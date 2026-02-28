आकिब नबी जल्द टीम इंडिया की जर्सी में आएंगे नजर, गांगुली ने BCCI और चीफ सिलेक्टर को टैग कर लिखी बड़ी बात
Sourav Ganguly on Aaqib Nabi: सौरव गांगुली ने रणजी ट्रॉफी में आकिब नबी के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की.
Published : February 28, 2026 at 12:53 PM IST
हुबली (कर्नाटक): जम्मू कश्मीर के उभरते हुए तेज गेंदबाज आकिब नबी इन दिनों काफी ज्यादा चर्चे में हैं. जिसकी वजह उनका रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन और दमदार है. वो इस सीजन अब तक 60 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. जिसमें सात बार पांच विकेट हॉल भी शामिल है. इसी वजह से हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से उनको टीम इंडिया में सिलेक्ट करने की मांग कर रहा है.
गांगुली ने बीसीसीआई से की ये मांग
इस बीच भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी आकिब नबी की तारीफ करते हुए कहा कि दाएं हाथ का यह तेज गेंदबाज टीम इंडिया की जर्सी पहनने की राह पर है और वो इंग्लैंड में अपने इंटरनेशनल सफर की शुरुआत कर सकता है.
J&K has shown the world what effort and intent can do ..They have made that region so proud of them .. tuff environment makes tuff people. Aqib nabi on his way to national colours .. england is the place to start in the summer @bcci @imAagarkar @lonsaikia— Sourav Ganguly (@SGanguly99) February 27, 2026
सौरव गांगुली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर BCCI, बीसीसीआई के सचिव और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर को टैग करते हुए लिखा, 'जम्मू कश्मीर ने दुनिया को दिखाया है कि कोशिश और इरादा क्या कर सकता है. उन्होंने उस इलाके को उन पर गर्व महसूस कराया है. मुश्किल माहौल लोगों को सख्त बनाता है. आकिब नबी टीम इंडिया के रंग में रंगने की राह पर है, उनको गर्मियों में इंग्लैंड से शुरुआत करनी चाहिए.'
टीम इंडिया का इंग्लैंड दौरा
बता दें कि भारतीय टीम आईपीएल के बाद जुलाई में पांच टी20 और तीन वनडे मैचों के लिए इंग्लैंड का दौरा करने वाली है. यह टूर आने वाले 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बहुत जरूरी होगा, जो साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा. गांगुली को लगता है कि आकिब को इस टूर का हिस्सा होना चाहिए.
आकिब नबी का शानदार प्रदर्शन
जम्मू कश्मीर के इस तेज गेंदबाज ने अपने पहले फाइनल में आठ बार के चैंपियन कर्नाटक के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन किया है. हुबली क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 फाइनल में आकिब ने गेंद से शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने इस सीजन का सातवां फाइव-विकेट हॉल लिया है, जिससे कर्नाटक 293 रन पर ऑल आउट हो गई, और पहली पारी में उन्हें 291 रन की बढ़त मिल गई, जो मैच के नतीजे के लिए बहुत जरूरी हो सकता है. जम्मू कश्मीर ने पहली पारी में 584 रन बनाए थे.
𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐮𝐪𝐢𝐛 𝐍𝐚𝐛𝐢 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 📝— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 23, 2026
From the bylanes of Baramulla to winning games for Jammu & Kashmir 🛣️
Auqib Nabi Dar is crafting a beautiful canvas with his swing-bowling mastery 🎨🏏 - By @jigsactin #RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/ub8Mm2BGAu