84
कई खिलाड़ियों को पहली बार मिला मौका
दक्षिण अफ्रीका के स्टार खिलाड़ी मार्को जानसेन के जुड़वां भाई और ऑलराउंडर डुआन जानसेन को घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार नेशनल टीम में चुना गया है. 26 साल के इस खिलाड़ी ने दक्षिण अफ्रीका के दोनों घरेलू व्हाइट-बॉल टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाया है.
ऑलराउंडर ईथन बॉश टीम में शामिल दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक कोई T20I मैच नहीं खेला है, जबकि कॉनर एस्टरहुइजेन, जॉर्डन हरमन और न्कोबानी मोकोएना को पहली बार ODI टीम में बुलाया गया है. जॉर्डन के साथ उनके भाई रुबिन हरमन भी टीम का हिस्सा हैं.
नामीबिया व्हाइट-बॉल दौरे के लिए प्रोटियाज टीम
ब्योर्न फोर्टुइन (कप्तान), ईथन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, कॉनर एस्टरहुइजन, जॉर्डन हरमन, रुबिन हरमन, डुआन जेनसन, क्वेना मफाका, नकोबानी मोकोएना, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, लूथो सिपाम्ला, जेसन स्मिथ और प्रेनेलन सुब्रायेन.
T20I ट्राई-सीरीज का शेड्यूल
- 28 अगस्त: नामीबिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, विंडहोक
- 29 अगस्त: दक्षिण अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे, विंडहोक
- 31 अगस्त: नामीबिया बनाम जिम्बाब्वे, विंडहोक
- 1 सितंबर: जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका, विंडहोक
- 3 सितंबर: नामीबिया बनाम जिम्बाब्वे, विंडहोक
- 4 सितंबर: नामीबिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, विंडहोक
- 6 सितंबर: फाइनल
वनडे सीरीज का शेड्यूल
- पहला वनडे, 9 सितंबर, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
- दूसरा वनडे, 11 सितंबर, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
- तीसरा वनडे, 13 सितंबर, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक