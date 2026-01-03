ETV Bharat / sports

दक्षिण अफ्रीकी टी20 वर्ल्ड कप टीम का हुआ ऐलान, 7 खिलाड़ी हुए स्क्वाड से बाहर

रबाडा और नॉर्टजे की वापसी चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे कगिसो रबाडा और एनरिक नॉर्टजे भी टी20 टीम में लौट आए हैं, जिससे तेज गेंदबाजी आक्रमण काफी मजबूत हुआ है. टीम के अन्य तेज गेंदबाजी विकल्पों में लुंगी एनगिडी, मार्को जानसेन और कॉर्बिन बॉश शामिल हैं.

स्टब्स और रिकेल्टन बाहर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये हैं कि टीम के दो युवा बल्लेबाज जो पिछली सीरीज में भारत के खिलाफ स्क्वाड का हिस्सा थे, उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया. इसके अलावा रीजा हेंड्रिक्स, ओटनील बार्टमैन और लुथो सिपामला को भी टीम से बाहर कर दिया गया है जिसने पहले भारत का दौरा किया था.

हैदराबाद: अगले साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड के लिए दक्षिण अफ्रीका ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. 15 सदस्यीय स्क्वाड में काफी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. टीम की कप्तान एडेन मार्कर को सौंपी गई है. जबकि टीम में क्विंटन डी कॉक को भी शामिल किया गया हैं, जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास से वापसी की है.

साउथ अफ्रीका के चयनकर्ता ने कहा, 'हमें कुछ बड़े फैसले लेने पड़े हैं, लेकिन हमें लगता है कि यह समूह सबसे मजबूत है और भारत और श्रीलंका में सफल होने का हर मौका है. हमने गेम के कुछ बेहतरीन और सबसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ, कुछ बेहतरीन टी20 युवा खिलाड़ियों को मिलाकर एक वर्ल्ड-क्लास टीम बनाई है.'

7 खिलाड़ी खेलेंगे पहला वर्ल्ड कप

सेलेक्टर्स ने सात ऐसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है जो पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे. इनमें कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका और जेसन स्मिथ के नाम शामिल हैं.

7 खिलाड़ी वर्ल्ड कप टीम से बाहर

2024 में टी20 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली में दक्षिण अफ्रीकी टीम से सात खिलाड़ी बाहर हो गए हैं. फाइनल में टीम को भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका को अभी भी अपने पहले टाइटल का इंतजार है. बाहर किए गए खिलाड़ियों में हेनरिक क्लासेन, तबरेज शम्सी, रियान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, ओटोनिल बार्टमैन, रीजा हेंड्रिक्स और जेराल्ड कोएट्जी के नाम शामिल हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए साउथ अफ्रीकी टीम

एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे.

टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका का ग्रुप

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दक्षिण अफ्रीकी टीम को ग्रुप D में रखा गया है, जिसमें अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूएई भी हैं. वे 9 फरवरी को अहमदाबाद में कनाडा के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगे.