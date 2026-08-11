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दक्षिण अफ्रीका ने बदली वनडे और T20 टीम, इस युवा खिलाड़ी को बनाया कप्तान

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ( IANS )

South Africa tour of Namibia 2026: दक्षिण अफ्रीका ने नामीबिया में होने वाली अपनी आगामी व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें नए और युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. स्पिनर ब्योर्न फोर्टुइन को 15 सदस्यीय टीम का कप्तान बनाया गया है. जबकि अनुभवी खिलाड़ियों में डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी और क्वेना माफाका शामिल हैं. दक्षिण अफ्रीका सबसे पहले नामीबिया और जिम्बाब्वे के साथ एक ट्राई-सीरीज में खेलेगा, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त को विंडहोक में होगी. इसके बाद वे मेजबान टीम के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेंगे. टीम के हेड कोच शुक्रि कॉनराड ने कहा कि दोनों फॉर्मेट के लिए एक ही टीम रखने फैसला किया गया है, ताकि खिलाड़ियों की निरंतरता बनी रहे और टीम के पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले खिलाड़ियों का दायरा बढ़ सके. कोच ने कहा, 'हमने दोनों सीरीज के लिए एक ही टीम चुनी है क्योंकि हमें लगता है कि हमारे सभी विभाग मजबूत हैं और इससे खिलाड़ियों को अपने अंतरराष्ट्रीय अनुभव को बढ़ाने का शानदार मौका मिलता है.