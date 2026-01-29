ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम के नए कप्तान का हुआ ऐलान, भारत के खिलाफ सीरीज से संभालेंगी जिम्मेदारी
सोफी मोलिनेक्स, एलिसा हीली की जगह लेंगी, जो मार्च में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायर हो जाएंगी.
Published : January 29, 2026 at 12:23 PM IST
मेलबर्न: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, सोफी मोलिनेक्स को ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम का नया कप्तान नियुक्त कर दिया गया है. वो टीम में एलिसा हीली की जगह लेंगी, जो मार्च में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायर हो रही हैं.
एलिसा हीली भारत के खिलाफ टेस्ट और ODI सीरीज में आखिरी बार ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम को लीड करेंगी. जबकि सोफी मोलिनेक्स टेस्ट और ODI में एलिसा हीली के साथ वाइस-कैप्टन होंगी.
हालांकि 28 साल की लेफ्ट-आर्म स्पिनर सोफी मोलिनेक्स भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में कप्तानी में डेब्यू करेंगी. जो 15 फरवरी से शुरू हो रही है. इसके अलावा ऑलराउंडर एशले गार्डनर और ताहलिया मैकग्रा को सभी फॉर्मेट में उप-कप्तान बनाया गया है.
Sophie Molineux is beginning her exciting next chapter as captain of the Australian Women's cricket team 🙌— ICC (@ICC) January 29, 2026
सोफी मोलिनेक्स का क्रिकेट सफर
मार्च 2018 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाली मोलिनेक्स ऑस्ट्रेलिया की व्हाइट-बॉल क्रिकेट की सफलता में अहम रही हैं. वह 2018 और 2020 में ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों का हिस्सा थीं. पिछले आठ सालों में, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए तीन टेस्ट, 17 वनडे और 38 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं.
मोलिनेक्स ने क्या कहा?
कप्तान बनाए जाने के बाद मोलिनेक्स ने कहा, 'ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बनना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है और मुझे इस पर बहुत गर्व है, खासकर एलिसा के बाद, जिन्होंने इस टीम और खेल पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है. हमारे पास एक बहुत मजबूत ग्रुप है जिसमें कई नेचुरल लीडर हैं, साथ ही बहुत सारी रोमांचक प्रतिभाएं भी आ रही हैं, और मैं उनके साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक हूं क्योंकि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और खुद को अगले लेवल पर ले जा रहे हैं, साथ ही उस पहचान को भी बनाए रख रहे हैं जो इस टीम को इतना खास बनाती है.'
भारतीय महिला टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा (AUSW vs INDW Series 2026)
भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 टी20, 3 ODI और 1 टेस्ट मैच खेलेगी. दोनों टीमों के बीच पहले तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी, जो 15, 19 और 21 फरवरी को होंगे, उसके बाद तीन ODI मैच होंगे. जो 24, 27 फरवरी और 1 मार्च को खेले जाएंगे. दौरे के आखिर में 6 मार्च से एकमात्र टेस्ट मैच पर्थ में खेला जाएगा. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नेशनल सिलेक्शन पैनल ने इस सीरीज के तीनों फॉर्मेट के लिए टीम की घोषणा भी कर दी है.
ऑस्ट्रेलिया टी20 टीम
सोफी मोलिनेक्स (कप्तान), एशले गार्डनर (उप-कप्तान), ताहलिया मैकग्रा (उप-कप्तान), डार्सी ब्राउन, निकोला कैरी, किम गार्थ, ग्रेस हैरिस, फोबे लिचफील्ड, बेथ मूनी, एलिसे पेरी, मेगन शट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम.
ऑस्ट्रेलिया ODI टीम
एलिसा हीली (कप्तान), सोफी मोलिनेक्स (उप-कप्तान), डार्सी ब्राउन, निकोला कैरी, एशले गार्डनर, किम गार्थ, अलाना किंग, फोबे लिचफील्ड, बेथ मूनी, ताहलिया मैकग्रा, एलिसे पेरी, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम.
ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम
एलिसा हीली (कप्तान), सोफी मोलिनेक्स (उप-कप्तान), डार्सी ब्राउन, एशले गार्डनर, किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, अलाना किंग, फोबे लिचफील्ड, बेथ मूनी, ताहलिया मैकग्रा, एलिसे पेरी, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम.