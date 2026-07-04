वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, 15 साल की उम्र में किया डेब्यू, सचिन तेंदुलकर पीछे छूटे
वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में डेब्यू कर इतिहास रच दिया.
Published : July 4, 2026 at 6:53 PM IST
मैनचेस्टर : बिहार के समस्तीपुर जिले के 15 साल के अद्भुत खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी शनिवार को महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए, जिनके नाम लगभग 37 साल तक यह रिकॉर्ड था.
वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया है. वैभव ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ कराची में टेस्ट मैच खेलकर किया था. इंटरनेशनल डेब्यू के समय सचिन की उम्र 16 साल और 205 दिन थी.
𝟏𝟓 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐨𝐥𝐝. 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐚𝐩. 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐦𝐚𝐝𝐞. 💙#VaibhavSooryavanshi becomes the youngest-ever India debutant, marking the dawn of a new generation. 🙌#ENGvIND 2nd T20I 👉 Streaming LIVE on JioHotstar pic.twitter.com/vOVVm1DhVa— Star Sports (@StarSportsIndia) July 4, 2026
इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी ने इस मामले में भारतीय क्रिकेट के ओवरऑल रिकॉर्ड में भी टॉप में अपना स्थान बना लिया है. भारत के लिए महिला क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड शेफाली वर्मा के नाम है. शेफाली ने 15 साल और 239 दिन की उम्र में भारतीय महिला टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था. शेफाली ने अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू 24 सितंबर 2019 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर किया था. अब वैभव ने उनसे भी कम उम्र में भारत के लिए खेलने का गौरव हासिल कर लिया.
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