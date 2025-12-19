सौरव गांगुली ने 'अर्जेंटीना फुटबॉल फैन क्लब' के अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, जानें क्या है पूरा मामला?
Sourav Ganguly Messi Event: सौरव गांगुली का कहना है कि उनको 'मेसी इवेंट' से जोड़कर जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.
Published : December 19, 2025 at 11:32 AM IST
कोलकाता: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर कोलकाता मेसी इवेंट में हुई गड़बड़ी में उनका नाम जानबूझकर जोड़ा जा रहा है और उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की जा रही हैं. जिससे उनकी रेप्युटेशन को नुकसान पहुंच रहा है और उन्हें मानसिक परेशानी हो रही है.
जिसके बाद पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान ने कोलकाता पुलिस के साइबर सेल से शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें उन्होंने 'अर्जेंटीना फुटबॉल फैन क्लब' के अध्यक्ष उत्तम साहा का नाम लिया है. गांगुली ने अपनी शिकायत में कहा है कि उस व्यक्ति ने उनके खिलाफ सार्वजनिक रूप से गलत बयान दिए हैं.
अपनी शिकायत में गांगुली ने ये भी कहा कि साल्ट लेक ग्राउंड में तोड़फोड़ और हंगामे से उनका कोई लेना-देना नहीं था. फिर भी, उन्हें सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक के बाद एक दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक टिप्पणियां फैलाई जा रही हैं. एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि सौरव गांगुली ने उत्तम साहा के 50 करोड़ रुपये के हर्जाने का मानहानि मुकदमा भी दायर किया है.
सौरव गांगुली ने गुरुवार को ईमेल के जरिए लालबाजार में लिखित शिकायत दर्ज कराई. जिसमें गांगुली का कहना है कि जानबूझकर नके खिलाफ झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है. उनका ये भी कहना है कि ये टिप्पणियां सिर्फ एक व्यक्तिगत हमला नहीं हैं, बल्कि उनकी लंबे समय से बनी पेशेवर प्रतिष्ठा को खराब करने की कोशिश है. उन्होंने अपने शिकायत पत्र में लिखा कि ऐसे अवास्तविक, मानहानिकारक और बेबुनियाद आरोप से प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं. इसलिए पुलिस को इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए.
इस शिकायत के बाद साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह जांच की जा रही है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ किस तरह की टिप्पणियां की गईं, उन्हें किन अकाउंट्स से फैलाया गया और इसके पीछे क्या मकसद था. ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो संबंधित व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है.
बता दें कि लियोनेल मेस्सी 13 दिसंबर को कोलकाता आए थे और साल्ट लेक स्टेडियम में उनका एक कार्यक्रम था जहां काफी अफरा-तफरी मच गई थी. इस इवेंट में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को भी बुलाया गया था. इसके बाद से सोशल मीडिया पर उनको भी ट्रोल किया जा रहा है.