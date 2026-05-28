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वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग बेहतरीन है : सचिन तेंदुलकर

मुल्लांपुर : महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर समेत समूचे क्रिकेट जगत ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल एलिमिनेटर में 29 गेंद में 97 रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की है और तेंदुलकर ने उनके बल्ले के स्विंग को बेहतरीन बताया है .

सूर्यवंशी ने आईपीएल के एक सत्र में सर्वाधिक 59 छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा . उनकी पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराकर दूसरे क्वालीफायर में जगह बनाई . 15 वर्ष के सूर्यवंशी इस सत्र में 65 छक्के लगा चुके हैं .

तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा ,‘‘ वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग बेहतरीन है . इससे भी खास बात यह है कि अपने पैरों पर पड़ती गेंद के लिये जगह बनाते हुए वह फ्रंटफुट का कैसे खूबसूरती से इस्तेमाल करता है . इससे वह मनचाहे शॉट खेल पाता है . उसकी पारी शानदार थी .’’

विश्व कप 2011 के ‘प्लेयर आफ द टूर्नामेंट’ रहे युवराज सिंह ने सूर्यवंशी को अविश्वसनीय कहा. उन्होंने लिखा ,‘‘ बॉस बेबी ने वर्ल्ड बॉस का रिकॉर्ड तोड़ा. इस लड़के की बल्लेबाजी अविश्वसनीय है. देखने में मजा आता है.’’

पूर्व हरफनमौला सुरेश रैना ने कहा कि सूर्यवंशी जैसे क्रिकेटर सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है.

उन्होंने कहा ,‘‘ इस टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी ने जो किया है, उसे बताने के लिये शब्दकोष में पर्याप्त शब्द नहीं है. क्या शानदार खिलाड़ी है. लोग उसकी बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे हैं जिससे साबित होता है कि भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है.’’