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सोनीपत की किरण ने एशियाड में जीता गोल्ड, भावुक हो मां बोली- "घर की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी"

सोनीपत के गुमड़ की किरण पहल ने भारतीय महिला 4×400 मीटर रिले टीम के साथ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा.

Sonipat Gummad Village Kiran Pahal Wins Asian Games Gold
सोनीपत की किरण ने एशियाड में जीता गोल्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 30, 2026 at 9:53 AM IST

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सोनीपत: सोनीपत के गन्नौर क्षेत्र के गांव गुमड़ की बेटी किरण पहल ने एशियाड में स्वर्ण पदक जीता है. दरअसल, किरण भारतीय महिला 4×400 मीटर रिले टीम का हिस्सा रहीं, जिसने 3 मिनट 29.69 सेकेंड के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता.

कभी जूतों की कमी थी, सपना बड़ा था: किरण का शुरुआती सफर बेहद साधारण परिस्थितियों में बीता. परिवार के अनुसार वह गांव की गलियों में कभी नंगे पैर तो कभी स्कूल के जूतों में अभ्यास करती थीं. संसाधनों की कमी के बावजूद दौड़ने का जुनून कम नहीं हुआ.

दादी ने पेंशन से खरीदे थे जूते: किरण के संघर्ष में उनकी दादी रिशाली देवी का भी बड़ा योगदान रहा. परिवार के मुताबिक साल 2018 में दादी ने अपनी बुढ़ापा पेंशन से 11 हजार रुपये खर्च कर किरण के लिए रनिंग शूज खरीदे. परिवार के लिए वह पल किरण के खेल सफर में महत्वपूर्ण मोड़ बन गया.

Sonipat Gummad Village Kiran Pahal Wins Asian Games Gold
सोनीपत के गुमड़ की किरण पहल (ETV Bharat)

पिता के निधन के बाद भी नहीं रुकी दौड़: किरण के पिता ओमप्रकाश ने भी बेटी के सपनों को पूरा करने में सहयोग किया. साल 2022 में उनके निधन के बाद परिवार पर मुश्किल दौर आया, लेकिन किरण ने अभ्यास जारी रखा. मां माया देवी और भाई रविंद्र पहल ने उनका हौसला बढ़ाया.

राष्ट्रीय स्तर से अंतरराष्ट्रीय ट्रैक तक पहुंची: लगातार मेहनत के बाद किरण ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी जगह बनाई. पेरिस ओलंपिक तक पहुंचने के बाद उनके करियर में कई उतार-चढ़ाव आए. जापान में 400 मीटर के व्यक्तिगत मुकाबले में पदक से चूकने के बाद भी उन्होंने खुद को संभाला और रिले की तैयारी पर ध्यान दिया.

किरण पहल ने भारतीय महिला 4×400 मीटर रिले टीम के साथ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता (ETV Bharat)

रिले में शानदार प्रदर्शन से भारत को गोल्ड: एशियाई खेलों के महिला 4×400 मीटर रिले फाइनल में किरण ने एमआर पूवम्मा, प्राची और विथ्या रामराज के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया. भारतीय टीम ने 3:29.69 का समय निकालकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. बहरीन दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर रहा.

मां बोलीं- "आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी बेटी दौड़ती रही": किरण की मां माया देवी ने कहा कि, "घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन किरण ने कभी हार नहीं मानी. उसने मेहनत जारी रखी और आज इसी मेहनत के दम पर इस मुकाम तक पहुंची है. जब किरण सिंघल मैच हार गई थी, तब परिवार ने उससे बात की और उसे समझाया. इसके बाद उसने दोबारा रिले मैच की तैयारी की और गोल्ड जीत लिया."

गांव लौटने पर होगा बेटी का खास स्वागत: किरण की जीत के बाद गुमड़ गांव और परिवार में खुशी का माहौल है. मां ने कहा कि बेटी के गांव लौटने पर उसका स्वागत किया जाएगा. उन्होंने बताया कि, "किरण को छन्ने के लड्डू पसंद हैं. उसके आने पर मैं अपने हाथों से उसके लिए लड्डू बनाकर खिलाऊंगी." वहीं, किरण के भाई रविन्द्र पहल ने कहा कि, "मुझे बहन पर काफी गर्व हो रहा है. गांव लौटने पर उसका भव्य स्वागत करेंगे. उसने देश का नाम रोशन किया है."

परिवार की आंखों में खुशी और गर्व: किरण की इस उपलब्धि से परिवार भावुक है. जिस बेटी ने सीमित संसाधनों के बीच दौड़ना शुरू किया था, उसने अब एशियाई खेलों के ट्रैक पर देश के लिए स्वर्ण जीतकर गांव का नाम रोशन किया है.

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